Враг нанес ракетный удар по спорткомплексу учебного заведения в Харькове. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Харькове в ночь на 24 июня российские войска нанесли ракетный удар по спортивному комплексу одного из учебных заведений, в разрушенном здании начался пожар.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По данным следствия, в ночь на 24 июня 2022 года военнослужащие страны-агрессора нанесли ракетный удар по спортивному комплексу одного из учебных заведений в Киевском районе г. Харькова.
"В результате произошло разрушение здания и возник пожар на площади около 200 кв. метров", - сказано в сообщении.
При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Первоочередные следственные действия производятся Харьковским районным управлением полиции №1 ГУНП в Харьковской области. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.
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В росіян психологія гоблінів. Це неймовірно примітивні істоти. Вони розуміють тільки силу, все решта сприймають за слабкість. Вони дуже легко перелякуються від демонстрації сили і саме тому вони так агряться на медійно розпіарені речі які її демонструють - це я про те як вони б'ють не потому що доцільно, а що було розкручено в змі. І ціль у таких дій в них одна це показати своїм рядовим гоблінам що не треба боятись іноземних добровольців, джавелінів, байрактарів, якихось там розкручених лідерів суспільної думки, гаубиць і так далі. До цього легко прийти просто проаналізувавши їх прорежимні телеграм канали в яких вони ведуть пропаганду для своїх солдат.
Так ось якщо б на кожну атаку по Україні росіяни отримували в 10 раз більшу відповідь, то вони б не ризикували атакувати тому що рядові громадяни рф ходили б перелякані та нили б що треба зупинити війну і навіть саботували все, а не йшли з радістю воювати. Зрозумійте для росіян війни немає. Вони кайфують - у них завдяки цінам на ресурси все ок. А завдяки пропаганді війна та воювати це щось красиве та можливість перемогти.
І саме такі норми пояснюють чому росіяни беззмістовно обстрілювали та обстрілюють наприклад Харків. Там ціль проста, вони думають що українці такі як росіяни, і намагаються викликати страх методами терору і в такий спосіб заставити народ України здатись, капітулювати.
Щоб українцям перемогти треба зробити так щоб середньостатистичний росіянин чувши погане слово в сторону України зразу починав труситись та кричати що "не треба провокувати українців".
І ні гобліни це факт ти просто уявлення не маєш що таке архетипи. Гоблінів, ельфів, гномів та інших наприклад всіх тих рас інопланетян із різної дешевої фантастики (серіали, фільми, ігри) люди вигадали не просто так це все гротескне відображення окремих аспектів людства. Це все архетипи.