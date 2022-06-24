Вблизи границы с Беларусью на Волыни ввели полный запрет на посещение лесов, - ОВА. КАРТА

В Волынской области вблизи государственной границы с Беларусью вводится запрет на посещение лесов.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Личный состав Волынской бригады ТРО вместе с другими составляющими сил обороны нашего края полностью контролирует ситуацию в зоне своей ответственности вдоль белорусской границы.

В этой связи, на севере Волынской области в районах выполнения задач составляющих сил обороны, оперативная ситуация заставляет ввести строгий запрет на посещение гражданами лесных массивов.

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Условная линия, севернее которой действует строгий запрет на посещение лесных массивов гражданами, пролегает через населенные пункты Камень-Каширского и Ковельского районов.

Камень-Каширский: Городок, Оленино, Гута-Боровенская, Полки, Гута-Каминская, Камень-Каширский, Раков Лес, Подречье.

Ковельский: Велимче, Замшаны, Текля, Чевель, Залютье, Смоляры, Сукачи, Заболотье, Нудыже, Сгораны, Заозерное, Гупалы, Забужье", - рассказал он.

Глава ОВА обнародовал соответствующую карту.