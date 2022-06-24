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Маленькая София из Бучи потеряла руку и нуждается в помощи на протез. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Буче девочка потеряла маму, кота и руку. Она три месяца провела в больнице и до сих пор мучается от фантомных болей. Протез, который необходим Софии, стоит несколько десятков тысяч долларов.

Об этом сообщила в инстаграме волонтер Алина, которая занимается помощью девочки, информирует Цензор.НЕТ.

"Я – София и я маленькая украинка. Я потеряла руку, маму и любимого кота в Буче. Я один из 910 детей, которые сегодня пострадали от рук соседней страны", - говорится в сообщении.

Девочка провела в больнице три месяца, пережила операцию и до сих пор испытывает в потерянной руке фантомные боли.

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"Сейчас я в Риме, но содрогаюсь от каждого звука и боюсь самолетов. Когда я переживаю, у меня болит не только несуществующая рука, – боль отдает во все тело. В прошлой жизни я занималась конным спортом, но не знаю, смогу ли снова это делать с одной рукой", - говорится в сообщении.

Маленькая София из Бучи потеряла руку и нуждается в помощи на протез 01

Софии можно изготовить протез – его взялась сделать клиника из США. Но стоимость измеряется десятками тысяч долларов.

Помочь Софии можно, перечислив деньги:

4441 1144 5428 9404 Середюк Алина Валерьевна (моно)

+38 066 120 36 80 PayPal.
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Топ комментарии
+8
Компенсації за знищення України та каліцтва українських людей можна чекати роками. А ми з Вами не обідніємо на 200-500 гривень, тим паче, що це дівчинка, яка в майбутньому стане жінкою і мамою.
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24.06.2022 10:08
+4
А вона компенсація буде якщо її не вимагати?

Ну зберемо ми одній на протез про яку написали змі, та забудемо про неї. Там таких ще тисяча про яких ніхто не згадує. І ще як стає зрозуміло по заявах із верхівки терористичного утворення російська федерація (Пєсков, Путін, Медведев...) буде безліч. Росіяни не перестануть калічити наших дітей, бо вони задоволені ситуацією. Вони кайфують від цього.

Росіяни ж ні в чому не винні, так?
І владу в росії ж ніхто міняти не планує? Правда? Всі ж це заявляють.
І виходить що дочка пілота, який зробив 1000 українських дітей каліками, виросте з повноцінним тілом та легко народить ще солдатів, які прийдуть вбивати українців, бо владу ж росії ніхто страчувати не планує.

Ніхто росіян карати не планує. Вони ж ні в чому не винні? Правда? І виходить що росіяни будуть жити повноцінним життям, всім задоволені. Діти цих пілотів будуть жити, при тому навіть із усіма кінцівками та будуть радуватись своєму життю. Вони виростатимуть і будуть народжувати нових в ні в чому не винних солдатів влади рф, які постійно лізтимуть до нас вбивати наших людей, дітей і робити їх каліками.
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24.06.2022 10:38
+4
Ось не знаю, матюкатись чи ні. Є в м. Брауншвайг (Німеччина) фонд, який опікується дітьми, що потребують протезування. Для України вони хотіли 3-6 діток (в залежності від складності) забезпечити протезами (здається швейцарськими) і опікуватися ними і одною супроводжуючою особою до досягнення 26-річного віку. Що в результаті? Українська стіна - МОЗ, корупція чи ще щось. Швидше за все фонд перенаправить гроші кудись інше. *****! Таки матюкнувся.
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24.06.2022 12:37
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Компенсації за знищення України та каліцтва українських людей можна чекати роками. А ми з Вами не обідніємо на 200-500 гривень, тим паче, що це дівчинка, яка в майбутньому стане жінкою і мамою.
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24.06.2022 10:08 Ответить
А вона компенсація буде якщо її не вимагати?

Ну зберемо ми одній на протез про яку написали змі, та забудемо про неї. Там таких ще тисяча про яких ніхто не згадує. І ще як стає зрозуміло по заявах із верхівки терористичного утворення російська федерація (Пєсков, Путін, Медведев...) буде безліч. Росіяни не перестануть калічити наших дітей, бо вони задоволені ситуацією. Вони кайфують від цього.

Росіяни ж ні в чому не винні, так?
І владу в росії ж ніхто міняти не планує? Правда? Всі ж це заявляють.
І виходить що дочка пілота, який зробив 1000 українських дітей каліками, виросте з повноцінним тілом та легко народить ще солдатів, які прийдуть вбивати українців, бо владу ж росії ніхто страчувати не планує.

