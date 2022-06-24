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Войска РФ нанесли 18 ударов по Донетчине, есть погибшие и раненые, разрушены 25 гражданских объектов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ нанесли 18 ударов по Донецкой области, полицейские задокументировали преступления россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, под вражеским огнем оказались 14 населенных пунктов области. Правоохранители зафиксировали повреждения жилых домов, гражданских объектов и инфраструктуры. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

"За прошедшие сутки российские войска били по следующим населенным пунктам: г. Красногоровка, г. Авдеевка, с. Калиново, с. Воздвиженка, с. Первомайское, г. Бахмут. пгт Южное, с. Орловка, г. Железное, г. Славянск, с. Уманское, пгт Райгородок, г. Константиновка, с.Максимильяновка. Враг обстреливал мирное население из стрелкового оружия, авиации, танков, тяжелой артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", - отмечают в сообщении.

В результате обстрелов есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Также смотрите: Ночью россияне нанесли авиаудар по Константиновке и продолжают обстреливать прифронтовые громады. Есть погибшие, - Донецкая ОВА. ФОТО

Войска РФ нанесли 18 ударов по Донетчине, есть погибшие и раненые, разрушены 25 гражданских объектов, - Нацполиция 01
Войска РФ нанесли 18 ударов по Донетчине, есть погибшие и раненые, разрушены 25 гражданских объектов, - Нацполиция 02
Войска РФ нанесли 18 ударов по Донетчине, есть погибшие и раненые, разрушены 25 гражданских объектов, - Нацполиция 03
Войска РФ нанесли 18 ударов по Донетчине, есть погибшие и раненые, разрушены 25 гражданских объектов, - Нацполиция 04
Войска РФ нанесли 18 ударов по Донетчине, есть погибшие и раненые, разрушены 25 гражданских объектов, - Нацполиция 05
Войска РФ нанесли 18 ударов по Донетчине, есть погибшие и раненые, разрушены 25 гражданских объектов, - Нацполиция 06
Войска РФ нанесли 18 ударов по Донетчине, есть погибшие и раненые, разрушены 25 гражданских объектов, - Нацполиция 07
Войска РФ нанесли 18 ударов по Донетчине, есть погибшие и раненые, разрушены 25 гражданских объектов, - Нацполиция 08
Войска РФ нанесли 18 ударов по Донетчине, есть погибшие и раненые, разрушены 25 гражданских объектов, - Нацполиция 09
Войска РФ нанесли 18 ударов по Донетчине, есть погибшие и раненые, разрушены 25 гражданских объектов, - Нацполиция 10
Войска РФ нанесли 18 ударов по Донетчине, есть погибшие и раненые, разрушены 25 гражданских объектов, - Нацполиция 11
Войска РФ нанесли 18 ударов по Донетчине, есть погибшие и раненые, разрушены 25 гражданских объектов, - Нацполиция 12
Войска РФ нанесли 18 ударов по Донетчине, есть погибшие и раненые, разрушены 25 гражданских объектов, - Нацполиция 13
Войска РФ нанесли 18 ударов по Донетчине, есть погибшие и раненые, разрушены 25 гражданских объектов, - Нацполиция 14
Войска РФ нанесли 18 ударов по Донетчине, есть погибшие и раненые, разрушены 25 гражданских объектов, - Нацполиция 15

Также сообщается, что разрушения получили 25 гражданских объектов: 21 жилой дом, школа, завод, админздания.

"Военные преступления России задокументированы. Полицейские и сотрудники СБУ начали досудебные расследования по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - добавили в Нацполиции.

Автор: Анастасія Потіха
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Главное не стрелять в ответ ато путен обидеца и будет эскалация
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24.06.2022 11:03 Ответить
бери выше, не эскалация, а нападет по настоящему!!!
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24.06.2022 11:07 Ответить
не бачу тут юмора тут -
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24.06.2022 11:10 Ответить
Просили ...путлер введи ...на митинге в Донецке в марте 2014...путлер ввел...
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24.06.2022 11:41 Ответить
РюZZkaязычная защита рюсскаящычного наречия...
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24.06.2022 11:44 Ответить
 
 