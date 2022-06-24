В Рязанской области РФ упал и загорелся военный самолет Ил-76, четверо погибших. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Рязанской области РФ совершил аварийную посадку и "частично разрушился" военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились девять человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"При проведении учебно-тренировочного полета без груза из-за обнаруженной неисправности двигателя экипажем было принято решение совершить посадку на грунт. При столкновении с землей самолет частично разрушился", - говорится в сообщении.
Самолет при падении в Рязани задел линию электропередач.
В свою очередь Telegram-канал Baza, сообщает, что военно-транспортный самолет Ил-76 разбился при падении. Четверо человек погибли, остальные – госпитализированы.
Отмечается, что самолет упал в поле, при ударе о землю он загорелся.
Пожалуйста, подождите...
Фсьо ідьот по плану!
Почему самолёт перевозил так мало "хорошэх руски" !?
По какой причине пилоты не дотянули до Воронежа !?
Но минус один военный транспортник у орков, это хорошо.
3 за тиждень без нашого втручання- це зовсім не погано!
Їм нема де на своїх болотах навчальні польоти проводити, окрім як у напрямку Білгорода, де хороший врожай бавовни?
Визитка Яроша...
Маємо надію , що решта теж окочуряться
1. Десантный самолёт летел в сторону Харькова. Так что врут об учебно-тренировочном полёте - на войну летел.
2. Упал после дозаправки сразу при взлёте из-за отказа двигателя = топливо было некачественное. Саботаж в Рязани ?
1) Забирали десантуру щоб перти на Харківщину
2) Забирали озброєння (неважке і необ"ємне) яке зберігалося на складах Рязанського училища ПДВ для військ на Харківщині
3) Міг летіть і пустий - по поранених яких треба було терміново забрать з госпіталів і перекинуть в тиловий госпіталь
Три варіанти і всі "напользу"
1) Намісили "м"яса "і мінімум на 126 рил російська армія стала меншою
2) Російські війська залишилися без протианкових портативних коплексів чи кулеметів
3) Літак не зможе довезти до госпіталя сотню поранених які бех надання повноцінної медичної допомоги передохнуть в польових госпіталях чи у санітарних поїздах
https://t.me/gistapapapa/40417
Местные жители в сторонку отставили - будут балконы стеклить.
Хай всі згорять.