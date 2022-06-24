Фонд Порошенко и волонтеры передали десантникам 25-й бригады новые пикапы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Петр Порошенко побывал на восточном направлении и передал десантникам 25-й бригады новые машины и снаряжение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Снова на Востоке. Снова среди лучших. Одиннадцать новеньких L-200 уже у десантуры и сухопутников. А это значит, что с сегодняшнего дня они будут еще эффективнее давать оккупантам по зубам", - написал Порошенко в Facebook.
"Первые четыре пикапа – передали легендарной 25-й Десантно-штурмовой бригаде. Протестировали вместе с военными", – отметил политик.
"Мы и дальше совместно с ОО "Справа Громад", Фонд Порошенка, ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" продолжим укреплять наши Вооруженные Силы Украины. На каждую вашу гривню мы с Мариной и Фондом Порошенко добавляем свою. Так ваши взносы удваиваются. Присоединяйтесь к сбору средств. Победим вместе", – убежден пятый Президент.
Поддержка Вооруженных сил Украины – главный приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля на нужды армии израсходовано более 350 миллионов гривень. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), автомобили на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, топливо, продукты питания.
Фонд Порошенко тесно сотрудничает с волонтерами ОО "Дело громад" и "Res_Publika. Братья по оружию", которые отдельно тоже собрали десятки миллионов гривен для поддержки защитников Украины.
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Три бригади. Два фронтових населених пункти. Десятки приємних і надзвичайно інформативних зустрічей із воїнами 25-ої, 80-ої та 24-ої бригад. «Слава Україні!» від сміливців-цивільних, які ні за що в світі не хочуть залишати свої понівечені рашистами міста, і понад усе чекають на перемогу.
Одинадцять новеньких L-200 вже у десантури та сухопутників. А це означає, що відсьогодні вони ще ефективніше даватимуть окупантам по зубах.
Перші чотири пікапи - передали легендарній 25-й Десантно-штурмовій бригаді. Протестували разом з військовими. Кращої машини для фронту нема. А головне, що до вчорашнього дня це були звичайні автомобілі, які допомагали нашим воїнам бити ворога. Зараз же ці машини заряджені статусом країни-кандидата в члени ЄС. А це теж наша зброя. І за наш європейський вибір в першу чергу б'ються наші воїни.
Хлопці обіцяють: українці результатом їхньої роботи будуть задоволені😉
Продуктивний день на Сході, завдяки якому я ще раз переконався: Збройні Сили України - найкращі. Їм ми завдячуємо життям. І ми маємо робити все, аби зробити їх ще сильнішими.
Цього разу головною темою буде Україна. Окрім участі у Форумі плануються також двосторонні зустрічі лідера «Європейської Солідарності» з німецькими політиками та партнерами, зокрема задля прискорення членства України в Європейському Союзі та об'єднаних зусиль з відстоювання національних інтересів нашої держави.
Міжнародний демократичний союз - це платформа, яка сприяє розвитку демократії та політиці правоцентристів по всьому світу. Засновниками IDU були прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віце-президент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів.
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Сьогодні до організації належать понад 80 партій із понад 60 країн з усього світу. Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія). Головою організації є колишній прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер.