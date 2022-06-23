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Обезврежена российская авиабомба ФАБ-500, которая с марта пролежала на крыше девятиэтажки в Харькове, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Харькове саперы провели операцию по обезвреживанию российской авиабомбы ФАБ-500, которая находилась на крыше жилого 9-этажного дома на Северной Салтовке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.

Обезврежена российская авиабомба ФАБ-500, которая с марта пролежала на крыше девятиэтажки в Харькове, - ГСЧС 01

Авиабомба ФАБ-500 еще в марте была сброшена на Харьков с самолета российских оккупантов, попала в крышу жилой 9-этажки в жилом массиве Северная Салтовка и застряла на ее техническом этаже.

Обезврежена российская авиабомба ФАБ-500, которая с марта пролежала на крыше девятиэтажки в Харькове, - ГСЧС 02
Обезврежена российская авиабомба ФАБ-500, которая с марта пролежала на крыше девятиэтажки в Харькове, - ГСЧС 03
Обезврежена российская авиабомба ФАБ-500, которая с марта пролежала на крыше девятиэтажки в Харькове, - ГСЧС 04

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Отмечается, что это очень мощная неуправляемая фугасная бомба, несущая 300 кг взрывчатого вещества. Она способна была разрушить этот дом полностью, но к счастью не сработала. В марте пиротехники ГСЧС дезактивировали бомбу, выкрутив контактный взрыватель. Однако применить тяжелую технику, чтобы достать ее с высоты и обезвредить полностью, не было возможности из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов.

Обезврежена российская авиабомба ФАБ-500, которая с марта пролежала на крыше девятиэтажки в Харькове, - ГСЧС 05
Обезврежена российская авиабомба ФАБ-500, которая с марта пролежала на крыше девятиэтажки в Харькове, - ГСЧС 06
Обезврежена российская авиабомба ФАБ-500, которая с марта пролежала на крыше девятиэтажки в Харькове, - ГСЧС 07

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Сегодня к проведению этой операции были привлечены специальный аварийно-спасательный автомобиль, автопогрузчик, пиротехнический автомобиль, тяжелый автокран и около 10 саперов и спасателей. Бомбу достали и вывезли для обезвреживания.
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Топ комментарии
+20
Краще б мовчав...
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23.06.2022 16:54
+10
Почините ее и сбросьте на кремль
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23.06.2022 16:58
+9
будинок в сорочці народився
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23.06.2022 17:12
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А зачем убрали прямые доказательства того что рашисты бомбят мирные жилые обьекты?
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23.06.2022 16:53 Ответить
Краще б мовчав...
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23.06.2022 16:54 Ответить
а то по самому дому не видно?
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23.06.2022 16:55 Ответить
Ну дом после войны покрасят, окна вставят и все сразу забудут что было. А вот торчащая из дома 500-кг авиабомба долго будет напоминать кто такой *братский нарот* и тем кто опять захочет пропагандировать рузкиймир
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23.06.2022 16:58 Ответить
давай собирай подписи, я думаю если эту бомбу на крыше твоего дома установят, то все будут счастливы. предложение и свой адрес направляй в сбу.
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23.06.2022 17:39 Ответить
ти з глузду з'їхав?
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23.06.2022 17:00 Ответить
Почему? Взрывчатое вещество удалить а оболочку оставить. Ато потом рашисты и наши мураевы с рабиновичами опять будут орать какиевашидаказательства
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23.06.2022 17:05 Ответить
Та ну нафіг. Там все задокументоване. Нафіга ту срань на даху тримати?
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23.06.2022 17:28 Ответить
небезпечно звичайно, (в мене на столі РГ-33 як підставка для олівців використовується..)
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23.06.2022 17:47 Ответить
Знаєте яка різниця між РГ-33 і ФАБ-500? Якшо ***** РГ-33, то покалічить лише одного довбойоба. А якшо ******* ФАБ-500 на 10 поверсі, то постраждає значно більше народу.
Коли я був маленький, в мене було дві Ф-1 та один 85-мм снаряд. Знайшов на місці великих боїв. Думав пригодиться в хазяйстві, але не пригодилося.
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23.06.2022 18:08 Ответить
Зажопникам не до доказів, думають як своі сраки і гроші кремльовмскі неевідпрацьовані врятувати.
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23.06.2022 17:29 Ответить
чтобы понимать уровень твоей объективности. на восьсой год войны, когда ты вступил в всу и какком сейчас в каком ты звании?
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23.06.2022 17:43 Ответить
Маю надію на той час життя планети Земля країна під назвою росія перестане існувати.
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23.06.2022 20:16 Ответить
Вата и пазитивние блогери всьо равно неповерят - ета макет са Львова привезли, а дирку правамеки начами ломами далбили, бабки с третьего етажа видели
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23.06.2022 17:26 Ответить
Нєт - там расєйскій нано спутнік всьо докумєнтально снял как жідобандеровци сдєлалі макєт бонби з папьємаше і под заявлєнія пєскова о трєбованіях расії снялі свой фейковий рєпортаж.
Вєдь ето даже нє Харьков - ето павільони Галівудской студії 20 Вєк Фокс ілі Одєской кіностідії 😁
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23.06.2022 20:20 Ответить
Треба буде таким всі будинки гоблінів покарати.

Щоб вони більше ніколи не вздумали так робити, або померли.
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23.06.2022 16:55 Ответить
Почините ее и сбросьте на кремль
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23.06.2022 16:58 Ответить
будинок в сорочці народився
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23.06.2022 17:12 Ответить
Спрятать в машине с зерном и отправить оркам в Крым, а потом дистанционно подорвать....
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23.06.2022 17:25 Ответить
Це пи*дець!.. А ця гнида кремлівська заявляє - ми нє бамбім мірноє насєлєніє.
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23.06.2022 17:28 Ответить
И без вазелина....
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23.06.2022 17:32 Ответить
Ви гадаєте, що вона ржава, тому, що два місяця на даху пролежала?
ВИ ПОМИЛЯЄТЕСЬ!
Вона така з рашистського складу!
Думка, що у рашистів "безмежно ***********" - МІФ та ПРОПАГАНДА!!!
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23.06.2022 18:15 Ответить
Я возмущена! Совсем руZZкие нас не уважают - даже бомбу не покрасили, ржавую скинули...
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23.06.2022 19:56 Ответить
Північній Салтівці PZDC.
Подяка рускаму міру
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23.06.2022 20:14 Ответить
 
 