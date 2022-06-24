Оккупанты строят в Мариуполе фортификационные сооружения под видом жилых домов, - мэр Бойченко. ФОТО
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По словам мэра Вадима Бойченко, оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ и хотят использовать мариупольцев в качестве живого щита.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Telegram.
"Без лишней огласки оккупанты начали строить якобы жилые дома. Работы идут в северо-западной части, почти на границе территории города. То есть именно с ориентировочного направления контрнаступления ВСУ. Есть информация от мариупольцев, что за этими новыми сооружениями оккупанты сразу роют окопы и размещают технику. А людей не выпускают из города, чтобы потом прикрываться мирными жителями", - рассказал мэр.
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Штурмувати місто вже немає сенсу ( бо там вже й так - немає нічого живого ) , гадаю що ЗСУ при наступі , його просто візьмуть в оточення і нехай ті орки собі сидять , поки їм аж очі повилазять .