Враг нанес ракетный удар по спорткомплексу учебного заведения в Харькове. ФОТО

В Харькове в ночь на 24 июня российские войска нанесли ракетный удар по спортивному комплексу одного из учебных заведений, в разрушенном здании начался пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, в ночь на 24 июня 2022 года военнослужащие страны-агрессора нанесли ракетный удар по спортивному комплексу одного из учебных заведений в Киевском районе г. Харькова.

"В результате произошло разрушение здания и возник пожар на площади около 200 кв. метров", - сказано в сообщении.





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При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Первоочередные следственные действия производятся Харьковским районным управлением полиции №1 ГУНП в Харьковской области. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.