Среднему десантному кораблю "Юрий Олефиренко" и 29-му дивизиону надводных кораблей ВМС ВСУ присвоен знак отличия "За мужество и отвагу". ФОТО

Почетными знаками отличия "За мужество и отвагу" отмечены средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" и 29-й дивизион надводных кораблей ВМС ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Почетными знаками отличиями "За мужество и отвагу" отмечены средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" и 29-й дивизион надводных кораблей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Соответствующие Указы №435/2022 и №434/202 ", – говорится в сообщении.

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