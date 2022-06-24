РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15803 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
38 197 53
война (46615) ликвидация (1922) ЧВК Вагнера (1280)

ВСУ ликвидировали "вагнеровца" Орлова, известного под псевдонимом Мазаев. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные силы уничтожили боевика, ранее убивавшего людей в Сирии и Ливии и написавшего книгу "#Ихтамнет".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на центр "Миротворец".

По данным Центра, прокремлевский наемник является автором автобиографической книги "#Ихтамнет", рассказывающей о его участии в боевых действиях в Украине, Сирии и Ливии.

"Орлов так стремился к славе, что до последнего дня размещал фото и видео своего участия в боевых действиях в Украине, одновременно сливая диспозиции орков на Донбассе. Используя даже эти данные, ВСУ нанесли несколько точных артиллерийских ударов по "вагнеровским" базам, один из которых, судя по всему, накрыл Орлова-Мазаева, а заодно еще несколько десятков "ихтамнетов", говорится на сайте Центра.

Также смотрите: Евросоюз и НАТО собирают современную коалицию для войны с РФ, - Лавров. ВИДЕО

Когда именно и при каких обстоятельствах был уничтожен вагнеровец, не уточняется.

ВСУ ликвидировали вагнеровца Орлова, известного под псевдонимом Мазаев 01
ВСУ ликвидировали вагнеровца Орлова, известного под псевдонимом Мазаев 02
ВСУ ликвидировали вагнеровца Орлова, известного под псевдонимом Мазаев 03
ВСУ ликвидировали вагнеровца Орлова, известного под псевдонимом Мазаев 04
ВСУ ликвидировали вагнеровца Орлова, известного под псевдонимом Мазаев 05
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+102
Поніс книгу Кабздону.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:10
+51
Ну нет так нет.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:11
+36
Залишилися зайці без діда мазая-отака от мазефака-малята!
показать весь комментарий
24.06.2022 14:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поніс книгу Кабздону.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:10 Ответить
Зі своїм особистим підписом...
показать весь комментарий
24.06.2022 14:15 Ответить
Ну нет так нет.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:11 Ответить
😁 На нєт і суда нєт! Той в Гаагу точно не потрапить! 😊
показать весь комментарий
24.06.2022 14:55 Ответить
В Гаазі для таких виродків не існує відповідних вироків...
показать весь комментарий
24.06.2022 17:48 Ответить
Залишилися зайці без діда мазая-отака от мазефака-малята!
показать весь комментарий
24.06.2022 14:12 Ответить
Ні. Утака ***** малята. Чи как там дід Панас казав?
показать весь комментарий
24.06.2022 14:20 Ответить
ну Ихтамнет так Ихтамнет
показать весь комментарий
24.06.2022 14:13 Ответить
ну і болт у сраку, щоб голова не хиталась)
показать весь комментарий
24.06.2022 14:13 Ответить
Сдох и жуй с ним
показать весь комментарий
24.06.2022 14:14 Ответить
Мазая зайці видали ЗСУ, бо вже за....пав своїми творами.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:15 Ответить
Ихтутсдох.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:15 Ответить
Етат міратворєц паламался , вєзітє слєдующєво ...
показать весь комментарий
24.06.2022 14:16 Ответить
А нету их там уже, от слова совсем.
показать весь комментарий
24.06.2022 15:31 Ответить
Українські зайчики втопили діда мазая
показать весь комментарий
24.06.2022 14:16 Ответить
еще одним свинорылокозломордым кацапским ********** свинопасом стало меньше...
показать весь комментарий
24.06.2022 14:20 Ответить
тільки не кажіть що то слов"янське "ліцо"
звичайна кацапська пика
одним словом - татарва
показать весь комментарий
24.06.2022 14:21 Ответить
одним словом - орда.....
показать весь комментарий
24.06.2022 14:24 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
24.06.2022 14:22 Ответить
Очередной дебил, строящий из себя интеллигента. Книгу он написал, писатель х-ев.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:23 Ответить
До чего же отвратная харя.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:25 Ответить
была еще одна книжка в от пашки губарева
показать весь комментарий
24.06.2022 14:29 Ответить
"Кошкэ-ма, самоубился!"
показать весь комментарий
24.06.2022 14:29 Ответить
Ермак на этот раз не прикрыл.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:30 Ответить
минус биомусор
показать весь комментарий
24.06.2022 14:36 Ответить
Та і х*й скаженого бабуіна на нього...
Черви з'їдять - гівно буде...
показать весь комментарий
24.06.2022 14:37 Ответить
Перегной будет, ведь это продукты жизнедеятельности червячков
показать весь комментарий
25.06.2022 06:32 Ответить
і це дійде навіть до останього курносого низшого кацапського чину...
рееестр ведеться - адреса в малосракіевке уточнюеться..
хлопці ready...
показать весь комментарий
24.06.2022 14:50 Ответить
Це жах. У мордорі суцільні виродженці. Алкоголізм+снохачество=виродки.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:53 Ответить
Запасаемся попкорном и ждем: мазаев повел в атаку с одним пистолетом дивизию в атаку. Но бандеровская мина подло упала рядом. Без одной руки и ноги вытащил с поля боя роту zолдат одними зубами. По пути уничтожил 10 танков, сбил 3 вертолета, потопил крейсер, отправил жене стиральную машину, телевизор с бендеровскими новостями....
показать весь комментарий
24.06.2022 14:54 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2022 15:11 Ответить
як тепер бути зайцям без діда Мамзая))))
показать весь комментарий
24.06.2022 15:26 Ответить
...избавили Землю от выродка! Жги быдлонасекомышей с болот мацковии,БОГ увидит снаряды крупней прмшлет.Slava Velykoi Ukraine
показать весь комментарий
24.06.2022 15:28 Ответить
šlovė Lietuvai!
показать весь комментарий
24.06.2022 15:45 Ответить
Ну и рожа - орлов-оглы какой-то. Да и какой он вагнеровец? На нём форма (была) вс рф.
показать весь комментарий
24.06.2022 15:32 Ответить
Соснул дед мазай у трех топоров, глубоко соснул, с проглотом.
показать весь комментарий
24.06.2022 15:43 Ответить
Сдохло падло
показать весь комментарий
24.06.2022 15:43 Ответить

