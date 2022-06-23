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Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

В течение недели, с 23 по 29 июня, исторический центр Вены будут украшать плакаты с оригинальным дизайном и ключевым месседжем "Украина – кандидат на членство в ЕС".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС 01

Инициатором и заказчиком промокампании выступило Посольство Украины в Австрии. Цель – донести до рядового прохожего идеи исторического и культурного родства Украины и общества европейских стран. Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Австрия Василий Химинец, "утверждение этого посыла в системе социокультурных координат Европы приобретает особое звучание именно теперь, когда Украина защищает свое будущее, а также отстаивает мир и безопасность на континенте, героически защищает европейские ценности".

Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС 02
Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС 03

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Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС 04

Передача сигналов через средства визуальной коммуникации является одним из наиболее эффективных способов донесения информации. В Вене изобразительное искусство имеет выдающиеся традиции и огромную силу действия. Именно поэтому для обращения к целевой аудитории была выбрана форма плаката, в котором главный месседж усиливается оригинальным графическим воплощением. Он содержит украинские подсолнечники, альпийские эдельвейсы и звезды Евросоюза, объединенные в веночек, и синичку, символизирующую добро, хорошее известие, трудолюбие.

Концепция и креативная идея разработана Александрой Саенко, главой венской общественной организации "Центр украинских инициатив в культуре, политике и экономике". Воплощение идеи было заказано известной украинскому дизайнеру, художнице и иллюстратору Маричке Рубан: "Украина с 2014 года тяжело борется за украинские цели и доказывает свою принадлежность к Европе. Я была рада сделать этот принт с четким и стремительным сообщением, понятной идентификацией и украинской душой"


Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС 05
Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС 06

Плакаты с веночком из украинских, австрийских и европейских символов размещены на сити-лайтах в первом районе Вены. Их можно увидеть возле ратуши, на площадях Фрайунг и Морцинплатц, вдоль знаменитого бульварного кольца Ring и других многолюдных местах исторического центра австрийской столицы. Согласно информации компании Gewista, ведущего австрийского оператора наружной рекламы, плакат увидят около 247 тыс. человек.


Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС 07

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Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС 08
Исторический центр Вены будут украшать плакаты, посвященные предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС 09
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Топ комментарии
+7


Україна і Австрія - мають спільни гени - Кельтів .
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23.06.2022 17:49
+7
кацапен зубен клацен - клацен)
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23.06.2022 17:55
+3
«Україна будуватиме європейську лібералізовану державу, але з потужним захистом на зразок ізраїльського - Президент під час спілкування з професорами та студентами вишів Ізраїлю» - у нашей украинской власти новая мантра: «після перемоги», она никак не может избавиться от незаконной торговли в подземных переходах, метро; беззакония судей и прокуроров; от сотен объектов незаконного строительства в Киеве и по всей Украине; беспредела скотовозов-«маршруток» в Киеве… Проще простого - это НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ и обещать начать служить народу когда-то в будущем, после победы.
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23.06.2022 18:03
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Україна і Австрія - мають спільни гени - Кельтів .
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23.06.2022 17:49 Ответить
Кельти в Европі
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23.06.2022 17:50 Ответить
І британці теж
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23.06.2022 17:52 Ответить
Флаг Нижней Австрии.

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23.06.2022 17:54 Ответить
кацапен зубен клацен - клацен)
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23.06.2022 17:55 Ответить
«Україна будуватиме європейську лібералізовану державу, але з потужним захистом на зразок ізраїльського - Президент під час спілкування з професорами та студентами вишів Ізраїлю» - у нашей украинской власти новая мантра: «після перемоги», она никак не может избавиться от незаконной торговли в подземных переходах, метро; беззакония судей и прокуроров; от сотен объектов незаконного строительства в Киеве и по всей Украине; беспредела скотовозов-«маршруток» в Киеве… Проще простого - это НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ и обещать начать служить народу когда-то в будущем, после победы.
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23.06.2022 18:03 Ответить
ЗахЕрову і зливний бачок розірве на шмаття...
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23.06.2022 18:07 Ответить
Свиден платц на одном из фото((( три рази були, так хочется знов((
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23.06.2022 18:35 Ответить
Живуть собі люди в своє задоволення. І ми могли так жити, бо всі вміють і бажають працювати, але поруч існує зла потвора, зборище хинова - московитів, які покравши у сісідів буквально все, бо свого немає нічого, переодяглися в європейську одежу, взяли до рук американські айфони, в України вкрали назву росія, але всередині залишилися дикою ордою, яка сама не живе і сусідам не дає.
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23.06.2022 20:26 Ответить
зараз головне, аби пацики наріка когось у середмісті відня не **********, бо якось невдобно буде...
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23.06.2022 20:41 Ответить
 
 