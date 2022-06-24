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война (46615) задержание (6587) Национальная гвардия (1845) вертолёт (1036) Офис Генпрокурора (2036)

Не вернул Нацгвардии 10 вертолетов во время военного положения, а зарабатывал на субаренде. Задержан гендиректор предприятия. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При процессуальном руководстве прокуроров Кропивницкой специализированной прокуратуры задержали, а также сообщили о подозрении генеральному директору коммерческого предприятия по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Не вернул Нацгвардии 10 вертолетов во время военного положения, а зарабатывал на субаренде. Задержан гендиректор предприятия 01

По данным следствия, в течение 2002-2012 годов одна из воинских частей Нацгвардии Украины предоставила в аренду предприятию военное имущество – 10 вертолетов. Договором аренды было предусмотрено условие их обязательного возврата при введении в стране военного положения. Предприятие передало вертолеты в субаренду для использования в зонах деятельности Миссий Организации Объединенных Наций.

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В связи с введением в Украине в феврале 2022 года военного положения, военная часть обратилась к предприятию с требованием вернуть свое военное имущество для выполнения задач по назначению. Однако владелец предприятия не вернул вертолеты, продолжая получать доходы от их использования. Такие действия нанесли существенный ущерб боеспособности Нацгвардии Украины и интересам обороны государства", - говорится в сообщении.

