РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6439 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине
18 277 100
авария (1264) Россия (91205) самолет (3324)

В Рязанской области РФ упал и загорелся военный самолет Ил-76, четверо погибших. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Рязанской области РФ совершил аварийную посадку и "частично разрушился" военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились девять человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"При проведении учебно-тренировочного полета без груза из-за обнаруженной неисправности двигателя экипажем было принято решение совершить посадку на грунт. При столкновении с землей самолет частично разрушился", - говорится в сообщении.

Самолет при падении в Рязани задел линию электропередач.

В свою очередь Telegram-канал Baza, сообщает, что военно-транспортный самолет Ил-76 разбился при падении. Четверо человек погибли, остальные – госпитализированы.

Отмечается, что самолет упал в поле, при ударе о землю он загорелся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ростовской области РФ упал штурмовик Су-25

В Рязанской области РФ упал и загорелся военный самолет Ил-76, четверо погибших 01
В Рязанской области РФ упал и загорелся военный самолет Ил-76, четверо погибших 02
В Рязанской области РФ упал и загорелся военный самолет Ил-76, четверо погибших 03

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+75
Добрий ранок повинен починатися саме з таких новин!
показать весь комментарий
24.06.2022 07:13
+69
Просто возмутительно!!
Почему самолёт перевозил так мало "хорошэх руски" !?
По какой причине пилоты не дотянули до Воронежа !?
показать весь комментарий
24.06.2022 07:14
+43
Козломорді пишуть, що летів з Оренбурга в Білгород. Дозаправився в Рязані і впав. Який тренувальний політ? Віз або орків на ротацію, або якесь залізяччя
показать весь комментарий
24.06.2022 07:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добрий ранок повинен починатися саме з таких новин!
показать весь комментарий
24.06.2022 07:13 Ответить
KaZZaпольот бьіл тяжелее воздуха, и сделал отрицательньій взлет с последующим частичньім хлопком, дблблд
показать весь комментарий
24.06.2022 07:47 Ответить
І частково дємілітарізіровался!
Фсьо ідьот по плану!
показать весь комментарий
24.06.2022 08:20 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2022 10:54 Ответить
Просто возмутительно!!
Почему самолёт перевозил так мало "хорошэх руски" !?
По какой причине пилоты не дотянули до Воронежа !?
показать весь комментарий
24.06.2022 07:14 Ответить
може москалі щось недоговорюють?
показать весь комментарий
24.06.2022 07:52 Ответить
як завжди...
показать весь комментарий
25.06.2022 06:16 Ответить
Здорово, великолепно
показать весь комментарий
24.06.2022 07:16 Ответить
хорошое утро начинается не с нескафе а с таких новостей
показать весь комментарий
24.06.2022 07:16 Ответить
Касапы самоликвидируются. Им бы санкций полезных и немного времени.... Но его у нас нет. Так что ликвидировать придётся нам..
показать весь комментарий
24.06.2022 07:17 Ответить
Кацапня пишет о жесткой посадке, у них все как у Оруэлла, война это мир и так далее ...
Но минус один военный транспортник у орков, это хорошо.
показать весь комментарий
24.06.2022 07:17 Ответить
Літак "частково" пошкодився, "частково" згорів, пілоти "частково" живі
показать весь комментарий
24.06.2022 07:17 Ответить
барбекю
показать весь комментарий
24.06.2022 07:17 Ответить
Ну от і прекрасно. Запчастин (імпортних) все меньше, пташки будуть падати частіше.

