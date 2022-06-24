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4 месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах и боремся за свою свободу, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Мы боремся за свою свободу и свою землю.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Четыре месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах. Страной в танках, самолетах и кораблях. Страной в окопах и бомбоубежищах. Изменился наш уклад, но не наше мировоззрение. Изменился путь, которым мы идем к цели, но не изменилась цель", - отметил Зеленский.
"Мы боремся за свою свободу и свою землю. Ради будущего своих детей и внуков, за их жизнь и возможность построить новую Украину", – добавил глава государства.
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Топ комментарии
+32 Чайка Київ
показать весь комментарий24.06.2022 14:21
+22 Людмила Канивец
показать весь комментарий24.06.2022 14:32
+21 Ivan Pidbujpata
показать весь комментарий24.06.2022 14:18
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А в 2022 році країна одягла берці, бо ти три роки знищував армію, оборону та економіку, і т.д.
Країна в берцях, а зелені з нажраними мордами.
Як же гидко слухати це. Сдавши ворогу Україну, сгубивши десятки тисяч життів, воно ще щось кукарікає.
На всіх інших - засилля зебобіків; таке саме, як і тут на форумі було ще в 2019-му...
была Букавель, шашлыки, асфальт, море бабла и дороги