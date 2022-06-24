Маленькая София из Бучи потеряла руку и нуждается в помощи на протез. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Буче девочка потеряла маму, кота и руку. Она три месяца провела в больнице и до сих пор мучается от фантомных болей. Протез, который необходим Софии, стоит несколько десятков тысяч долларов.
Об этом сообщила в инстаграме волонтер Алина, которая занимается помощью девочки, информирует Цензор.НЕТ.
"Я – София и я маленькая украинка. Я потеряла руку, маму и любимого кота в Буче. Я один из 910 детей, которые сегодня пострадали от рук соседней страны", - говорится в сообщении.
Девочка провела в больнице три месяца, пережила операцию и до сих пор испытывает в потерянной руке фантомные боли.
"Сейчас я в Риме, но содрогаюсь от каждого звука и боюсь самолетов. Когда я переживаю, у меня болит не только несуществующая рука, – боль отдает во все тело. В прошлой жизни я занималась конным спортом, но не знаю, смогу ли снова это делать с одной рукой", - говорится в сообщении.
Софии можно изготовить протез – его взялась сделать клиника из США. Но стоимость измеряется десятками тысяч долларов.
Помочь Софии можно, перечислив деньги:
4441 1144 5428 9404 Середюк Алина Валерьевна (моно)
+38 066 120 36 80 PayPal.
Пожалуйста, подождите...
Ну зберемо ми одній на протез про яку написали змі, та забудемо про неї. Там таких ще тисяча про яких ніхто не згадує. І ще як стає зрозуміло по заявах із верхівки терористичного утворення російська федерація (Пєсков, Путін, Медведев...) буде безліч. Росіяни не перестануть калічити наших дітей, бо вони задоволені ситуацією. Вони кайфують від цього.
Росіяни ж ні в чому не винні, так?
І владу в росії ж ніхто міняти не планує? Правда? Всі ж це заявляють.
І виходить що дочка пілота, який зробив 1000 українських дітей каліками, виросте з повноцінним тілом та легко народить ще солдатів, які прийдуть вбивати українців, бо владу ж росії ніхто страчувати не планує.
Ніхто росіян карати не планує. Вони ж ні в чому не винні? Правда? І виходить що росіяни будуть жити повноцінним життям, всім задоволені. Діти цих пілотів будуть жити, при тому навіть із усіма кінцівками та будуть радуватись своєму життю. Вони виростатимуть і будуть народжувати нових в ні в чому не винних солдатів влади рф, які постійно лізтимуть до нас вбивати наших людей, дітей і робити їх каліками.
120 миллиардов баксов украсть за три года (по словам Саакашвили и Блимкена) ---- и тишина....
Но проблема дійсно є із обмеженням к-сті переказів
Прохання до адміністрацію Цензора донести цю інформацію до родичів цієї красуньки. Щиро від всіх нас будемо вдячні
Хто поверне дівчинці маму і здоровля .... Риторичне питання.
Думаю в память про неї треба щось написати на могилах агентів кремля в Україні -
чим скоріше це станеться, тим краще