3 за тиждень без нашого втручання- це зовсім не погано!
показать весь комментарий
24.06.2022 07:19 Ответить
На цьому тижні аж відразу два літачки в Якутії впали, маленьки пасажирські на 5 осіб, але все одно приємно...
показать весь комментарий
24.06.2022 07:29 Ответить
Ще один металобрухт з орками не прилетить в Україну, а це вже плюс. А мінус, що вже не прилетить.
показать весь комментарий
24.06.2022 07:21 Ответить
"Частково зруйнувався"...А крейсер "мацква" частково занурився)
показать весь комментарий
24.06.2022 07:22 Ответить
хлопок, незначительное возгорание с задымлением (у крейсера еще и с подтоплением), затем частичное разрушение
показать весь комментарий
24.06.2022 11:23 Ответить
Дійсно смішне формулювання.)З такою пожежею -"частково зруйнувався".Бажано що б у них вся авіація так "частко"...
показать весь комментарий
24.06.2022 07:26 Ответить
Жаль, що не з повним завантаженням ВДВ.
показать весь комментарий
24.06.2022 07:26 Ответить
а кто там знает.
показать весь комментарий
24.06.2022 07:49 Ответить
Чудова новина!
показать весь комментарий
24.06.2022 07:28 Ответить
Не жесткая посадка, а мягкий отрицательный взлет
показать весь комментарий
24.06.2022 07:30 Ответить
"мягкий отрицательный взлет с последующим хлопком".. )
показать весь комментарий
24.06.2022 11:27 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2022 07:31 Ответить
Не, не жалко птичку, пусть будет больше таких птичкопадов..
показать весь комментарий
24.06.2022 11:30 Ответить
Там голуба трохи обпалило. Але начебто виживе
показать весь комментарий
24.06.2022 23:46 Ответить
Козломорді пишуть, що летів з Оренбурга в Білгород. Дозаправився в Рязані і впав. Який тренувальний політ? Віз або орків на ротацію, або якесь залізяччя
показать весь комментарий
24.06.2022 07:32 Ответить
100%
показать весь комментарий
24.06.2022 07:40 Ответить
просто так никто гонять пустой самолет не будет
показать весь комментарий
24.06.2022 07:44 Ответить
Так, щось смердить кацапською "смєкалкою".

Їм нема де на своїх болотах навчальні польоти проводити, окрім як у напрямку Білгорода, де хороший врожай бавовни?
показать весь комментарий
24.06.2022 08:01 Ответить
Всього 9 орків на борту, явно мало для ротації
показать весь комментарий
24.06.2022 08:12 Ответить
Ротацией кацапы называют оральный секс.
показать весь комментарий
24.06.2022 13:02 Ответить
В Рязані дозаправився десантниками
показать весь комментарий
24.06.2022 08:34 Ответить
пустой самолет, отказ одного двигателя да это штатная ситуация! какая аварийная посадка!? это из разряда зацените как мы киздим и даже не пытаемся кого то наехать
показать весь комментарий
24.06.2022 09:30 Ответить
Яка нах "аварійна посадка"? Невже у ркдакторів невистачає мізків перекласти з мордорського "новояза" на людську мову? Бутусов, Ау!
показать весь комментарий
24.06.2022 07:32 Ответить
Так жалко, так жалко, прям истерзался весь уже
показать весь комментарий
24.06.2022 07:33 Ответить
літак 'частково зруйнувався', а екіпаж збільшився на мінус чотири людини.
показать весь комментарий
24.06.2022 07:36 Ответить
-4 космонавтіка
показать весь комментарий
24.06.2022 08:50 Ответить
Жалю з цього приводу точно не маю.
показать весь комментарий
24.06.2022 07:36 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2022 07:37 Ответить
В Якутии за два дня упало два масальота...из серии Ан...
Визитка Яроша...
показать весь комментарий
24.06.2022 07:38 Ответить
Сльози заважають навіть писати...
показать весь комментарий
24.06.2022 07:38 Ответить
Чудовий ранок......
показать весь комментарий
24.06.2022 07:49 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2022 07:50 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2022 07:50 Ответить
Бывшие республики сесера все как один выражают свои соболезнования браццкому народу расеи и льют горькие слезы по поводу безвременной кончины ее отважных сынов в количестве 4 штук, умерших, как надеются граждане бывших республик, в ужасных мучениях
показать весь комментарий
24.06.2022 08:07 Ответить
***** вез "рязанский сахарок" для дорогих расеян
показать весь комментарий
24.06.2022 08:10 Ответить
а город думал учения идут.....(с)
показать весь комментарий
24.06.2022 08:15 Ответить
источник
показать весь комментарий
24.06.2022 08:33 Ответить
Хороший коммент, колоритный такой.. )
показать весь комментарий
24.06.2022 12:23 Ответить
Та нічого страшного немає каци поремонтують-дощечками на цвяшки підіб'ють,дірки мохом заліплять і буде ще той іл кобздоновських дісантніков перевозити на дамбасс!!!
показать весь комментарий
24.06.2022 08:23 Ответить
Загинуло вже 4, інші п'ять в тяжкому стані.
Маємо надію , що решта теж окочуряться
показать весь комментарий
24.06.2022 08:25 Ответить
ИЛ-76 из Оренбурга в Белгород, упал сразу после взлёта с дозаправки в Рязани . . .

