РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6454 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
8 439 17
армия РФ (15331) война (46566) Лисичанск (321) Луганщина (6242) Северодонецк (601) Гайдай_ЛОГА (716)

Атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке - бои, оккупанты завладели Николаевкой, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Атака врага на Лисичанск отражена, в Северодонецке продолжаются бои, войска РФ завладели Николаевкой.

А еще в Лисичанске найдены тела двух погибших, раненый мужчина госпитализирован в Черновцы. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения российская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке. В Северодонецке оккупанты повредили территорию "Азота" и кирпичного завода, обстреляли поселки и кирпичные заводы. Многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от российских снарядов окрестные села", - отметил Гайдай.

Глава Луганщины добавил, что 23 июня и сегодня утром оккупанты вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия.

Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшие недели наступательные операции РФ на Донбассе, вероятно, приостановятся, - ISW

Атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке - бои, оккупанты завладели Николаевкой, - Гайдай 01
Атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке - бои, оккупанты завладели Николаевкой, - Гайдай 02
Атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке - бои, оккупанты завладели Николаевкой, - Гайдай 03
Атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке - бои, оккупанты завладели Николаевкой, - Гайдай 04
Атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке - бои, оккупанты завладели Николаевкой, - Гайдай 05
Атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке - бои, оккупанты завладели Николаевкой, - Гайдай 06
Атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке - бои, оккупанты завладели Николаевкой, - Гайдай 07

Кроме того, наши воины отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили врага отступить.

Также читайте: Из Лисичанска удалось эвакуировать 34 человека, - ОВА

"Впрочем, силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось завладеть Николаевкой", – говорится в сообщении.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Перестаньте, Бутусов пише з міста. Вони тримаються,воюють і живуть. А хто і що накомандував,то вина хто їх вибрав. Знали очі,що купляли
показать весь комментарий
24.06.2022 08:29
+7
А що не так? Поки до дійсно у Северодонецьку повільно але втрачаємо місто. Це не секрет. Завдання не втримати місто за будь яку ціну, а вимотати російську війскому машину, щоб потім резервом з західною зброєю, коли вона накопичеться у ВСУ, перейти у контрнаступ. Принаймні це наратив від нашої влади та військових, що план саме такий.
показать весь комментарий
24.06.2022 08:30
+4
Безмозглу на Гиляку ! Ермака не одна Гиляка не выдержит 🤣🤣
показать весь комментарий
24.06.2022 08:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Безмозглу на Гиляку ! Ермака не одна Гиляка не выдержит 🤣🤣
показать весь комментарий
24.06.2022 08:14 Ответить
Хто тобі каже? Збирай речі, та їдь подивись сам.
показать весь комментарий
24.06.2022 08:23 Ответить
точно по кацапской методичке ты написало.
показать весь комментарий
24.06.2022 08:25 Ответить
Зараз ще "героїчного захисника Києва" татарова туди пришлють для ще більного треша.
показать весь комментарий
24.06.2022 08:26 Ответить
Перестаньте, Бутусов пише з міста. Вони тримаються,воюють і живуть. А хто і що накомандував,то вина хто їх вибрав. Знали очі,що купляли
показать весь комментарий
24.06.2022 08:29 Ответить
В словацких новостях вчера было, ЧТО УКРАИНЦЫ МЕДЛЕННО ОТСТУПАЮТ В СЕВЕРОДОНЕЦКЕ.
Кто формирует новости для западных СМИ ?
показать весь комментарий
24.06.2022 08:13 Ответить
А що не так? Поки до дійсно у Северодонецьку повільно але втрачаємо місто. Це не секрет. Завдання не втримати місто за будь яку ціну, а вимотати російську війскому машину, щоб потім резервом з західною зброєю, коли вона накопичеться у ВСУ, перейти у контрнаступ. Принаймні це наратив від нашої влади та військових, що план саме такий.
показать весь комментарий
24.06.2022 08:30 Ответить
Уже пятый месяц пошел как можно накапливать то, что не поставляется
показать весь комментарий
24.06.2022 08:39 Ответить
До кого претензії - до Цензора ? Так він зброю не постачає , свого часу за те що Бутусов лише здійснив постріл із гаубиці ( до того ж ніхто не довів чи дійсно на фронті , чи на полігоні ) проти нього кримінальне провадження відкрили , а у ЗМІ без малого не зміїним ядом бризкали що він цим статус журналіста дискредитував ((
показать весь комментарий
24.06.2022 12:40 Ответить
Наші відійшли за річку цієї ночі
показать весь комментарий
24.06.2022 08:27 Ответить
Все, Северодонецк русня захватила, сам гайдай написал 20 минкт назад.
показать весь комментарий
24.06.2022 08:31 Ответить
А навіщо взагалі було за нього боротися. Невже у Генштабі не змогли прорахувати, що кацапи все ж таки візьмут його. Я дивлюсь історія з Маріуполєм нікого нічому не навчила
показать весь комментарий
24.06.2022 08:43 Ответить
Добре на карті стрілочки малювати...
показать весь комментарий
24.06.2022 09:57 Ответить
Диванні воїни тут воюють славно !
показать весь комментарий
24.06.2022 09:04 Ответить
За пару днів ті хто у підвалах сидів під кацапськими обстрілами будуть позиції ЗСУ штурмувати , а потім якщо виживуть і у полон попадуть мекатимуть що " іх прінудітельно мабілізавалі " (( якийсь цікавий регіон України ((
показать весь комментарий
24.06.2022 12:44 Ответить
 
 