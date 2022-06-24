ВСУ ликвидировали "вагнеровца" Орлова, известного под псевдонимом Мазаев. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные силы уничтожили боевика, ранее убивавшего людей в Сирии и Ливии и написавшего книгу "#Ихтамнет".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на центр "Миротворец".
По данным Центра, прокремлевский наемник является автором автобиографической книги "#Ихтамнет", рассказывающей о его участии в боевых действиях в Украине, Сирии и Ливии.
"Орлов так стремился к славе, что до последнего дня размещал фото и видео своего участия в боевых действиях в Украине, одновременно сливая диспозиции орков на Донбассе. Используя даже эти данные, ВСУ нанесли несколько точных артиллерийских ударов по "вагнеровским" базам, один из которых, судя по всему, накрыл Орлова-Мазаева, а заодно еще несколько десятков "ихтамнетов", говорится на сайте Центра.
Когда именно и при каких обстоятельствах был уничтожен вагнеровец, не уточняется.
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звичайна кацапська пика
одним словом - татарва
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Черви з'їдять - гівно буде...
рееестр ведеться - адреса в малосракіевке уточнюеться..
хлопці ready...
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https://twitter.com/i/status/1540255478168649728