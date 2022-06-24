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обстрел (20085) Донецкая область (7122) Константиновка (1591) Кириленко Павел (622)

Ночью россияне нанесли авиаудар по Константиновке и продолжают обстреливать прифронтовые громады. Есть погибшие, - Донецкая ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Рашисты продолжают убивать гражданских и уничтожать инфраструктуру на Донетчине – как на фронте, так и в относительном тылу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Ночью россияне нанесли авиаудар по Константиновке и продолжают обстреливать прифронтовые громады. Есть погибшие, - Донецкая ОВА 01

"Константиновка потерпела вражеский ракетный удар – известно о по меньшей мере одном погибшем гражданском, повреждено хозяйственное помещение теплосетей. Также от обстрела пострадали автомобили спасателей, которые прибыли для подвоза воды жителям города. Из-за боевых действий Константиновка до сих пор остается без централизованного водоснабжения", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Войска РФ обстреляли жилой сектор Константиновки в Донецкой области, один дом полностью разрушен, погиб мужчина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Ночью россияне нанесли авиаудар по Константиновке и продолжают обстреливать прифронтовые громады. Есть погибшие, - Донецкая ОВА 02
Ночью россияне нанесли авиаудар по Константиновке и продолжают обстреливать прифронтовые громады. Есть погибшие, - Донецкая ОВА 03
Ночью россияне нанесли авиаудар по Константиновке и продолжают обстреливать прифронтовые громады. Есть погибшие, - Донецкая ОВА 04
Ночью россияне нанесли авиаудар по Константиновке и продолжают обстреливать прифронтовые громады. Есть погибшие, - Донецкая ОВА 05
Ночью россияне нанесли авиаудар по Константиновке и продолжают обстреливать прифронтовые громады. Есть погибшие, - Донецкая ОВА 06

Отмечается, что в Николаевской громаде россияне совершили артобстрел Райгородка - есть информация о 2 погибших и 1 раненом.

"Как всегда, жарко в Марьинской громаде. В течение ночи продолжались артиллерийские и минометные обстрелы. В Максимильяновке снарядами поврежден детсад, четыре жилых дома, еще в трех от обстрелов занялись пожары. ВСУ отбивает все вражеские атаки на этом направлении", - добавил Кириленко.

Ночью россияне нанесли авиаудар по Константиновке и продолжают обстреливать прифронтовые громады. Есть погибшие, - Донецкая ОВА 07
Ночью россияне нанесли авиаудар по Константиновке и продолжают обстреливать прифронтовые громады. Есть погибшие, - Донецкая ОВА 08
Ночью россияне нанесли авиаудар по Константиновке и продолжают обстреливать прифронтовые громады. Есть погибшие, - Донецкая ОВА 09
Ночью россияне нанесли авиаудар по Константиновке и продолжают обстреливать прифронтовые громады. Есть погибшие, - Донецкая ОВА 10

Автор: Анастасія Потіха
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Прочитала вчора тут про план НАТО, якщо нападуть орки на Прибалтику. Україна на сьогодні виходить крутіша усяких організацій. Хотя без допомоги світу прийшлось би кепсько. Бережіть Україну.
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24.06.2022 10:16 Ответить
А що в тому плані? Занепокоєння?
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24.06.2022 10:36 Ответить
Щось типу 180 днів на деокупацію. За півроку москалі там просто знищать все.
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24.06.2022 10:48 Ответить
Нужно уже бить в ответ по территории Рашки. А то рашисты чуствуя безнаказанность нам всю страну сровняют с землей
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24.06.2022 10:34 Ответить
маз которые порох и аваков давал ах ватные скоты(
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24.06.2022 11:48 Ответить
Не порох, а Україна
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24.06.2022 23:01 Ответить
прочитав про Константинівку і здивувався: хіба Костянтинівка не в ордло?
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24.06.2022 12:48 Ответить
Чого ти тут забув, якщо не знаєш своєї країни?
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24.06.2022 23:00 Ответить
 
 