В настоящее время предприниматель задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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Топ комментарии
+30
Ось вам: не московскі воші, а українські гниди.
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24.06.2022 16:44
+26
Недоброжелатели компании говорят, что чтобы арендовать нужные самой украинской армии вертолеты, "предприниматель" ежемесячно "заносил" высшим чинам Минобороны "скромное вознаграждение". И это продолжалось ГОДАМИ! Все знали и все делали вид, что не понимают, что происходит. Да-да, сейчас включат пластинку: "После войны Украина станет другой. Все изменится". Нет. Не изменится. Если у власти не хватает духу убрать незаконную торговлю из подземных переходов, прекратить незаконное строительство в Киеве, то там, где идет речь о миллионах долларов, "предприниматели" и "власти" пойдут на все. Даже на уничтожение Украины.
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24.06.2022 17:03
+22
Вы думаете только директор виноват? Интересно кто из военных визировал сию сделку?)
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24.06.2022 16:55
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Нормальна схема. Він на першій групі єдиного податку, чи переплачував за другу?
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24.06.2022 16:37 Ответить
Недоброжелатели компании говорят, что чтобы арендовать нужные самой украинской армии вертолеты, "предприниматель" ежемесячно "заносил" высшим чинам Минобороны "скромное вознаграждение". И это продолжалось ГОДАМИ! Все знали и все делали вид, что не понимают, что происходит. Да-да, сейчас включат пластинку: "После войны Украина станет другой. Все изменится". Нет. Не изменится. Если у власти не хватает духу убрать незаконную торговлю из подземных переходов, прекратить незаконное строительство в Киеве, то там, где идет речь о миллионах долларов, "предприниматели" и "власти" пойдут на все. Даже на уничтожение Украины.
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24.06.2022 17:03 Ответить
подземные переходы тебе чем не угодили? там люди себе на пропитание зарабатывают
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24.06.2022 17:12 Ответить
Дурачок, они "кормят" полицию, которая и так уже морально разложилась.
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24.06.2022 17:14 Ответить
А якби вона перестала буть "незаконною" то ніхто-б і не подумав "кормить поліцію" Товариш казав: у місцевої адміністрації купується дозвіл на торгівлю тими чи іншими товарами і торгуй на вулиці скільки хочеш!
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25.06.2022 08:39 Ответить
порядок має бути, а для заробітку мають бути спеціально відведені місця.
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24.06.2022 18:15 Ответить
А якщо там у переході москалі бомбу взірвуть, то через ці кіоски можуть люди загинути, бо прохід вузький!
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24.06.2022 18:23 Ответить
Ты внимательно прочел статью? В статье речь идет об вертолетах Национальной Гвардии Украины. НГУ -структурно ВСЕГДА состояла в МВД. Поэтому, "заносить деньги в Минобороны"-звездеж на ровном месте.
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24.06.2022 23:28 Ответить
все верно на на время военного положения Національна гвардія України для виконання завдань з оборони держави приводиться в готовність до виконання завдань за призначенням і підпорядковується Головнокомандувачу Збройних Сил України.
поэтому сейчас заносить надо было уже в ГШ. Залужный не взял.
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28.06.2022 23:06 Ответить
Судя по фото, оно сделано на улице Кирилловской 19-21. Та же плитка на земле, те же вазоны для цветов, тот же дом номер 15 на Цимлянском проулке и те же кондиционеры на нем.
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24.06.2022 17:12 Ответить
Тот же кубик/ Гелендваген и тот же мужчина в тех же синих джинсах , с той же лысиной, в тех же черных кроссовках, в той же синенькой ветровке, в окружении тех же молодых людей, Ах, как банально!
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24.06.2022 19:25 Ответить
она самая...
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24.06.2022 21:46 Ответить
Недоплатив Зеленському .
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24.06.2022 16:38 Ответить
Чергова мерзенна гнида...
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24.06.2022 16:39 Ответить
Вы думаете только директор виноват? Интересно кто из военных визировал сию сделку?)
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24.06.2022 16:55 Ответить
Власник компанії давав хабаря. А хто хабаря брав в МО ?
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24.06.2022 17:02 Ответить
Взятки, скорее всего, приходилось давать и кому-то в ООН. Так просто многомиллионные подряды кому зря не дают. Да и зарплата пилотов и их подготовка стоит огромных денег. Как и постоянная спутниковая связь с киевским офисом и экипажами.
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24.06.2022 17:13 Ответить
Не только Нацгвардия и МО, есть еще СБУ, которое обязано контролировать такие сделки. Директор компании это пешка...
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24.06.2022 17:41 Ответить
він не давав хабара, він просто був прокладкою і за це отримував свою невелику частину. Але цієї частини, як видно з фото, вистачило на галек. Це звичайний Фукс
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24.06.2022 18:17 Ответить
Галек СБУ-шный) Дело ведут те кто на нем и заработал.
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24.06.2022 18:27 Ответить
Нацгвардія - це не МО, а МВС.
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24.06.2022 20:00 Ответить
Все просто набрасывают на вентилятор, даже не вникая в суть материала.
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24.06.2022 23:31 Ответить
В МО-никто. Вертолеты принадлежали Нацгвардии.
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24.06.2022 23:30 Ответить
Конкретно до цієї військові ЗСУ непричетні. Це ж НГ, - ВВ- МВС.
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24.06.2022 19:39 Ответить
Комментаторам-плевать. Дерьмо стынет.
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24.06.2022 23:32 Ответить
зараз фахівцям служби дасть чемодан і всьо ок
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24.06.2022 16:40 Ответить
А як себе відчуває Сабаков?
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24.06.2022 16:40 Ответить
Он к этим вертолетам отношение не имеет
Это Кучма и медведчук , потом Ющенко и Тимошенко и Ехануров . Про Тимошенко сильно растаскивали армию - продавали все
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24.06.2022 16:44 Ответить
Вообще про все случаи разворовывания армии в курсе СБУ - они знали про все военные части и где что можно купить .
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24.06.2022 16:47 Ответить
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24.06.2022 17:03 Ответить
давай, поагитирую нам тут за эту кремлевскую *******! последний ее высер - она против Стамбульской конвенции! Как раньше была против НАТО и вступления в ЕС.
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24.06.2022 17:14 Ответить
"Кремлівська" - кажеш? Який ти смішний! https://www.radiosvoboda.org/a/962666.html
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24.06.2022 20:06 Ответить
О Юлєлизи повилазили, а де Ваньку Суліму загубив
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24.06.2022 18:35 Ответить
Блин, сколько Майна военного разбазарили ,
Предьяву надо делать всем бывшим президентам и премьераМ .
Только тогда наступные кандидаты будут думать головой» а на фига я лезу в это кресло»
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24.06.2022 16:42 Ответить
Тому шлях ло членства в ЕС може тривати десятки років, адже корупція настільки глибоко сидить в генах українців, що викоренити це зло шивидко не вийде, мабуть треба декілька поколінь... тут навіть самі жорсткі антикорупційні закони не допоможуть, бо їх завджи будуть "обходити" , "рішать вапроси"... рєшатєлі хрєнові... дорішалися вже ...
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24.06.2022 19:52 Ответить
нда, точно бабло з воздуха )
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24.06.2022 16:42 Ответить
За даними слідства, упродовж 2002-2012 років одна з військових частин Нацгвардії України надала в оренду підприємству військове майно ‒ 10 вертольотів. - мабуть з оренди начальство Нацгвардії закупляло бронежилети, або "джавеліни" х/з?
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24.06.2022 16:42 Ответить
І це в той час як ми випрошували у всього світу?
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24.06.2022 16:43 Ответить
Ось вам: не московскі воші, а українські гниди.
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24.06.2022 16:44 Ответить
хахахаха нацгвардия отдает вертолеты коммерсу?
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24.06.2022 16:44 Ответить
Да уж, ну очень смешно.
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24.06.2022 16:53 Ответить
необходима физическая ликвидация, что бы другим неповадно было
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24.06.2022 16:46 Ответить
відрубать йому голову
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24.06.2022 16:48 Ответить
А це не ти гелікоптери, що не так давно закупили у Франції?
Якщо да, то мені дуже цікаво: нафіга було закуповувати, якщо їх здали в оренду фізичній особі!
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24.06.2022 16:48 Ответить
Кодло зрадників та хабарників! Вони для нього і купували. А нарід даже призвища не знає.
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24.06.2022 16:59 Ответить
Ти читати вмієш? Яка в дупі Франція, мова йдеться про 2002 рік.
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24.06.2022 19:07 Ответить
Ти текст читав? Дати бачив? Недавно?
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24.06.2022 20:08 Ответить
Чому гелікоптери в суборенду для використання в зонах діяльності Місій Організації Об'єднаних Націй Міністерство Оборони передає через прокладку цього хабарника ?
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24.06.2022 16:51 Ответить
Все просто: ООН старается работать «по-белому», прозрачно. А зажравшиеся украинскиегенералы не хотели своего упустить, вот и появился «свой человек», который и взял на себя заботы по организации «крыши» и отмывке денег. Кстати, СБУ была в курсе всего все эти годы. Знал и Грицак и Ко.
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24.06.2022 17:31 Ответить
Там ещё и Балога тон задавал . Помните скандал с судном , которое везло оружие вокруг Африки - это Балога торговал
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24.06.2022 17:48 Ответить
МО до цієї афери не має відношення. Це ж НГУ - ВВешники, МВС.
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24.06.2022 19:43 Ответить
мо забрало свои вертолёты перед самой войной
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24.06.2022 21:49 Ответить
Минобороны ничего никому не передавало. Читай текст.
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24.06.2022 23:34 Ответить
Нагадайте мені, чим закінчилася історія з тими слідчими дбр, які під час воєнного стану тримали в сейфі арештоване обладнання до систем ппо с300?
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24.06.2022 16:52 Ответить
ДБР закидали повістками Танюху Черновол..
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24.06.2022 17:02 Ответить
Треба цьому підприємцю вставити в дупу вентилятор і використовувати його замість геліокоптера!
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24.06.2022 16:53 Ответить
Встав краще собі мозги.
Дебілам підсунули чергового "Зіцпредседателя Фунта", вони и раді.
Винуватця, потрібно шукати у владних коридорах.
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24.06.2022 18:12 Ответить
В Санкт Петербурге стали появляться наклейки с гербом Украины, при попытке сорвать эту наклейку, ватников ждет неприятный сюрприз
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24.06.2022 16:56 Ответить
Вот с этой "мелочи," и начинаются все проблемы в Украине.
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24.06.2022 16:57 Ответить
Не вкладається в голову, як можна давати в оренду військове майно? Зрозуміло що це було під час Яника, але ж після 2014 року чому це все продовжувалося?
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24.06.2022 16:57 Ответить
...а дайте відповідь... що потрібно робити з 210 транспортними літаками Іл-76, які залишиися в Україні піся розпаду СРСР? Зразу скажу... 1. Нікому не потрібні на продаж.... ( продали біля 20 одиниць) 2. Достатньо для ВПС держави 10 одиниць (для інформації..ВПС Німеччини мають усього біля 35 літаків подібного класу. 3. Як зберігати, навчати та тримати екіпажі коли на 1 годину польоту цій машині потрібно 10 тонн керосину. І далі.... ще біля сотні інших транспортних літаків.... От Вам ці літаки... на дворі середина 90-х... Давайте.. дайте ім лад!!))))
Р.S/ А те що використовуваи зароблене не по ділу... крали.. списували.... Так це було на всіх кутах.
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24.06.2022 19:54 Ответить
Бакланов активно почав світити "роботу". Якщо буде дуже треба, то стане в глухий захист і буде топити зе. Слоїк з павуками походу ХТОСЬ закрив. Спостерігаємо...
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24.06.2022 17:00 Ответить
Питання як дістати ці гвинтокрили назад без міжнародного скандалу, адже вони можуть бути на завданні в Африці чи будь-де.
А лохувате командування НГУ тут має розділити вину з цим псевдопідприємцем-мародером.
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24.06.2022 17:01 Ответить
Вони не лохуваті. Вони в долі. Ви наївний?
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24.06.2022 17:19 Ответить
Тут детальніше:т https://censor.net/ru/blogs/3349999/pravova_bytva_za_gelikoptery
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24.06.2022 17:03 Ответить
До недавнього часу продавалися військові лодки, двигуни від вантажівок, електрогенератори військового чи як правильно воєнного походження, вкрадені з військових частин. За це хтось буде відповідати?
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24.06.2022 17:12 Ответить
Сто баллов
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ точно продавали . Правда объясняли, что они не экономичные и много жрут топлива
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24.06.2022 17:50 Ответить
мдя, "возмущаєт нє столько размєр корупції, сколько нєвозможность в нєй поучаствовать" і так в усьому в державі
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24.06.2022 17:17 Ответить
Скоріш, якесь командирське мурло з Нацгвардії теж наварило гроші на тій аренді.
Дивно, що піід час війни з 2014 року вертольоти бути передані в аренду якомусь поцу.
Так що не тільки він винен. Хто віддавав в аренду? Пошуруйте у його кишені - там є відкат.
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24.06.2022 17:18 Ответить
Чему удивляться? Генералы тоже икорку на бутерброд хотят.
В 2014 мы разработали скремблер (устройство шифрования речи) для любой даже самой простой радиостанции. Ребята в АТО высоко оценили. Провели меня в генштаб и я предложил отдать им всю документацию для производства. Там сначала тоже с восторгом сказали, что такое устройство очень нужно. А потом полковник начальник отдела сказал прямо: "А что я буду с этого иметь?"
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24.06.2022 17:30 Ответить
піzдюліну і грати
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24.06.2022 19:34 Ответить
А навіщо Нацгвардії вертольоти? Щоб передавати їх в оренду?
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24.06.2022 17:37 Ответить
Может надо вспомнить как при Таране ещё и питание военных отдали в руки замминистра ? 😡😡
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24.06.2022 17:52 Ответить
А чого це зараз з'являється ціла низька «розкривань» ворогів? Чому не місяць тому? Якщо з лютого терпіли, а зараз відкрилося «друге дихання»? Шукайте причину.
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24.06.2022 18:07 Ответить
Шановні коментатори. Нарід!!

