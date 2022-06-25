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САУ "CAESAR" днем и ночью уничтожают российских оккупантов на восточном фронте. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Самоходные артиллерийские установки CAESAR днем и ночью уничтожают российских оккупантов на восточном фронте Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Генштаб также публикует фото боевой работы артустановок.

САУ CAESAR днем и ночью уничтожают российских оккупантов на восточном фронте 01
САУ CAESAR днем и ночью уничтожают российских оккупантов на восточном фронте 02
САУ CAESAR днем и ночью уничтожают российских оккупантов на восточном фронте 03
САУ CAESAR днем и ночью уничтожают российских оккупантов на восточном фронте 04

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Топ комментарии
+25
Таких гарнюнь має бути якомога бальше...
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25.06.2022 09:48
+10
А, є ж свої - Богдани - той же калибр, таж автоматика, таж система наведення на цілі. У 18 році закінчили випробування і - а далі до влади прийшли кремлівськи маріонетки і зупинили все виробництво - і гаубиць і б/к до них. По словам директора Краматорського заводу за три роки могли зробити 50-70 штук ( у Франції всього їх 70 штук) і їбашить рашистів.
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25.06.2022 10:13
+7
Они два раза с одного места не стреляют ! И когда кацапы это поймут и привыкнут, то мы им, как в Чернобаевке, насыпим с того же места ещё раз.....
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25.06.2022 09:56
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Таких гарнюнь має бути якомога бальше...
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25.06.2022 09:48 Ответить
Они два раза с одного места не стреляют ! И когда кацапы это поймут и привыкнут, то мы им, как в Чернобаевке, насыпим с того же места ещё раз.....
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25.06.2022 09:56 Ответить
Понятно, что этой фотографии 2 суток и их там уже давно нету. Просто они предупреждают кацапов: "не лезьте к нам, а то получите". Но так войну не выиграешь без ловушек. Если бы не будет проводить тактические маневры "бежим как трусы и бросаем технику", заманив кацапов на 20км внутрь, а затем уничтожив всех или взяв в плен под 500 человек, то будет очень трудно. Конечно воевать страшно, прилететь может с любой момент ответка и может показаться, что проще запугать врага тут и враг пойдет в другое место. Но так не победим. У кацапов выигрышная для них стратегия на данный момент. Экономя технику, они мясом из ОРДЛО закидывают и выбивают наши боеприпасы и ресурс орудий. Техникой вперед на прорыв они вообще не лезут. Потому что наши тут же предупреждают кацапов, что и чем их тут будут бить, и не включают инстинкт охотника и жажды славы у кацапов, показав бегство паническое.
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25.06.2022 10:08 Ответить
Чому ж ти такий стратег сидиш на диванчику накивавши пятами в Польщу ?
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25.06.2022 10:11 Ответить
Влада у нас любить піар-а КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ВІДСУТНЄ
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25.06.2022 09:56 Ответить
Яким ти розумним став в Польщі. Жжуть!
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25.06.2022 09:59 Ответить
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25.06.2022 10:05 Ответить
)) судячи по стилю, це мабуть ігорь з своїм грищенком з польського жешува пишуть
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25.06.2022 10:37 Ответить
Орки ніби хвастались що дві захопили -писав ТОМ КУПЕР але поки доказів тому нуль !
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25.06.2022 09:52 Ответить
Кацапня розганяла фейк.
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25.06.2022 09:56 Ответить
там в парашних висерах були ключові слова "националисты их просто бросили на поле боя и они достались в идеальном состоянии". коли мова йде з слоганом "националисти" то далі мона й не читати ))
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25.06.2022 10:41 Ответить
Хвалилися у **********. Розповідь про їх захоплення була взагалі фантастикою, навіть для помийтв роzzіі. Як доказ навели відео сау Богдана з нашого полігона.
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25.06.2022 10:33 Ответить
єдине відео, шо попалось, можливо не постановочне, а реальне, є з джавелінами, де парашники показують шо вони в робочому стані й розбирають з купи. але це вже старе й швидше всього з района платцдарма на інгульці.
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25.06.2022 10:44 Ответить
А треба ще і вранці !
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25.06.2022 09:52 Ответить
війна то є робота.....
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25.06.2022 09:54 Ответить
тяжка і дуже робота...
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25.06.2022 09:56 Ответить
САУ и без фото видно на спутниках и беспилотниках. Идея проста - быстро перемещаться, что наши и делают. А вот наладить производство снарядов и ракет наши не могут, видно мозгов и совести нету у нашей сраной элитки за все 30 лет.
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25.06.2022 09:58 Ответить
НЕ розумію мети таких дописів. Спочатку хвасталися Байракткрами. Потім замовкли. Видно, кацапоїди позбивали байрактари.

