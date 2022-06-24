В оккупированном Севастополе два судна загружаются ворованным украинским зерном. ФОТО
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Под загрузкой у зернового терминала в Севастопольской бухте стоят сразу два балкера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
На северо-восточном берегу Доковой бухты, которая является частью большой Севастопольской бухты, у причала зернового терминала "Авлита" стоят два балкера, названия которых невозможно прочесть из-за большого расстояния к ним.
Ближнее судно – класса "река-море". Над судами висит белая дымка – так обычно бывает при погрузке зерновых культур.
15 июня Крым.Реалии сообщали, что под загрузкой зерновыми культурами стоял российский балкер "Михаил Ненашев", порт приписки которого Астрахань.
Отмечается, что в Севастополе каждый день грузят на суда украинское зерно. Ранее в оккупированном Крыму заметили наполненные зерном грузовики с украинскими номерами.
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а сева? - це українска терріторія..
я би їбанув по северной бухті, шо би їм кацбуксіри авіаносцями не казались... - і пенсінери чф, бф, сф всралися...