Ніхто росіян карати не планує. Вони ж ні в чому не винні? Правда? І виходить що росіяни будуть жити повноцінним життям, всім задоволені. Діти цих пілотів будуть жити, при тому навіть із усіма кінцівками та будуть радуватись своєму життю. Вони виростатимуть і будуть народжувати нових в ні в чому не винних солдатів влади рф, які постійно лізтимуть до нас вбивати наших людей, дітей і робити їх каліками.
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24.06.2022 10:38 Ответить
тим більше будемо своїм допомогати, бо ніхто інший не допоможе. А на рахунок що будуть жити і тішитися життю, ніхто того не зна і що то буде у них за життя і що то буде за радість.
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24.06.2022 12:00 Ответить
Перевищено ліміт по операціям.
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24.06.2022 10:19 Ответить
В мене також через privat24 більше 25 операцій на тиждень - звідки таке обмеження? Валєр'євіч заборонив?
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24.06.2022 11:00 Ответить
Тут маеться на увазі, що кількість поповненнь, яку може прийняти банківська карта не перевищує 250 за тиждень. Я теж не зміг відправити.
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24.06.2022 17:41 Ответить
"...Згідно з правилами платіжної системи загальна кількість операцій для поповнення однієї картки ... На жаль, ми не можемо провести цей переказ..."
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24.06.2022 10:21 Ответить
не вдається((((( перевищено ліміт операцій на тиждень
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24.06.2022 10:36 Ответить
Джоконда смотрит тем же взглядом, но в сторону.
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24.06.2022 10:45 Ответить
+
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24.06.2022 10:57 Ответить
s paypal(om) problema - kto znae skazitj ludine kto sobirae dengi



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24.06.2022 11:15 Ответить
iz Latviji nepozvolajet perevod.....skoree vsevo iz drugih EU stran tozhe. (no ja ne uveren)
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24.06.2022 11:17 Ответить
Дайте іншу картку. Забагато транзакцій.
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24.06.2022 11:24 Ответить
ватники скажут фотошоп ві все врети
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24.06.2022 11:33 Ответить
Нажаль, переказ блокуеться.
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24.06.2022 12:25 Ответить
Ось не знаю, матюкатись чи ні. Є в м. Брауншвайг (Німеччина) фонд, який опікується дітьми, що потребують протезування. Для України вони хотіли 3-6 діток (в залежності від складності) забезпечити протезами (здається швейцарськими) і опікуватися ними і одною супроводжуючою особою до досягнення 26-річного віку. Що в результаті? Українська стіна - МОЗ, корупція чи ще щось. Швидше за все фонд перенаправить гроші кудись інше. *****! Таки матюкнувся.
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24.06.2022 12:37 Ответить
Неможливо перевести
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24.06.2022 13:50 Ответить
Спрацювало обмеження.Хто знає що це?
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24.06.2022 13:54 Ответить
Владелец карты должен снять лимит на пополнение в Приват24
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25.06.2022 08:40 Ответить
А зеленая гидота не желает попиариться как Порох? Пусть не армии помощь, но хоть детям покалеченным...
120 миллиардов баксов украсть за три года (по словам Саакашвили и Блимкена) ---- и тишина....
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24.06.2022 17:01 Ответить
Кицю ми поможимо і тобі і всім іншим діткам.
Но проблема дійсно є із обмеженням к-сті переказів
Прохання до адміністрацію Цензора донести цю інформацію до родичів цієї красуньки. Щиро від всіх нас будемо вдячні
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24.06.2022 20:29 Ответить
Немає слів наскільки зелена істота принесла горя Україні.
Хто поверне дівчинці маму і здоровля .... Риторичне питання.
Думаю в память про неї треба щось написати на могилах агентів кремля в Україні -
чим скоріше це станеться, тим краще
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25.06.2022 01:21 Ответить
Біомеханічна рука по плече коштує від сто і більше тисяч долларів плюс обслуговування операція по встановленню реабілітація і того тисяч двісті триста і це тільки одна дитина. Я займаюся розробкою біомеханіки та екзоскелетів пропонував свої послуги деяким людям в Україні при тому що грошей на встановлення і обслуговування не просив взагалі так людям виявилося мерседес чи шевроле умовний потрібен ніж славута. Займаюся в партнерстві з португалським інженером матеріали всі свої, але через те що фірма невідома та не розкручена як американські чи німецькі клієнтів дуже важко знайти .
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25.06.2022 09:29 Ответить
 
 