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Россия авиацией уничтожает все дороги и мосты на Лисичанск, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск (Луганская область). Грузовиком в город уже не проехать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск. Орки нанесли авиаудары на подъезде к Лисичанску.

Поврежден мост, проехать им теперь сможет только легковой транспорт, грузовик в город не проедет", - написал Гайдай.

Россия авиацией уничтожает все дороги и мосты на Лисичанск, - Гайдай 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Защитники Северодонецка получили команду отходить из города на новые, более укрепленные позиции - Гайдай. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+26
А боневтик так старался, так старался, так дороги строил
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24.06.2022 11:19
+19
Слов нет, как и стингеров, судя по всему.
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24.06.2022 11:17
+12
с вертолета?
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24.06.2022 11:45
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Слов нет, как и стингеров, судя по всему.
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24.06.2022 11:17 Ответить
Стингер хорош для воздушных целей на малых высотах до 4.5 км. Рашисты хоть и дебилы но не настолько, чтобы подставляться. Отстрелялись на высоте по целям и домой.
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24.06.2022 11:33 Ответить
с вертолета?
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24.06.2022 11:45 Ответить
твоего контроля только и не хватало...
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24.06.2022 11:46 Ответить
Стингеры где-то значительно западнее охраняют небо. Почти всё, что сбивается (все реже) - старая совдеповская Игла.
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24.06.2022 11:49 Ответить
и стингеры, и перуны, и иглы есть в достаточном количестве, и их никто не "ныкает" на какой-то запад.
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24.06.2022 11:55 Ответить
а под диваном смотрели??
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24.06.2022 11:57 Ответить
дати любому бійцю той Стінгер і він вистрілить в пусте небо. Для стрільби з ПЗРК необхідна досить тривала підготовка і тренування на тренажерах.
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24.06.2022 13:33 Ответить
Як тільки починає працювати РЛС нашої ППО, через 15 хв. на неї прилітає Іскандер. Така зараз реальність. Треба встигнути за ці 15 хв. виявити літак, і вистрілити по ньому. А з ПЗРК можна працювати, коли ціль видима. Літаки ж можуть атакувати віддалік, знаючи координати цілі. Навіть не дуже наближаючись до лінії фронту. Сподівання, що командування думає над вирішенням проблеми разом з західними партнерами.
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24.06.2022 22:24 Ответить
А боневтик так старался, так старался, так дороги строил
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24.06.2022 11:19 Ответить
Ви не зрозуміли. Це Гайдай анонсує нове "Велике крадівництво". Тому "треба швидше зіюакінчити війну".
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24.06.2022 12:07 Ответить
Так ви нищіть те що нищить вас. Маляр уже писала,що досить інформації без інформації
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24.06.2022 11:23 Ответить
Чим нищить?!В нас є крилаті та балістичні ракети?!Чи авіація?!
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24.06.2022 11:31 Ответить
А мы будем заряжать в пушки тех кто сдал или просрал наше оружие и будем ими стрелять
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24.06.2022 11:40 Ответить
Є!!!!!!!!!!! Мільярди але вони закопані в асфальт. Відкопувати "не на часі" (с) "Боневтік"
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24.06.2022 13:35 Ответить
орда з мухосраней...
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24.06.2022 11:30 Ответить
Вы хоть в Северодонецке перед отступлением уничтожили ценные вещи и стратегические обьекты или завтра рашисты будут хвастаться как грабят очередные музеи и по ж/д идут поезда с боеприпасами а назад с зерном
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24.06.2022 11:37 Ответить
я так понимаю что они делают то что в данных обстоятельствах должны были делать мы, стоило бы конечно завалить им парочку вертушек, ну так в качестве благодарности)
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24.06.2022 11:41 Ответить
Зато Янелох 1 Боневтік Шашликович дороги побудував. Є що бомбити.
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24.06.2022 11:43 Ответить
А перед этим Яйценюк и Порошок стену на границе строили. Кучу денег вбухали. И как, помогла она? Лучше бы на ракетную программу потратили.
