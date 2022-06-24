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Среднему десантному кораблю "Юрий Олефиренко" и 29-му дивизиону надводных кораблей ВМС ВСУ присвоен знак отличия "За мужество и отвагу". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Почетными знаками отличия "За мужество и отвагу" отмечены средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" и 29-й дивизион надводных кораблей ВМС ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Почетными знаками отличиями "За мужество и отвагу" отмечены средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" и 29-й дивизион надводных кораблей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Соответствующие Указы №435/2022 и №434/202 ", – говорится в сообщении.

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Среднему десантному кораблю Юрий Олефиренко и 29-му дивизиону надводных кораблей ВМС ВСУ присвоен знак отличия За мужество и отвагу 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
А як бути з тим, хто зробив небоєздатним Гетьмана Сагайдачного і наказав його притопити?
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24.06.2022 07:36
+4
Десь десантна операція була?
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24.06.2022 07:19
+3
Які ще кораблі? Кацапи ж увесь флот знищили ще в перший день...
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24.06.2022 07:26
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Десь десантна операція була?
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24.06.2022 07:19 Ответить
Які ще кораблі? Кацапи ж увесь флот знищили ще в перший день...
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24.06.2022 07:26 Ответить
Та це ж авіаносець нато 😂 вони вже і їх три штуки потопили біля Донецька 😂
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24.06.2022 08:32 Ответить
А це на майбутьнє, після війни побільше крейсерів-корветів побудувати.....
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24.06.2022 07:34 Ответить
А як бути з тим, хто зробив небоєздатним Гетьмана Сагайдачного і наказав його притопити?
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24.06.2022 07:36 Ответить
В тебе вівця і мізки тонкі. Сагайдачний не потоплений. Вивчи це питання, може наступного разу не будеш виглядати таким тупим.
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24.06.2022 07:54 Ответить
Он не потоплен, он притоплен. Стоя на ремонте. Это как с ПТРК и ПВО

Зачем это было сделано? Дай видповидь, вивця тонка!
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24.06.2022 09:16 Ответить
Ето другоє.
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24.06.2022 08:12 Ответить
С 15 не в строю.
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24.06.2022 08:25 Ответить
Взагалі-то це распорядження генерала Марченко. Прічому він діяв строго по інструкціям - при можливості захоплення війсковой техники ворогом слід її зруйнувати. Ця стара ні кому не потрібна ********, на якой немає не тільрі будь-якого ракетного обладнання, що є нонсенс для ******** боєвих кораблів, а навіть ППО вже давно разібрана на запчастини для потреб наземних ППО, насправді не представляє будь-якой цінності. Тарас Чмут взагалі вважає, що після перемогі її (********) не слід підіймати.
А взагалі дивно, коли порохоботи накідають на такого бойового Генерала як Марчелло. Доречі стосовно генерала я без іронії на відміну від того що стосується порохоботів)))
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24.06.2022 13:11 Ответить
Значить за тиждень-два почуємо,що він потоплений або здійснив вдалу висадку на острові Зміїний.
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24.06.2022 07:53 Ответить
Где-то было видео, как СДК уходит под огнем РСЗО, мб и за это.
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24.06.2022 08:15 Ответить
хз мб
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24.06.2022 11:27 Ответить
Тоість кораблі ще є. Добре.
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24.06.2022 11:32 Ответить
База нашого флоту в Одесі. Це відповідь стосовно кораблів.
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24.06.2022 14:42 Ответить
 
 