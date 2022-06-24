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арест (10376) Нацполиция (15727) Росатом (40)

В Киеве на Подоле наложили арест на здание в 1000 м², владельцем которого является "Росатом" РФ, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Чтобы скрыть информацию о владельце этого помещения, в Государственный реестр прав на недвижимое имущество соответствующие сведения не вносились, а отражались только в документах Киевского городского БТИ и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества. Стоимость здания составляет 60 миллионов гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции Украины.

В Киеве на Подоле наложили арест на здание в 1000 м², владельцем которого является Росатом РФ, - Нацполиция 01

"Полицейские установили, что российский производитель ядерного топлива – акционерное общество, созданное указом президента государства-агрессора и непосредственно подчиненное корпорации "Росатом" государства-агрессора, имеет в собственности здание, расположенное на столичном Подоле. Его площадь составляет почти 1000 квадратных метров, а стоимость – 60 миллионов гривен.

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Кроме того, полицейские выяснили, что сведения о праве собственности на это здание в Государственный реестр прав на недвижимое имущество не вносились, а отражались только в документах Киевского городского бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества", - говорится в сообщении.

Правоохранители произвели обыск в здании и наложили на недвижимость арест. Решается вопрос о передаче имущества российского акционерного общества в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
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Топ комментарии
+5
А шо с зданием РОССОТРУДНИЧЕСТВА на Подоле ?
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24.06.2022 14:21
+3
мутна ситуація
а чому не внесли до реєстру?
і ХТО дозволив не вносити до держреєстру?
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24.06.2022 14:25
+3
...з цим теж вже час щось вирішувати
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24.06.2022 14:26
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Теперь ею будет управлять НЕ дебил милованов.
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24.06.2022 14:19 Ответить
А шо с зданием РОССОТРУДНИЧЕСТВА на Подоле ?
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24.06.2022 14:21 Ответить
не на часі
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24.06.2022 14:25 Ответить
мутна ситуація
а чому не внесли до реєстру?
і ХТО дозволив не вносити до держреєстру?
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24.06.2022 14:25 Ответить
...з цим теж вже час щось вирішувати
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24.06.2022 14:26 Ответить
Аж тепер добралися до власності орків, а раніше про це не знали? А при якому месії москалі прихопили це майно?
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24.06.2022 14:36 Ответить
Это был офис депутата Жвании кто не вкурсе!
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24.06.2022 14:40 Ответить
Тепер чекаєю чорноморду мавпу хламідію, яка буде відмазувати рашистське майно від санкцій.
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24.06.2022 15:00 Ответить
ДОКИ вирішується питання про передачу майна російського акціонерного товариства в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ВСЭ РОЗКРАДУТЬ ВСЕРЕДИНI, ОСЬ ПОДИВИТЕСЬ
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24.06.2022 15:16 Ответить
Чому арешт, а не конфіскація?? У нас під арештом дуже багато чого, яке потім благополучно повертається "законним" власникам.
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24.06.2022 15:35 Ответить
 
 