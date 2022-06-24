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В оккупированном Севастополе два судна загружаются ворованным украинским зерном. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Под загрузкой у зернового терминала в Севастопольской бухте стоят сразу два балкера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В оккупированном Севастополе два судна загружаются ворованным украинским зерном 01

На северо-восточном берегу Доковой бухты, которая является частью большой Севастопольской бухты, у причала зернового терминала "Авлита" стоят два балкера, названия которых невозможно прочесть из-за большого расстояния к ним.

Ближнее судно – класса "река-море". Над судами висит белая дымка – так обычно бывает при погрузке зерновых культур.

Смотрите также: Оккупанты ежедневно грузят украинское зерно на судна в Севастополе, - СМИ. ФОТО

15 июня Крым.Реалии сообщали, что под загрузкой зерновыми культурами стоял российский балкер "Михаил Ненашев", порт приписки которого Астрахань.

Отмечается, что в Севастополе каждый день грузят на суда украинское зерно. Ранее в оккупированном Крыму заметили наполненные зерном грузовики с украинскими номерами.
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Топ комментарии
+9
Надо давно уже фермерам Херсонщины и Запорожья с дроном закинуть емкости с грибком мощным в термосе охлажденном, чтобы они развели этот грибок в воде как следует и затем обрызгали зерно в хранилище. Пускай кацапы увидят, как на корабле краденное зерно резко начнет гнить и все прогниет насквозь. Вполне здравая работа уничтожать так, чтобы не досталось врагу. Британцы в 41-ом убили полторы тысячи французских моряков и десятки кораблей. Чтобы не достались врагу, кто пошел на сотрудничество и "мир любой ценой лучше войны". И ничего, полезная операция вышла в итоге, конечно вишисты ненавидеть стали британцев, да и после войны трупы никуда не делись, но именно так и надо было поступить. А не платить за мэра захваченного города 9-ю срочниками, кто как раз даже ценнее среднего бойцы был для обмена с политических причин.
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24.06.2022 00:01
+5
Какие могут быть претензии к фермерам Херсона и Запорожья? Вопросы есть к ответственным в Киеве за чонгарский про*б. Але то не на часі.
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24.06.2022 00:11
+4
якби з тими машинами чи кораблями щось сталось то було б менше бажаючих співучасті в крадіжках
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24.06.2022 00:18
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Ну і чому нам не дали HIMARS 300 km?!
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23.06.2022 23:59 Ответить
Запитайте у Байдена, чи ви думаєте люди на сайті знають чому нам не дали Himmars 300? Я вам навіть телефон секретаріату Білого дому можу підкинути.
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24.06.2022 00:04 Ответить
Через зрадників у нашій владі, щоб не потрапило до рук рашистів ще багато чого не дали,
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24.06.2022 07:21 Ответить
Зачем, бомбить сухогруз?
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24.06.2022 09:42 Ответить
Ненашев...
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24.06.2022 00:00 Ответить
Надо давно уже фермерам Херсонщины и Запорожья с дроном закинуть емкости с грибком мощным в термосе охлажденном, чтобы они развели этот грибок в воде как следует и затем обрызгали зерно в хранилище. Пускай кацапы увидят, как на корабле краденное зерно резко начнет гнить и все прогниет насквозь. Вполне здравая работа уничтожать так, чтобы не досталось врагу. Британцы в 41-ом убили полторы тысячи французских моряков и десятки кораблей. Чтобы не достались врагу, кто пошел на сотрудничество и "мир любой ценой лучше войны". И ничего, полезная операция вышла в итоге, конечно вишисты ненавидеть стали британцев, да и после войны трупы никуда не делись, но именно так и надо было поступить. А не платить за мэра захваченного города 9-ю срочниками, кто как раз даже ценнее среднего бойцы был для обмена с политических причин.
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24.06.2022 00:01 Ответить
Какие могут быть претензии к фермерам Херсона и Запорожья? Вопросы есть к ответственным в Киеве за чонгарский про*б. Але то не на часі.
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24.06.2022 00:11 Ответить
да просто топливом любым керосин бензин солярка печное топливо жидкий мазут.. отработка любая на зерно и точка пахнет чудно непригодное сразу же да еще если спичку кинутьа зерно само по себе огромная бомба можети так шарахнут от статической молнии искры что мама не горюй будетв зернохранилище тому там и определенаня температура и влажность и конвекторная вентиляция...
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24.06.2022 00:12 Ответить
Военная хитрость это для украинцев вещь недоступная. Тупо в лоб!
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24.06.2022 07:53 Ответить
а ГІМАРС вже в хаті.
а сева? - це українска терріторія..
я би їбанув по северной бухті, шо би їм кацбуксіри авіаносцями не казались... - і пенсінери чф, бф, сф всралися...
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24.06.2022 00:08 Ответить
Гарпунчики пора влупить по черноморскому флоту порааа.
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24.06.2022 00:09 Ответить
Мочить! Но не зерно.
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24.06.2022 00:16 Ответить
якби з тими машинами чи кораблями щось сталось то було б менше бажаючих співучасті в крадіжках
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24.06.2022 00:18 Ответить
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24.06.2022 00:43 Ответить
Треба у Штатів першочергово отримати невеличкий підводний човен, щоби мати змогу замінувати акваторію севастопольських бухт. Тоді і атакмсів не потрібно буде.
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24.06.2022 08:20 Ответить
Зерно не вкрадене, а награбоване. Дивиться що, про що і навіщо ви пишете, українські журналісти.
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24.06.2022 08:29 Ответить
 
 