САУ "CAESAR" днем и ночью уничтожают российских оккупантов на восточном фронте. ФОТО

Самоходные артиллерийские установки CAESAR днем и ночью уничтожают российских оккупантов на восточном фронте Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Генштаб также публикует фото боевой работы артустановок.









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