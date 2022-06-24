Маленькая София из Бучи потеряла руку и нуждается в помощи на протез. ФОТО

В Буче девочка потеряла маму, кота и руку. Она три месяца провела в больнице и до сих пор мучается от фантомных болей. Протез, который необходим Софии, стоит несколько десятков тысяч долларов.

Об этом сообщила в инстаграме волонтер Алина, которая занимается помощью девочки, информирует Цензор.НЕТ.

"Я – София и я маленькая украинка. Я потеряла руку, маму и любимого кота в Буче. Я один из 910 детей, которые сегодня пострадали от рук соседней страны", - говорится в сообщении.

Девочка провела в больнице три месяца, пережила операцию и до сих пор испытывает в потерянной руке фантомные боли.

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"Сейчас я в Риме, но содрогаюсь от каждого звука и боюсь самолетов. Когда я переживаю, у меня болит не только несуществующая рука, – боль отдает во все тело. В прошлой жизни я занималась конным спортом, но не знаю, смогу ли снова это делать с одной рукой", - говорится в сообщении.

Софии можно изготовить протез – его взялась сделать клиника из США. Но стоимость измеряется десятками тысяч долларов.

Помочь Софии можно, перечислив деньги:

4441 1144 5428 9404 Середюк Алина Валерьевна (моно)

+38 066 120 36 80 PayPal.