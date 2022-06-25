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САУ "CAESAR" днем и ночью уничтожают российских оккупантов на восточном фронте. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Самоходные артиллерийские установки CAESAR днем и ночью уничтожают российских оккупантов на восточном фронте Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Генштаб также публикует фото боевой работы артустановок.
Топ комментарии
+25 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий25.06.2022 09:48
+10 Danger Zone
показать весь комментарий25.06.2022 10:13
+7 AbOriginal_UA
показать весь комментарий25.06.2022 09:56
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Тепер пішли показувати з усіх боків Цезари. Дуже ефективна зброя, якої мало і Франція більш її не дасть, бо їх й у Франції вже майже нема.
От ***** показувати фотки і нахвалювати? Не можна все робити таємно і ефективно? Просто якість полєзниє ідіоти. І до того - всюди. Як де нема диверсанта, там вилуплюється полєзний ідіот.
Во время войны позитивные новости весьма необходимы!
і діти ладили, але після першого "так ми премо?"
нема вже біларусочки хто б там на куди не пер ....
лять, 21 сторіччя, пише як неук з бодуна