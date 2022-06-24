В России минувшей ночью пытались поджечь два военкомата. ФОТО

В Перми и Белгороде неизвестные ночью пытались совершить поджоги военных комиссариатов.

Об этом сообщает российское издание Baza, передает Цензор.НЕТ.

В Белгороде около трех часов ночи неизвестный разбил окно военкомата и бросил две бутылки с зажигательной смесью. Загорелся стол в одном из кабинетов. Огонь успели быстро потушить.

Еще одно нападение произошло в Перми. Там хотели поджечь военкомат в Кировском районе города. На месте нашли четыре бутылки с зажигательной смесью, две разбились, две остались целыми, пожара не произошло.

В обоих случаях нападающим удалось скрыться, их разыскивает полиция.

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