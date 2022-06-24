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Среднему десантному кораблю "Юрий Олефиренко" и 29-му дивизиону надводных кораблей ВМС ВСУ присвоен знак отличия "За мужество и отвагу". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Почетными знаками отличия "За мужество и отвагу" отмечены средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" и 29-й дивизион надводных кораблей ВМС ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Почетными знаками отличиями "За мужество и отвагу" отмечены средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" и 29-й дивизион надводных кораблей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Соответствующие Указы №435/2022 и №434/202 ", – говорится в сообщении.
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+6 Тонка червона лінія
показать весь комментарий24.06.2022 07:36
+4 Garry Grant
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+3 vadyan
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Зачем это было сделано? Дай видповидь, вивця тонка!
А взагалі дивно, коли порохоботи накідають на такого бойового Генерала як Марчелло. Доречі стосовно генерала я без іронії на відміну від того що стосується порохоботів)))