1. Десантный самолёт летел в сторону Харькова. Так что врут об учебно-тренировочном полёте - на войну летел.
2. Упал после дозаправки сразу при взлёте из-за отказа двигателя = топливо было некачественное. Саботаж в Рязани ?
показать весь комментарий
24.06.2022 08:26 Ответить
відать, єрзянськіе партізани, ссать-их
показать весь комментарий
24.06.2022 08:59 Ответить
Что, нассали в топливо?
показать весь комментарий
24.06.2022 11:34 Ответить
Не нассали, а добавили присадку.
показать весь комментарий
24.06.2022 13:04 Ответить
так у них же с самого начала "ученья", еще с 24.02.2022. так что шифр не сложный.
показать весь комментарий
24.06.2022 19:57 Ответить
Ранок починається з добрих новин.
показать весь комментарий
24.06.2022 08:29 Ответить
чому не кожен день такі радощі
показать весь комментарий
24.06.2022 08:29 Ответить
Он не сам упал! Помогли
показать весь комментарий
24.06.2022 08:31 Ответить
Первое что пришло в голову, Рязань- рассадник десантуры. Так что Может там ещё тушки на борту были. Да и какой-то пожар слабый, как для только что заправленного. Может не залили, вот он и отяжелился. А вообще бавовну завезли на раисю, вчера заправка, фабрика, тец, позавчера ан30. Да и сегодня день только начался.
показать весь комментарий
24.06.2022 08:39 Ответить
Съемка не сразу была видимо. Нормально там горело
показать весь комментарий
24.06.2022 08:47 Ответить
Екіпаж іл76 9 чоловік. 4+5=9. А от чи був вантаж- хто ж правду скаже...
показать весь комментарий
24.06.2022 08:41 Ответить
і два невідімих агента в трюмі це вже 9+2 = 17
показать весь комментарий
24.06.2022 08:53 Ответить
Три варіанти:
1) Забирали десантуру щоб перти на Харківщину
2) Забирали озброєння (неважке і необ"ємне) яке зберігалося на складах Рязанського училища ПДВ для військ на Харківщині
3) Міг летіть і пустий - по поранених яких треба було терміново забрать з госпіталів і перекинуть в тиловий госпіталь
Три варіанти і всі "напользу"
1) Намісили "м"яса "і мінімум на 126 рил російська армія стала меншою
2) Російські війська залишилися без протианкових портативних коплексів чи кулеметів
3) Літак не зможе довезти до госпіталя сотню поранених які бех надання повноцінної медичної допомоги передохнуть в польових госпіталях чи у санітарних поїздах
показать весь комментарий
24.06.2022 09:45 Ответить
+100500. С надеждой на лучшее (для Украины)
показать весь комментарий
24.06.2022 10:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XhCgMC6qJY0
показать весь комментарий
24.06.2022 11:13 Ответить
Хорошее видео, но какой "культурный" народ, как их ещё земля носит..
показать весь комментарий
24.06.2022 11:42 Ответить
..ну что поделаешь... ))) ** великий руСький язЫг **... хотя Вы где нибудь слышали о великом....английском..французском... и других языках?? Так отож..))) Только рассеянский *великий*... ))
показать весь комментарий
24.06.2022 11:55 Ответить
коменты орков содержательны....
показать весь комментарий
27.06.2022 21:52 Ответить
Судячи по відео пожежа першого двигуна після відриву. Дуже небезпечна ситуація. Двигун скоріш всього розірвало . бо дуже сильна пожежа. 100 відсотково пошкоджений другий двигун та все що на лівому півкрилі. Тому і розвернуло його вліво і він явно не керувався. Нажаль впав на пусте місце. Борт з Оренбурга..там база... Скоріш всього тільки екіпаж був на борту. Були б з псячими ..мяса було б море.
показать весь комментарий
24.06.2022 11:20 Ответить
Жаль не на жилые дома упал. очень жаль
показать весь комментарий
24.06.2022 08:45 Ответить
А де єнот ?
показать весь комментарий
24.06.2022 08:47 Ответить
учора три рази вибігав...замахався))))

