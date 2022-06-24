Незаконная добыча полезных ископаемых и финансирование ОРДЛО. В Украине арестовали имущество гражданина РФ на 1 млрд грн. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
По ходатайству прокуроров судом принято решение о наложении ареста на личное имущество российского бизнесмена, имущество подконтрольных ему коммерческих структур, банковские счета и незаконно добытые полезные ископаемые общей стоимостью более 1 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора Украины.
"По данным следствия, гражданин РФ незаконно получил право собственности на ряд специализированных предприятий, а также получил разрешения на специальное пользование недрами на территории Украины. В нарушение требований действующего законодательства, в соучастии с другими физическими лицами он осуществлял добычу в промышленных масштабах щебня и песка на территории Киевской и Житомирской областей. Средства от реализации полезных ископаемых через группу оффшорных компаний выводились и использовались для его личного незаконного обогащения, перечислялись в РФ, а также на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и псевдореспублик "ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования также установлено, что гражданин оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году. Он отрицал временную оккупацию части территории нашего государства, глорифицировал лиц, совершавших вооруженную агрессию.
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Ермак, или его Зеля:
- Шольц, че твои коммерсы сюда мухой не летят? Ану быстро в натуре принесли бабло и работайте!!
ну тупые....
А темпы такие не просто так, а чтобы они успели спокойно перерегистрировать или продать свои бизнесы.
Монастирського на передову в окопи, Бканова на передову підносити патрони, Венедиктову на передову готовити їсти і прати хлопцям шкарпетки, Єрмаку з Татаровим задіяти 95 квартал і в турне на передову з розважальною програмою. Хоч якась користь для країни має бути від цього шобла.
Про самого верховного не згадую він має бути на робочому місці. Де саме, то військова таємниця.
дочекалися четвертого місяця війни щоб нарешті припинити злочин,
у війни всетаки знайшлись якісь плюси