Чи це помилка журналістів, чи якийсь вкид - я вже не розумію.

Отже:

1. Національна гвардія була сформована в 1991 р. та існувала до 2000 року.

2. Національна гвардія відновлена в 2014 році.

3. Або прокурори взагалі не розуміють, кому генеральному директору комерційного підприємства передав гвинтокрили. І це не дивно, зважаючи на 15 тис. армію прокурорів. Ви калькулятор візьміть і поділіть чисельність прокурорів на кількість областей - 15 000 /25 (включаючи Крим) - 600 мать його цілих прокурорів на область. Хто ці 600 славних хлопців? Яка їх освіта?

4. Або суспільство спеціально вводять в оману. Ну зробили героїчний вкид, а суспільство - схавало. Суспільсту важко перевірити інформацію, що Нацгвардії в з 2000 по 2014 рр не було від слова взагалі.

5. Мені взагалі цікаво, а хто всі ці щирі коментатори, які закричали про зраду. Шановні, давно читаю коменти і питання інколи одне - у вас мозги інколи є. Слабо перевірити інформацію?

6. Нехай офіс Генпрокурора детальніше подасть інформацію, Хто? У кого? Кому? передав гвинтокрили

7. Дістали всі своєю непрофесійністю - то Жданов ляпне, на голову не надінеш; то Арестович, то Швець, то генпрокуратура. Все блін треба особисто перевірити, а чи справді так. Вибачте, при всьому патріотизмі - половина країни - непрофесіонали, а балаболки
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24.06.2022 18:07 Ответить
згоден на 99%, -1% за ваш необгрунтований оптимізм, стосовно половини країни непрофесіоналів.
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24.06.2022 18:26 Ответить
Не понимаю вашего возмущения. Ну не "Нацгвардия" сдала в аренду, а какая-то часть ВСУ и что от этого меняется в сути этого коррупционного дна?
Или вы хотите сказать, что в Нацгвардии служат только честные офицеры и никогда бы не допустили такого?
А вот то, что армия прокуроров - это армия коррупционеров, бездельников и бестолочей - вот тут я с вами полностью согласен.
Вангую: Судя по Гелику и уровню бизнеса, комерц выйдет сухим из воды. Ну как "сухим" ... облегчится на чемоданчик денег конечно.
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24.06.2022 20:14 Ответить
Якщо Нацгвардія на певний час була перейменована у Внутрішні війська, це ПРИНЦИПОВО щось змінює?
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24.06.2022 20:16 Ответить
Да де ж вы ******** тухлые берётесь. Кому война , а кому мать родна.Почему нет расстрелов при явных доказательств вины ублюдков?
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24.06.2022 18:08 Ответить
По перше до стінки.По друге конфіскувати все майно його і родини і конфіскуати бізнес.1-2-3 тоді зрозуміють а так ці тварюки не розуміють.
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24.06.2022 18:18 Ответить
Статья полная лажа Цензора - Национальная гвардия Украины была создана Законом Украины «О Национальной гвардии Украины» от 4 ноября 1991 года № 1775-XII. Подразделение, основанное на базе Внутренних войск УССР, было распущено Законом Украины «О расформировании Национальной гвардии Украины» от 11 января 2000 года № 1363-XIV.
Только в 2014 году начали воссоздавать Нац Гвардию. *****, какие договора в 2002 с несуществующим субъектом?
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24.06.2022 18:47 Ответить
Почти целая эскадрилья где-то барыжила при острейшей нехватки авиатехники в ВСУ и НГ в военное время .Имеется такая частная авиаорганизация при летной академии в Кропивницком,если дело в ней, то желательно ее ликвидировать ,все добро передать армии и пилотов в т.ч,а руководство под суд
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24.06.2022 19:18 Ответить
в першу чергу потрібно вияснити хто кришував схему і хто отримував прибутки
полюбасу сам підприємець таку схему не замутив би без провладної корупційної складової
там не в одного посадовця а може і екс-посадовця рильце в пуху
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24.06.2022 19:31 Ответить
Ничего этому деятелю не будет. Будет утверждать, что не смог досрочно расторгнуть контракт с ООН потому война, как форс-мажор, в Украине объявлена не была.
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24.06.2022 19:56 Ответить
Був введений ВОЄННИЙ СТАН.
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24.06.2022 20:17 Ответить
Ха...ХА... А вы забыли как наш спикер ВР -******** Литвин, вместе со своим братом ********ом , руководителем пограничной службы Украины , тоже литвным, точно также в 2013 году не вернули вертолёты из аренды, из Африки!! ....не кажется ли вам , что это вторая серия этой пьесы, только уже фамилия литвина почему-то скрывается!!! И что значит аренда военных вертолётов , частному лицу!! Так отдайте нахер в аренду все ЗСУ... И самое главное где бабки ЗИН!!! .. кто получил??? Ермак, розумков. или Зеленский?? Ведь такие шахер -махер , без первого лица государства и спикера парламента, не делаются!!
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24.06.2022 21:55 Ответить
Затримали, це не означає що посадять. Вони постійно тільки затримують, але гроші вирішують все в нашій країні.
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24.06.2022 21:58 Ответить
Це якісь ГНІДИ підрозтрільні
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24.06.2022 22:38 Ответить
Гніда!!! Судити по законам воєнного часу!!!
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25.06.2022 05:28 Ответить
 
 