показать весь комментарий
24.06.2022 08:52 Ответить
Та пожалійте вже скотинку, дайте відпочити!
показать весь комментарий
24.06.2022 12:45 Ответить
Ось відео падіння
https://t.me/gistapapapa/40417
показать весь комментарий
24.06.2022 08:49 Ответить
Обидно. совсем чучуть не дотянул до многоэтажек. упал в какомта парке по фоткам
показать весь комментарий
24.06.2022 08:55 Ответить
А ви подивіться на розбомблені Маріуполь, Бучу, Харків та інші зруйновані міста. Думаю що думка відносно "мірних людєй" у вас зміниться. Тим більше в рязані , куди не плюнь - скрізі кацаподесантура. Училище вдв мордору там знаходиться.
показать весь комментарий
24.06.2022 09:55 Ответить
Да, обидно. Не дотянул чуток.
показать весь комментарий
24.06.2022 10:21 Ответить
Видели призрак Байрактара...
показать весь комментарий
24.06.2022 08:49 Ответить
Тут все ясно - літак точно важчий за повітря
показать весь комментарий
24.06.2022 09:02 Ответить
Мало...мало рашиків.
показать весь комментарий
24.06.2022 09:11 Ответить
судя по цвету дыма - спор между членами экипажа, кто в этот раз будет командиром, завершился безрезультатно. не могут, а обязательно будут повторить!
показать весь комментарий
24.06.2022 09:11 Ответить
Наверное, ослиной мочой заправили, вот он и не смог нормально взлететь.
показать весь комментарий
24.06.2022 09:21 Ответить
В рос. соцсетях пишут , что везли рязанскую десантуру на спецобосрацию. Реальные потери засекречены.
показать весь комментарий
24.06.2022 09:27 Ответить
Жаль,що без десанту (
показать весь комментарий
24.06.2022 09:29 Ответить
Российский военный самолёт - иди на ***
показать весь комментарий
24.06.2022 09:31 Ответить
Лети.
показать весь комментарий
24.06.2022 10:51 Ответить
Учитывая санкции запада в том числе и на авио- промышленность , то со временем таких птичкопадов В Рашке будет уйма)
показать весь комментарий
24.06.2022 09:37 Ответить
g на расее >>9,8 !
показать весь комментарий
24.06.2022 10:19 Ответить
Що це в них дроти натягнуті там, де не треба? Заважають літати...
показать весь комментарий
24.06.2022 11:31 Ответить
Конечно, разрушился частично: вон все стёкла целые.
Местные жители в сторонку отставили - будут балконы стеклить.
показать весь комментарий
24.06.2022 11:37 Ответить
Жаль... всего четверо... "Маловато будет!" (с)
показать весь комментарий
24.06.2022 12:16 Ответить
маловато касабів у *********** рай, але будемо сподіватись, що на борту були військові няшки.
показать весь комментарий
24.06.2022 13:41 Ответить
МАЛО - У КАЦАПІВ БІЛЯ 300 ОДИНИЦЬ ТАКОЇ АВІАТЕХНІКИ
Хай всі згорять.
показать весь комментарий
25.06.2022 01:15 Ответить
 
 