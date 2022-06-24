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поджог (900) Россия (91213) военкомат (444)

В России минувшей ночью пытались поджечь два военкомата. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В Перми и Белгороде неизвестные ночью пытались совершить поджоги военных комиссариатов.

Об этом сообщает российское издание Baza, передает Цензор.НЕТ.

В Белгороде около трех часов ночи неизвестный разбил окно военкомата и бросил две бутылки с зажигательной смесью. Загорелся стол в одном из кабинетов. Огонь успели быстро потушить.

В России минувшей ночью пытались поджечь два военкомата 01

Еще одно нападение произошло в Перми. Там хотели поджечь военкомат в Кировском районе города. На месте нашли четыре бутылки с зажигательной смесью, две разбились, две остались целыми, пожара не произошло.

В обоих случаях нападающим удалось скрыться, их разыскивает полиция.

Смотрите также: В оккупированном Симферополе пытались поджечь военкомат. ВИДЕО

В России минувшей ночью пытались поджечь два военкомата 02
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Топ комментарии
+10
Нездари. Книжки нечитають
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24.06.2022 14:34
+8
Кацапські нікчеми, навіть підпал нормально зробити не можуть
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24.06.2022 14:35
+7
Хай вчаться, на Майдані у стін Кремля знадобиться.
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24.06.2022 14:36
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Нездари. Книжки нечитають
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24.06.2022 14:34 Ответить
Кацапські нікчеми, навіть підпал нормально зробити не можуть
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24.06.2022 14:35 Ответить
Тільки-но хотів написати, які орки - рукосракі уїбани.
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24.06.2022 15:11 Ответить
Вместо того, чтобы обсерать подсказал бы как правильно. Но, если серьёзно, то в военкоматах после прошлых поджёгов там усиленная охрана.
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24.06.2022 15:57 Ответить
Приходь навчу! Якщо,серйозно:- ацетон,бензин,олія,чи олива,гас; смола,гудрон,пінопласт; тертий алюміній,магній. Все,це змішати по смаку, розлити в надрізані по поверхні(вздовж та впоперек) скляні пляшки; встаитибавовняну ганчірку,й перед вживанням,ганчірку намочити, можна вживати Неписав,би,але війна
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24.06.2022 18:47 Ответить
Хай вчаться, на Майдані у стін Кремля знадобиться.
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24.06.2022 14:36 Ответить
Рабссиянские рукожопы... Даже свою шкуру толком спасти не могут...
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24.06.2022 14:41 Ответить
Щоб,невміти дім спалити... Ото- щастя
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24.06.2022 18:48 Ответить
Боже, наскільки жопорукий народ. Вже скільки повідомлень про підпали, і скрізь то килимок спалили, то пляшка не розбилась, то стіну подряпали.... Нічого ця погань не здатна робити хорошого своїми руками. Ну, враховуючи, що цього разу пляшки вже навіть всередину будівлі змогли закинути - сподіватимемось, що навчаться.
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24.06.2022 14:42 Ответить
Українці, досить бухтіти. Краще проінструктуйте запоребрик, щоб звести подібні неввдачі до "0".
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24.06.2022 14:58 Ответить
Вже,виклав вище ,в деталях
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24.06.2022 18:49 Ответить
два каміння одно об друге - суха хрень на іскру...
шо непонятно?
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24.06.2022 15:03 Ответить
Як і зазвичай, практично нульовий ККД. Які ж довбойоби... Вони на тих пляшках вміють лише сидіти.
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24.06.2022 15:14 Ответить
Если удалось скрыться и то хорошо. В следующий раз может получится.
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24.06.2022 15:54 Ответить
в следующий раз опять нихера не получится, как и в предыдущих пяти попытках. Или забудут бензин налить, или забудут спички дома.
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24.06.2022 16:30 Ответить
Пусть учатся на своих ошибках.
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24.06.2022 16:34 Ответить
И всё же 14 военкоматов как-то сожгли.
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24.06.2022 16:35 Ответить
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24.06.2022 18:50 Ответить
Ефектно лише віконну раму підпалили невдахи.
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24.06.2022 16:47 Ответить
 
 