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24.06.2022 11:48 Ответить
а че ж зеля на ракетную программу не потратил а на асфальт
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24.06.2022 12:43 Ответить
Что-то зебанутым завоняло.
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24.06.2022 13:13 Ответить
Ракетна програма успішно впроваджувалася доки бидло не вирішило, що війна припиниться, якщо прибрати тих хто на ній збагачується.
На яких дебілів розраховано цей висер?
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24.06.2022 14:11 Ответить
А в цыфрах и в разработках можешь показать ракетные программы 2014-2019 и 2019 -2022?
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25.06.2022 10:21 Ответить
самолеты и вертолеты откуда-то ж взлетают, возможно, даже с территории Украины, временно оккупированной, может и дроном можно туда долететь и скинуть 2-3 бомбочки..., а то видела ролик, как с дрона кидают бомбочки по легковушке, кому она сдалась..., самолетик - вот хорошая цель
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24.06.2022 11:49 Ответить
я Вам покажу карту, откуда они взлетают (с)
Можете распечатать и повесить на кухне. Можно будет даже на ней дорисовать квадрокоптер с бомбочкой над Миллерово или Старым Осколом
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24.06.2022 12:11 Ответить
вам такі відео дивитися не можна , втрачаєте почуття реальності ((
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24.06.2022 13:40 Ответить
этим бы асфальтом боневтiка по **#лу - по другому не дойдет..
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24.06.2022 11:51 Ответить
Сдачі давати нізя, а то третя світова почнеться!
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24.06.2022 12:12 Ответить
Давай здачу , хто забороняє ? Чим здачу давати зібрався - своїми коментами ? ((
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24.06.2022 13:42 Ответить
Гайдая древние правители бы уже казнили десять тысяч раз. У него только плохие вести. А ведь есть у него есть почетная грамота и целый орден от РПЦ. Интересно, за что.
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24.06.2022 12:30 Ответить
Какие же ******** на цензоре собрались ! В стране идет война а быдлота вместо того, что бы помогать и что то делать сидит и обсирает . Даже Порошенко себе не позволяет в это время критиковать Зеленского. Что б вам ***** в форточку от кацапов прилетело.
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24.06.2022 12:35 Ответить
В них "мєтодічка про асфальт" на застаріває. А якби Зеленський замість доріг будував ракети, а війни не сталося-ці боти би репетували : "Зебіли, де асфальт ?!" А так-до війни їздили по більш-менш людських дорогах та мовчали собі. Зате зараз з своїх бойових диванів сварять українців та повчають усіх, як Україна має воювати.
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24.06.2022 12:49 Ответить
Ти дебіл? Хоча це більш риторичне питання...А якби війни не сталося то і тисяч загиблих українців не було б, але тобі то, що з того? ти ж на дивані, родичів не ховаєш у закритих трунах, можна і пзд.. ти сидіти.
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24.06.2022 13:38 Ответить
Я еще до войны говорил что по новым дорогам быстро пойдут российские танки! И спрашивал , что лучше , снести предателя Зеленского и из з а этого на нас Путин нападет (как утверждал сам Зеленский ) , или на нас нападет Путин , а руководить нами будет предатель! Вопрос остался актуальным! А все закидоны типа выявлять предателей не на часi , это отмазки для предателей!
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25.06.2022 10:40 Ответить
ты на фронте или за стучалки получаеш свои 30
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24.06.2022 13:12 Ответить
У вас зеленых... было 3года что-то делать. Что вы сделали? Правильно них.... Расхреначили на асфальте 300лярдов грн.,перед вторжением сволочи приспали народ своими "шашлыками в мае", сдали Херсон, половину Запорожской области за сутки, и сидит оно еще что-то вякает.
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24.06.2022 13:31 Ответить
А где же ПВО? Стингеры? Все разбомбили на складах?
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24.06.2022 13:28 Ответить
так а в чому проблема, ви такого не очікували?
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24.06.2022 13:29 Ответить
Видать у мародера пороха еще бабла дох.. , порохоботов как гнуса в тайге!!
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24.06.2022 15:04 Ответить
то робити цілодобове чергування стінгерами
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24.06.2022 16:05 Ответить
 
 