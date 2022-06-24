Ночью россияне нанесли авиаудар по Константиновке и продолжают обстреливать прифронтовые громады. Есть погибшие, - Донецкая ОВА. ФОТО

Рашисты продолжают убивать гражданских и уничтожать инфраструктуру на Донетчине – как на фронте, так и в относительном тылу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Константиновка потерпела вражеский ракетный удар – известно о по меньшей мере одном погибшем гражданском, повреждено хозяйственное помещение теплосетей. Также от обстрела пострадали автомобили спасателей, которые прибыли для подвоза воды жителям города. Из-за боевых действий Константиновка до сих пор остается без централизованного водоснабжения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Николаевской громаде россияне совершили артобстрел Райгородка - есть информация о 2 погибших и 1 раненом.

"Как всегда, жарко в Марьинской громаде. В течение ночи продолжались артиллерийские и минометные обстрелы. В Максимильяновке снарядами поврежден детсад, четыре жилых дома, еще в трех от обстрелов занялись пожары. ВСУ отбивает все вражеские атаки на этом направлении", - добавил Кириленко.











