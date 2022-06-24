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Артиллеристы 81-й бригады ДШВ уничтожили РСЗО "Ураган" и БРЭМ оккупантов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Огнем артиллерии 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ уничтожена одна единица реактивной системы залпового огня 220 мм БМ-27 "Ураган" и БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.


Артиллеристы 81-й бригады ДШВ уничтожили РСЗО Ураган и БРЭМ оккупантов 01

Артиллеристы 81-й бригады ДШВ уничтожили РСЗО Ураган и БРЭМ оккупантов 02

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Ось це справді красиво. Вороже рсзо треба палити чим побільше.
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24.06.2022 13:15 Ответить
Це той Ураган, що по Запоріжжю вночі лупив
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24.06.2022 13:17 Ответить
Чув як прилітало, радісно, що їх не стало.
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24.06.2022 13:20 Ответить
Я так зрозумів автошки типу урал-камазік вже навіть не рахують))
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24.06.2022 13:22 Ответить
Героям слава!!!
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24.06.2022 13:48 Ответить
ДШВ України-черговий респектище.Давайте ще...
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24.06.2022 15:17 Ответить
Скоро в очередном перехваченном разговоре орка со свиноматкой: (матюги опущены)
...Присел я, значит, посрать. Стянул свои сексуальные стринги, поднатужился и вдруг.... Бадабум!!!...
https://www.youtube.com/watch?v=beDNafFqIOQ
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26.06.2022 01:00 Ответить
 
 