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Оккупанты строят в Мариуполе фортификационные сооружения под видом жилых домов, - мэр Бойченко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

По словам мэра Вадима Бойченко, оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ и хотят использовать мариупольцев в качестве живого щита.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Telegram.

Оккупанты строят в Мариуполе фортификационные сооружения под видом жилых домов, - мэр Бойченко 01

"Без лишней огласки оккупанты начали строить якобы жилые дома. Работы идут в северо-западной части, почти на границе территории города. То есть именно с ориентировочного направления контрнаступления ВСУ. Есть информация от мариупольцев, что за этими новыми сооружениями оккупанты сразу роют окопы и размещают технику. А людей не выпускают из города, чтобы потом прикрываться мирными жителями", - рассказал мэр.

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Оккупанты строят в Мариуполе фортификационные сооружения под видом жилых домов, - мэр Бойченко 02
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Топ комментарии
+26
а ми будували дороги
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24.06.2022 09:43
+22
дороги зеля строил, что б кацапам легче наступать было и денег украсть, как и Чонгар разминировал по указке Патрубка в Омане
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24.06.2022 09:52
+20
А зелепітори дороги будували в займалися великим крадівництвом навіть тоді, коли знали, що повномасштабна війна з москалями неминуча
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24.06.2022 10:01
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а ми будували дороги
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24.06.2022 09:43 Ответить
Более того, и щас строить продолжаем.
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24.06.2022 09:50 Ответить
дороги зеля строил, что б кацапам легче наступать было и денег украсть, как и Чонгар разминировал по указке Патрубка в Омане
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24.06.2022 09:52 Ответить
Знач будем стрелять по живому щиту. Иначе город не взять. А шо робить?
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24.06.2022 09:50 Ответить
обойти и заблокировать , потом сами сдадутся
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24.06.2022 10:54 Ответить
а навіщо нам його "брати " ? Якщо буде можливість відрізати від шляхів постачання - кацапня звідти сама здрисне , у пустелі довго не протягнеш ((
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24.06.2022 13:15 Ответить
А что толку, если путей снабжения не будет. Поскачут, как дыркин из Славянска.
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24.06.2022 09:57 Ответить
А зелепітори дороги будували в займалися великим крадівництвом навіть тоді, коли знали, що повномасштабна війна з москалями неминуча
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24.06.2022 10:01 Ответить
На європейські гастролі 95 кварталу заробляли , у Європі все дорого , он вчора писали що навіть "херой" України женя червоненко стояв у черзі за безкоштовною сімкартою (( доїхав туди на авто за пару сотень тисяч євро , а на сімку грошей у бідолаги не вистачило
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24.06.2022 13:18 Ответить
Немає такої фортеці яку можна не здолати.
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24.06.2022 10:07 Ответить
Та нехай будують . Будуть в них сидіти поки не передохнуть з голоду . .
Штурмувати місто вже немає сенсу ( бо там вже й так - немає нічого живого ) , гадаю що ЗСУ при наступі , його просто візьмуть в оточення і нехай ті орки собі сидять , поки їм аж очі повилазять .
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24.06.2022 10:12 Ответить
Навіщо його навіть оточувати - дай Боже ЗСУ вийти на кордон України - решту як лайно штормом у море змиє (( , головне щоб потім знову до берега не прибило ))
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24.06.2022 13:20 Ответить
Проста схема: держава будує далі дороги , Захід надає озброєння і гуманітарну допомогу, влада розкрадає гуманітарку і на 200% фінансово забезпечує чиновників (війна все таки), а президент по результатам "роботи"знімає відосики. Так може тривати довго(
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24.06.2022 10:25 Ответить
Це добре. Отже не просто допускають, а впевнені, що контрнаступ ЗСУ буде і він буде на достатню глибину, щоб дійти до узбережжя Азовського моря. 😊
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24.06.2022 10:33 Ответить
сколько ватная шняга по кличке моль пыня туда лаве тратит та миллиардыи все у ватных рабов из кошелька..арматура техника..как стройка в крыму...у мрозина
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24.06.2022 11:36 Ответить
Нічого він свого не витрачає - дограбовують Україну (( : українське зерно , українська техніка , українське обладнання заводів , українські судна , український металопрокат , українське вугілля і руда , газ врешті-реш у Криму - теж український , вони он гуманітарку роздавали розграбованими складами українських супермаркетів ..... кацапського там лише їхня алкашня та клопи з параші завезені ((
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24.06.2022 13:24 Ответить
 
 