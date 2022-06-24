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Враг нанес ракетный удар по спорткомплексу учебного заведения в Харькове. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харькове в ночь на 24 июня российские войска нанесли ракетный удар по спортивному комплексу одного из учебных заведений, в разрушенном здании начался пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, в ночь на 24 июня 2022 года военнослужащие страны-агрессора нанесли ракетный удар по спортивному комплексу одного из учебных заведений в Киевском районе г. Харькова.

"В результате произошло разрушение здания и возник пожар на площади около 200 кв. метров", - сказано в сообщении.

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Враг нанес ракетный удар по спорткомплексу учебного заведения в Харькове 04
Враг нанес ракетный удар по спорткомплексу учебного заведения в Харькове 05

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Первоочередные следственные действия производятся Харьковским районным управлением полиции №1 ГУНП в Харьковской области. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.
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Топ комментарии
+8
Скільки за це було вбито росіян та спаленого їхніх будівель?
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24.06.2022 12:15
+7
І так буде рости поки вони не отримують відповідь рівносильну ударом ногою по зубам за простий ляпас. Іншого вони не зрозуміють.
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24.06.2022 12:53
+6
какой в этом смысл, нужно уничтожать их военную технику и их экономику и пусть русские дохнут сами...
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24.06.2022 12:18
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Скільки за це було вбито росіян та спаленого їхніх будівель?
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24.06.2022 12:15 Ответить
какой в этом смысл, нужно уничтожать их военную технику и их экономику и пусть русские дохнут сами...
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24.06.2022 12:18 Ответить
Які ви наївні.

В росіян психологія гоблінів. Це неймовірно примітивні істоти. Вони розуміють тільки силу, все решта сприймають за слабкість. Вони дуже легко перелякуються від демонстрації сили і саме тому вони так агряться на медійно розпіарені речі які її демонструють - це я про те як вони б'ють не потому що доцільно, а що було розкручено в змі. І ціль у таких дій в них одна це показати своїм рядовим гоблінам що не треба боятись іноземних добровольців, джавелінів, байрактарів, якихось там розкручених лідерів суспільної думки, гаубиць і так далі. До цього легко прийти просто проаналізувавши їх прорежимні телеграм канали в яких вони ведуть пропаганду для своїх солдат.

Так ось якщо б на кожну атаку по Україні росіяни отримували в 10 раз більшу відповідь, то вони б не ризикували атакувати тому що рядові громадяни рф ходили б перелякані та нили б що треба зупинити війну і навіть саботували все, а не йшли з радістю воювати. Зрозумійте для росіян війни немає. Вони кайфують - у них завдяки цінам на ресурси все ок. А завдяки пропаганді війна та воювати це щось красиве та можливість перемогти.

І саме такі норми пояснюють чому росіяни беззмістовно обстрілювали та обстрілюють наприклад Харків. Там ціль проста, вони думають що українці такі як росіяни, і намагаються викликати страх методами терору і в такий спосіб заставити народ України здатись, капітулювати.

Щоб українцям перемогти треба зробити так щоб середньостатистичний росіянин чувши погане слово в сторону України зразу починав труситись та кричати що "не треба провокувати українців".
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24.06.2022 12:50 Ответить
гоблінів не існує, це уявна істота. тому ніякої психології гоблінів не існує і існувати не може. а замість того, щоб ******* тут йди й вбивай росіян, пали їхні будівлі. а тут надаси звіт про кількість.
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24.06.2022 13:13 Ответить
Звіт? Ти дурак? Таке робиться мовчки. На крайній випадок відповідальність за це мають брати на себе якісь російські чи інші іноземні формування. Все що має бути тут це новини як страждають росіяни та просять зупинити війну,

І ні гобліни це факт ти просто уявлення не маєш що таке архетипи. Гоблінів, ельфів, гномів та інших наприклад всіх тих рас інопланетян із різної дешевої фантастики (серіали, фільми, ігри) люди вигадали не просто так це все гротескне відображення окремих аспектів людства. Це все архетипи.
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25.06.2022 04:49 Ответить
Нуль цілих хрен десятих.
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24.06.2022 13:45 Ответить
крепчаєм...
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24.06.2022 12:16 Ответить
не сси - дяревня.
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24.06.2022 12:26 Ответить
твій вонючій белгород вже ніколи не буде спати спокійно...
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24.06.2022 12:31 Ответить
бо може ******* взвтра, а може і ні...
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24.06.2022 15:38 Ответить
Запускали по 2 ракети, ніякої реакції з нашого боку, крім поради обдристовича вивозити дітей. Потім полетіло по 4, знов ніякої реакції. Тепер вже по 6 прилітає. Далі буде?
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24.06.2022 12:33 Ответить
І так буде рости поки вони не отримують відповідь рівносильну ударом ногою по зубам за простий ляпас. Іншого вони не зрозуміють.
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24.06.2022 12:53 Ответить
по БЕЛГОРОДУ HIMARS в место пусков ракет! сколько можно ждать, вашу мать!
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24.06.2022 13:22 Ответить
Ніяких Хімарсів. Треба використовувати те від чого не буде слідів. Щось саморобне.
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25.06.2022 04:57 Ответить
Де ППО над Харковом???
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24.06.2022 13:35 Ответить
 
 