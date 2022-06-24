Фонд Порошенко и волонтеры передали десантникам 25-й бригады новые пикапы. ФОТО

Петр Порошенко побывал на восточном направлении и передал десантникам 25-й бригады новые машины и снаряжение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Снова на Востоке. Снова среди лучших. Одиннадцать новеньких L-200 уже у десантуры и сухопутников. А это значит, что с сегодняшнего дня они будут еще эффективнее давать оккупантам по зубам", - написал Порошенко в Facebook.

"Первые четыре пикапа – передали легендарной 25-й Десантно-штурмовой бригаде. Протестировали вместе с военными", – отметил политик.

"Мы и дальше совместно с ОО "Справа Громад", Фонд Порошенка, ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" продолжим укреплять наши Вооруженные Силы Украины. На каждую вашу гривню мы с Мариной и Фондом Порошенко добавляем свою. Так ваши взносы удваиваются. Присоединяйтесь к сбору средств. Победим вместе", – убежден пятый Президент.

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Поддержка Вооруженных сил Украины – главный приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля на нужды армии израсходовано более 350 миллионов гривень. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), автомобили на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, топливо, продукты питания.

Фонд Порошенко тесно сотрудничает с волонтерами ОО "Дело громад" и "Res_Publika. Братья по оружию", которые отдельно тоже собрали десятки миллионов гривен для поддержки защитников Украины.

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