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Вблизи границы с Беларусью на Волыни ввели полный запрет на посещение лесов, - ОВА. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Волынской области вблизи государственной границы с Беларусью вводится запрет на посещение лесов.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Личный состав Волынской бригады ТРО вместе с другими составляющими сил обороны нашего края полностью контролирует ситуацию в зоне своей ответственности вдоль белорусской границы.

В этой связи, на севере Волынской области в районах выполнения задач составляющих сил обороны, оперативная ситуация заставляет ввести строгий запрет на посещение гражданами лесных массивов.

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Условная линия, севернее которой действует строгий запрет на посещение лесных массивов гражданами, пролегает через населенные пункты Камень-Каширского и Ковельского районов.

Камень-Каширский: Городок, Оленино, Гута-Боровенская, Полки, Гута-Каминская, Камень-Каширский, Раков Лес, Подречье.

Ковельский: Велимче, Замшаны, Текля, Чевель, Залютье, Смоляры, Сукачи, Заболотье, Нудыже, Сгораны, Заозерное, Гупалы, Забужье", - рассказал он.

Глава ОВА обнародовал соответствующую карту.

Вблизи границы с Беларусью на Волыни ввели полный запрет на посещение лесов, - ОВА 01
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Топ комментарии
+7
І щоб кожен гриб був замінований!
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24.06.2022 21:19
+7
Волинь-край де в буремні часи вільні люди гатили в болота німців та кацапню червоножопу.
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24.06.2022 21:53
+4
...а до 13 червня чим заробляло?
Volynianyn 6

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:13.06.2022
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24.06.2022 21:28
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кума казали таку пушковню наші везли мимо хати - не бачила б не повірила б...
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24.06.2022 21:14 Ответить
Волинь, озера Шацькі....
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24.06.2022 21:19 Ответить
Волинь-край де в буремні часи вільні люди гатили в болота німців та кацапню червоножопу.
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24.06.2022 21:53 Ответить
ДОБРЕ зробили! Бульбен закидає вудочки провокації...
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24.06.2022 21:15 Ответить
...а до 13 червня чим заробляло?
Volynianyn 6

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:13.06.2022
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24.06.2022 21:28 Ответить
Відповідаю: А.
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24.06.2022 21:31 Ответить
та не плач так, ваші там на бурштині нормальну жирову подушку відклали, прорвуться.
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24.06.2022 21:37 Ответить
угу. и янтарь мыть перестали?
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02.07.2022 22:41 Ответить
всім респект, шана всебічна підтримка і повага!
Українську незламну націю не здолати та не перемогти...!
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24.06.2022 21:18 Ответить
ви сьогодні хейтили такі пости ...
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24.06.2022 23:17 Ответить
все, більше вже не буду, самого вже виворачює від одного самого....
не знав як інакше дурню пояснити, шо з гілки до гілки одне й те саме це край..
але він не зупиниться і ми всi це все знову побачимо... )))
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25.06.2022 06:18 Ответить
І щоб кожен гриб був замінований!
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24.06.2022 21:19 Ответить
вбив...
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24.06.2022 21:20 Ответить
Кожна чорниця)
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24.06.2022 22:08 Ответить
По спеці гриби незбирають
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24.06.2022 21:20 Ответить
О це підготовка до оборони, а не те що перед 24 Лютого.
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24.06.2022 21:24 Ответить
Я на початку війни писав у відгуках великим «стратігам» що підуть через зону відчудження(працюю там),бо сама коротка дорога до Києва і тільки дурень цим не скористається. Тим паче що ніякого спротиву і військових об'єктів там не було,так і сталось! А зараз ,якщо полізуть,то вдарять на Овруч,Коростень далі Новоград-Волинський,щоб перерізати обидві дороги. З Овруча знову ж можна на Київ через зону відчудження і з Коростеня та Новоград-Волинського по трасах на Київ знову ж там і там залізниці по яких багато чого возять,нах їм Волинь,там їх на смужки будуть різати,вдарять де не ждуть,або де тонкіше! Мозирський нпз потрібно було ще вчора заїбашити,але ж не здивуюсь якщо хитрий картопляник на бензовозах « тайно посєщаєт Україну».
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24.06.2022 21:43 Ответить
нах Волинь? а логістику перерізати не треба?
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24.06.2022 22:24 Ответить
щоб переізати логістику однієї Волині мало окупувати,а до Ужгорода і Франківська він хрєн дОйде.
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24.06.2022 23:21 Ответить
Читатели Флагштока сообщают, что сегодня примерно в 19:00 заметили вооруженных военных в масках в Гомеле на мосту по ул. Фрунзе, позже ГАИ перекрыла одну из полос (по ходу движения в Новобелицу), а солдаты внутренних войск Беларуси стали переносить мешки с песком и маскировочные сети. Подобная активность была замечена сегодня и на мосте через Днепр в районе Речицы. https://t.me/flagshtok/8987
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24.06.2022 23:09 Ответить
 
 