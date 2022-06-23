"Прилетело от потомков": Рашисты обстреляли братскую могилу солдат советской армии в Николаеве. ФОТО

Российские оккупационные войска при обстреле Николаева попали в братскую могилу советских солдат.

Об этом заявил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Прилетело от потомков. Недавно во время одного из обстрелов по городу россияне попали в братскую могилу солдат советской армии, погибших при освобождении Николаева", - рассказал глава города.

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