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В городе-герое Буча открыли временный модульный городок на 352 места. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

24 июня Глава Канцелярии Премьер-министра Республики Польша Министр Михал Дворчик и Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов открыли временный модульный городок в городе-герое Буча Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве развития громад и территорий.

В городе-герое Буча открыли временный модульный городок на 352 места 01

"Сегодня открываем временный городок на 352 места в городе-герое Буча. Здесь будут проживать люди, потерявшие жилье. В частности, среди них будут также жить и учителя, чье жилье разрушено как в Буче, так и в окрестных населенных пунктах, и работающие в местной школе. Это размещение временное — Правительство, региональные и местные власти сегодня активно работают над долгосрочными вариантами обеспечения жильем и восстановлением поврежденного жилья", — отметил Алексей Чернышов.

В городе-герое Буча открыли временный модульный городок на 352 места 02

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По словам Министра, всего в Буче в модульных городках на трех локациях планируется разместить 704 человека.

В городе-герое Буча открыли временный модульный городок на 352 места 03
В городе-герое Буча открыли временный модульный городок на 352 места 04
В городе-герое Буча открыли временный модульный городок на 352 места 05

"В этом городке 88 жилых комнат, столовых, детских комнат, женских и мужских туалетов и душевых комнат. Этот вариант, который мы начали реализовывать вместе с Правительством Польши, уже доказал свое удобство и оптимальную комфортность", — проинформировал глава Минрегиона.
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Польщі і полякам подяка і шана за підтримку і допомогу
RESPECT
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24.06.2022 13:43 Ответить
Поляки *******
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24.06.2022 13:47 Ответить
Дешевше одне містечко відкрити в Україні, а ніж повісити собі на шию тисячу дармоїдів.
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24.06.2022 13:54 Ответить
Та і людям не треба їхати за 2 тисячі кілометрів, а можуть залишитись у свому місті, в Україні.
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24.06.2022 14:32 Ответить
А теперь покажите мне как орки хоть одного обеспечили жильём
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24.06.2022 13:48 Ответить
Та на шо - головне учєбнікі завести для шкіл де паРаша називається великою визволителькою.
Кацапи вже сказали що в Марікє зимою будуть функціонувати палатки для обігріву. Цинічний сміх 🤓
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24.06.2022 14:36 Ответить
Треба не викаблучуватися як мер Харкова Тєрєхов який хоче місцянам які втратили житло одразу побудувати квартири, коли це буде ?? Треба зараз по Україні у безпечних місцях розташовувати
такі модульні містечка, можна у два яруси як звичайну будівлю, бо наприклад навіть зараз на Північній Салтівці люди живуть у підвалах, не всі звісно, але живуть
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24.06.2022 14:31 Ответить
Молодці. Швидко і якісно.
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25.06.2022 19:07 Ответить
 
 