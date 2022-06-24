Не вернул Нацгвардии 10 вертолетов во время военного положения, а зарабатывал на субаренде. Задержан гендиректор предприятия. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
При процессуальном руководстве прокуроров Кропивницкой специализированной прокуратуры задержали, а также сообщили о подозрении генеральному директору коммерческого предприятия по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
По данным следствия, в течение 2002-2012 годов одна из воинских частей Нацгвардии Украины предоставила в аренду предприятию военное имущество – 10 вертолетов. Договором аренды было предусмотрено условие их обязательного возврата при введении в стране военного положения. Предприятие передало вертолеты в субаренду для использования в зонах деятельности Миссий Организации Объединенных Наций.
В связи с введением в Украине в феврале 2022 года военного положения, военная часть обратилась к предприятию с требованием вернуть свое военное имущество для выполнения задач по назначению. Однако владелец предприятия не вернул вертолеты, продолжая получать доходы от их использования. Такие действия нанесли существенный ущерб боеспособности Нацгвардии Украины и интересам обороны государства", - говорится в сообщении.
В настоящее время предприниматель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...
поэтому сейчас заносить надо было уже в ГШ. Залужный не взял.
Это Кучма и медведчук , потом Ющенко и Тимошенко и Ехануров . Про Тимошенко сильно растаскивали армию - продавали все
Предьяву надо делать всем бывшим президентам и премьераМ .
Только тогда наступные кандидаты будут думать головой» а на фига я лезу в это кресло»
Якщо да, то мені дуже цікаво: нафіга було закуповувати, якщо їх здали в оренду фізичній особі!
Дебілам підсунули чергового "Зіцпредседателя Фунта", вони и раді.
Винуватця, потрібно шукати у владних коридорах.
Р.S/ А те що використовуваи зароблене не по ділу... крали.. списували.... Так це було на всіх кутах.
А лохувате командування НГУ тут має розділити вину з цим псевдопідприємцем-мародером.
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ точно продавали . Правда объясняли, что они не экономичные и много жрут топлива
Дивно, що піід час війни з 2014 року вертольоти бути передані в аренду якомусь поцу.
Так що не тільки він винен. Хто віддавав в аренду? Пошуруйте у його кишені - там є відкат.
В 2014 мы разработали скремблер (устройство шифрования речи) для любой даже самой простой радиостанции. Ребята в АТО высоко оценили. Провели меня в генштаб и я предложил отдать им всю документацию для производства. Там сначала тоже с восторгом сказали, что такое устройство очень нужно. А потом полковник начальник отдела сказал прямо: "А что я буду с этого иметь?"
Чи це помилка журналістів, чи якийсь вкид - я вже не розумію.
Отже:
1. Національна гвардія була сформована в 1991 р. та існувала до 2000 року.
2. Національна гвардія відновлена в 2014 році.
3. Або прокурори взагалі не розуміють, кому генеральному директору комерційного підприємства передав гвинтокрили. І це не дивно, зважаючи на 15 тис. армію прокурорів. Ви калькулятор візьміть і поділіть чисельність прокурорів на кількість областей - 15 000 /25 (включаючи Крим) - 600 мать його цілих прокурорів на область. Хто ці 600 славних хлопців? Яка їх освіта?
4. Або суспільство спеціально вводять в оману. Ну зробили героїчний вкид, а суспільство - схавало. Суспільсту важко перевірити інформацію, що Нацгвардії в з 2000 по 2014 рр не було від слова взагалі.
5. Мені взагалі цікаво, а хто всі ці щирі коментатори, які закричали про зраду. Шановні, давно читаю коменти і питання інколи одне - у вас мозги інколи є. Слабо перевірити інформацію?
6. Нехай офіс Генпрокурора детальніше подасть інформацію, Хто? У кого? Кому? передав гвинтокрили
7. Дістали всі своєю непрофесійністю - то Жданов ляпне, на голову не надінеш; то Арестович, то Швець, то генпрокуратура. Все блін треба особисто перевірити, а чи справді так. Вибачте, при всьому патріотизмі - половина країни - непрофесіонали, а балаболки
Или вы хотите сказать, что в Нацгвардии служат только честные офицеры и никогда бы не допустили такого?
А вот то, что армия прокуроров - это армия коррупционеров, бездельников и бестолочей - вот тут я с вами полностью согласен.
Вангую: Судя по Гелику и уровню бизнеса, комерц выйдет сухим из воды. Ну как "сухим" ... облегчится на чемоданчик денег конечно.
Только в 2014 году начали воссоздавать Нац Гвардию. *****, какие договора в 2002 с несуществующим субъектом?
полюбасу сам підприємець таку схему не замутив би без провладної корупційної складової
там не в одного посадовця а може і екс-посадовця рильце в пуху