картинки картинки
показать весь комментарий
24.06.2022 15:50 Ответить
А єрмак не встиг врятувати ще й цього?
показать весь комментарий
24.06.2022 16:49 Ответить
Ну и рожа
показать весь комментарий
24.06.2022 17:10 Ответить
Время показало кто был шелухой и быстро расставило все на свои места. Сподіваюсь що соняшники будуть рости дуже добре.
показать весь комментарий
24.06.2022 17:23 Ответить
Судя по сему этот гулливер был снайпером .
показать весь комментарий
24.06.2022 17:35 Ответить
Потрібно було взяти в полон! Може ще отримали якусь медальку від нелоха.
показать весь комментарий
24.06.2022 19:13 Ответить
Хоч одна добра новина.
показать весь комментарий
24.06.2022 19:47 Ответить
Все стало на свої місця
показать весь комментарий
24.06.2022 19:52 Ответить
Тепер вже точно ихтамнет.
показать весь комментарий
24.06.2022 21:25 Ответить
нахера выдавать данные откуда берутся координаты для ударов, Вы реально долбни, журнашлюхи...
показать весь комментарий
24.06.2022 21:54 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2022 21:57 Ответить
Типовий, до речі, хуженєбудько. В квартал проситься.

https://twitter.com/i/status/1540255478168649728
показать весь комментарий
24.06.2022 23:31 Ответить
Гарним кацапам гарні труни, поганим кацапам погані труни 😁
показать весь комментарий
25.06.2022 00:27 Ответить
Таких ублюдков на Параше, что у у бездомного пса блох. Да и для ********** они всего лишь пушечное мясо
показать весь комментарий
25.06.2022 07:12 Ответить
 
 