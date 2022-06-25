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Лисичанск (321) Луганщина (6242) обстрел (20119) Северодонецк (601) Гайдай_ЛОГА (716)

Россияне пытаются зайти в Лисичанск. Наносят артиллерийские и авиаудары. Есть погибшие, а в больнице Днепра спасают жизнь двоих детей, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

24 июня россияне атаковали промзону Северодонецка, пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Россияне пытаются зайти в Лисичанск. Наносят артиллерийские и авиаудары. Есть погибшие, а в больнице Днепра спасают жизнь двоих детей, - Гайдай 01

"24 июня россияне атаковали промзону Северодонецка, пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город. По Лисичанску нанесли авиаудар. Северодонецк страдал от артиллерии. В частности, села Синецкий и Павлоград, территория Северодонецкого объединения "Азота". Также обстреляны Волчеяровка, Белогоровка и Лоскутовка.

В районах Метелкиного, Сиротиного и Воронового российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделение украинских военных из указанных районов", - говорится в сообщении.

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Россияне пытаются зайти в Лисичанск. Наносят артиллерийские и авиаудары. Есть погибшие, а в больнице Днепра спасают жизнь двоих детей, - Гайдай 02
Россияне пытаются зайти в Лисичанск. Наносят артиллерийские и авиаудары. Есть погибшие, а в больнице Днепра спасают жизнь двоих детей, - Гайдай 03

В результате вражеских обстрелов серьезные ранения получили трое жителей Малорязанцевого.

"Всех трех членов семьи медики госпитализировали в Днепропетровскую детскую областную больницу. Ранения они получили в четверг. Среди них - дети 2012-го и 2016-го годов рождения. Им предоставляется высококвалифицированная помощь", - отметил Сергей Гайдай.

Кроме того, вчера в Лисичанске найдено тело мужчины без признаков жизни, попавшего под вражеский обстрел.

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Россияне пытаются зайти в Лисичанск. Наносят артиллерийские и авиаудары. Есть погибшие, а в больнице Днепра спасают жизнь двоих детей, - Гайдай 04
Россияне пытаются зайти в Лисичанск. Наносят артиллерийские и авиаудары. Есть погибшие, а в больнице Днепра спасают жизнь двоих детей, - Гайдай 05
Россияне пытаются зайти в Лисичанск. Наносят артиллерийские и авиаудары. Есть погибшие, а в больнице Днепра спасают жизнь двоих детей, - Гайдай 06
Россияне пытаются зайти в Лисичанск. Наносят артиллерийские и авиаудары. Есть погибшие, а в больнице Днепра спасают жизнь двоих детей, - Гайдай 07

Автор: Анастасія Потіха
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Так, а чому намагаються , як намагалися виходячи з тексту статті ?
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25.06.2022 08:39 Ответить
Чому ж дітей не вивезли?
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25.06.2022 09:10 Ответить
Росийские свиньи. Бессмысленные,беспощадные и по итогу всегда мёртвые.
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03.07.2022 08:52 Ответить
 
 