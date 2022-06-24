Артиллеристы 81-й бригады ДШВ уничтожили РСЗО "Ураган" и БРЭМ оккупантов. ФОТО

Огнем артиллерии 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ уничтожена одна единица реактивной системы залпового огня 220 мм БМ-27 "Ураган" и БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.





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