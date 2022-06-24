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Кремлевские мечты и реальность, суровые улицы Львова, приключения РФ в Украине. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Кремлевские мечты и реальность, суровые улицы Львова, приключения РФ в Украине. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Кремлевские мечты и реальность

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведев о переговорах после контрнаступления ВСУ: Вопрос в том, будет ли с кем говорить

Кремлевские мечты и реальность, суровые улицы Львова, приключения РФ в Украине. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Денацификация

Кремлевские мечты и реальность, суровые улицы Львова, приключения РФ в Украине. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Наконец-то

Кремлевские мечты и реальность, суровые улицы Львова, приключения РФ в Украине. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Коротко о положении дел в рф

Кремлевские мечты и реальность, суровые улицы Львова, приключения РФ в Украине. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Назад, в будущее

Кремлевские мечты и реальность, суровые улицы Львова, приключения РФ в Украине. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Миниатюра

Кремлевские мечты и реальность, суровые улицы Львова, приключения РФ в Украине. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

... никогда

Кремлевские мечты и реальность, суровые улицы Львова, приключения РФ в Украине. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Суровые улицы Львова

Кремлевские мечты и реальность, суровые улицы Львова, приключения РФ в Украине. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

РФ в кругу партнеров

Кремлевские мечты и реальность, суровые улицы Львова, приключения РФ в Украине. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Памагите....

Кремлевские мечты и реальность, суровые улицы Львова, приключения РФ в Украине. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

...вот беда...

Кремлевские мечты и реальность, суровые улицы Львова, приключения РФ в Украине. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Приключения рф в Украине

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Топ комментарии
+31
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24.06.2022 12:30
+30
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24.06.2022 13:06
+25
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24.06.2022 12:57
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Правила форума Совет форумчан
А как жителей россии надо называть правильно - орки или урки?
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24.06.2022 12:27 Ответить
********, сэр
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24.06.2022 12:38 Ответить
Точніше - підоРос
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24.06.2022 19:52 Ответить
утирки
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24.06.2022 12:40 Ответить
По правилам правописания- российцы. Не по правилам- какой угодно гадостью, все равно не ошибешься. Их там столько наплодилось- на любую мерзость найдутся.
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24.06.2022 12:50 Ответить
Окурки
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24.06.2022 12:52 Ответить
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24.06.2022 12:57 Ответить
ТОМУ Я ЗАВЖДИ НА КАЦАПІВ КАЖУ ГОБЛІНИ
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25.06.2022 01:27 Ответить
гниди
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24.06.2022 13:53 Ответить
підари)
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24.06.2022 14:29 Ответить
На мою думку їм найбільш пасує кацападли можна й кацапід@ри!
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24.06.2022 15:39 Ответить
СВИНОСОБАКИ
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24.06.2022 16:10 Ответить
Кацапські свинособаки.
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25.06.2022 21:16 Ответить
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24.06.2022 12:30 Ответить

фотохостинг imgur
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24.06.2022 12:52 Ответить
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24.06.2022 13:06 Ответить
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24.06.2022 18:54 Ответить
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25.06.2022 20:48 Ответить
 
 