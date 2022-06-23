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Последствия попадания российской ракеты в жилой дом в Золочеве Харьковской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупанты продолжают убивать мирное население Харьковщины. 23 июня ракета российской армии попала в двухэтажный многоквартирный дом. Есть погибшие и раненые мирные жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Последствия попадания российской ракеты в жилой дом в Золочеве Харьковской области 01

Сверхмощная ракета ударила по центру здания. Домовладение полностью уничтожено. Также повреждены находившиеся рядом сооружения и гаражи.

Последствия попадания российской ракеты в жилой дом в Золочеве Харьковской области 02
Последствия попадания российской ракеты в жилой дом в Золочеве Харьковской области 03

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Полицейские вместе с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разобрали завалы, под которыми нашли погибших.

Последствия попадания российской ракеты в жилой дом в Золочеве Харьковской области 04
Последствия попадания российской ракеты в жилой дом в Золочеве Харьковской области 05

Открыто досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

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Кончена руська нація і кончені люди говорить вам в аду
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23.06.2022 16:29 Ответить
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23.06.2022 16:31 Ответить
А це до чого?
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23.06.2022 16:36 Ответить
всім рашистам гаплик
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23.06.2022 16:32 Ответить
Красивый и добротный был дом. Московиты на такое спокойно не могут смотреть
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23.06.2022 16:33 Ответить
Есть только одно решение на все эти зверства: увидел кацапа - убей !
И так все следующие лет пятьдесят....
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23.06.2022 17:30 Ответить
кацапи - здохніть тварі!
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23.06.2022 17:39 Ответить
Теперь єто стиль ватній лофт артНуво Кокококо теперь как в ватніх ******* на задворках 4го квази рейха...прям кріжопль..как их мухосранская губерния..
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23.06.2022 18:07 Ответить
 
 