Тепер пішли показувати з усіх боків Цезари. Дуже ефективна зброя, якої мало і Франція більш її не дасть, бо їх й у Франції вже майже нема.
От ***** показувати фотки і нахвалювати? Не можна все робити таємно і ефективно? Просто якість полєзниє ідіоти. І до того - всюди. Як де нема диверсанта, там вилуплюється полєзний ідіот.
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25.06.2022 10:03 Ответить
А если попробовать подумать головой?
Во время войны позитивные новости весьма необходимы!
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25.06.2022 10:11 Ответить
Пазітівниє новасті - це не фото з цезаріми, й не муркотіння Арєстовічя. Пазітівниє новості - це коли ти візмеш свою сраку в руки і підеш волонтерити.
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25.06.2022 10:14 Ответить
Позитивные новости это сдохшая или пленная русня
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25.06.2022 10:30 Ответить
Якщо не показувати, то слабкі психикою будуть кричати скрізь "Зрада"!. А хлопці працюють і вдень і вночі, і таємно та ефективно.
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25.06.2022 10:11 Ответить
Caeser 18 stuk polucit Ukraina.Dlia interesa Litva ix zakupila takze 18 stuk 110mln evro za ix zaplatyt.Tut tecenije 5 let ix dostavit.Ukraina xocet polucit bolse nemeckix pzx2000 ix jest skladax Golandiji i dostatocno mnogo Italiji.MLrs nuzni no realno ja bi bolse bral M270 ix jest mnogo toj ze amerike.Oni 2-3 raza desevle Himars i jesli streliat temi snariadami sto dajut teper toze polucajetsia.
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25.06.2022 10:28 Ответить
Ну не даст Франция, даст Словакия, там есть ничем не хуже Сузанна2, закончатся у Словакии - даст Польша, в чем проблема то, главное чтоб давали, а люди готовы воевать до победы и нехватки в людских ресурсах нет.
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25.06.2022 10:48 Ответить
пох. Главное убивать оккупантов. Показывай - не показывай, можно фотошопить небо с облаками, в любом случае психологический эффект громадный и куча трупов врага и разбитой кацапской техники впридачу. Не забываем, что и лучшие в мире немецкие самоходки 2000 уже тоже работают
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25.06.2022 10:52 Ответить
Хіба вони не французькі? Vалодя , Емануїл привіт передає
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25.06.2022 10:03 Ответить
біларусочка - бабця онуків вигулювала як моя..
і діти ладили, але після першого "так ми премо?"
нема вже біларусочки хто б там на куди не пер ....
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25.06.2022 10:08 Ответить
яка білорусочка, які діти з бабцями, куди пруть?
лять, 21 сторіччя, пише як неук з бодуна
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25.06.2022 10:13 Ответить
так так - травневець новозелений - повчи ще мене
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25.06.2022 10:19 Ответить
ой ти 21ґо року? - ну тоді на *** два рази!
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25.06.2022 10:21 Ответить
А, є ж свої - Богдани - той же калибр, таж автоматика, таж система наведення на цілі. У 18 році закінчили випробування і - а далі до влади прийшли кремлівськи маріонетки і зупинили все виробництво - і гаубиць і б/к до них. По словам директора Краматорського заводу за три роки могли зробити 50-70 штук ( у Франції всього їх 70 штук) і їбашить рашистів.
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25.06.2022 10:13 Ответить
Насколько я помню, Богдана это 152 калибр, плюс половина производсва - коррупция, впрочем как и все при соевом, шоколадный на камеры одной рукой давал, а двумя тихонько загребал.
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25.06.2022 10:51 Ответить
"Прі соєвом" зар. платню у ЗСУ підіймали по декілька разів на рік, та запезпечили армію від трусів до кепок, сидить воно ще трандить. Доречі у тебе погано з пам'яттю Богдана це 155мм.
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25.06.2022 11:02 Ответить
Млять, нам би продовжити "корупцію" з нептунами, вільхами, богданами, стугнами і т.п. Але довбакам захотілось клоунади 95. Стало так "смішно", особливо щодо війська. З ОП майже ніхто не був у війську, а свої пройоби з виробництвом зброї вони тепер видають за заслуги, коли закордонні друзі вирішили допомогти нам зброєю, яка в асфальтофілів була не на часі.
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25.06.2022 16:26 Ответить
В Украине прям рекламная кампания проходит для всех стран, которые поставляют вооружение. Потом еще и итоги подведут.
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25.06.2022 10:15 Ответить
я б ****** чисто з люті по околицях міньску як попередження...
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25.06.2022 10:27 Ответить
Лучше в центр жарки картошки (принятия решений) 💥
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25.06.2022 10:34 Ответить
Пойди,***** вискаря лучше.
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25.06.2022 11:05 Ответить
 
 