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В России минувшей ночью пытались поджечь два военкомата. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В Перми и Белгороде неизвестные ночью пытались совершить поджоги военных комиссариатов.
Об этом сообщает российское издание Baza, передает Цензор.НЕТ.
В Белгороде около трех часов ночи неизвестный разбил окно военкомата и бросил две бутылки с зажигательной смесью. Загорелся стол в одном из кабинетов. Огонь успели быстро потушить.
Еще одно нападение произошло в Перми. Там хотели поджечь военкомат в Кировском районе города. На месте нашли четыре бутылки с зажигательной смесью, две разбились, две остались целыми, пожара не произошло.
В обоих случаях нападающим удалось скрыться, их разыскивает полиция.
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