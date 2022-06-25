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В оккупированном г. Сватово взрывы на военных складах, - соцсети. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном населенном пункте Сватово в Луганской области взрывы на складах российских военных.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.
Рашисты сообщают об ударе "Точкой-У". В сети также распространяются фото и видео с места происшествия.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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показать весь комментарий25.06.2022 10:04
+39 Garry Grant
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+19 Kek Jager
показать весь комментарий25.06.2022 10:18
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Пожалуйста, подождите...
Зелені в лютому ц.р. ці склади з усіма ************ без бою здали оркам; довелось тепер самим там диверсії організовувати...
Я, звичайно, не впевнений, що це за один і той же склад йде мова; але очевидно, що наш склад *********** під сватовим був і функціонував аж до 24/02