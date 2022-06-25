РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16250 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
18 005 20
взрыв (6101) война (46661) Луганщина (6242) Сватово (113) склад (141)

В оккупированном г. Сватово взрывы на военных складах, - соцсети. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном населенном пункте Сватово в Луганской области взрывы на складах российских военных.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Рашисты сообщают об ударе "Точкой-У". В сети также распространяются фото и видео с места происшествия.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром в Житомирской области раздавались взрывы, - ОГА

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
Привіт, кацапня. Ми з України.
показать весь комментарий
25.06.2022 10:04
+39
Треба нищити кацапські склади, де тільки можливо. Задовбали своєю артиллерією реально.
показать весь комментарий
25.06.2022 10:08
+19
Явно кто-то из братских народов (не тех самых двух, а настоящих) подогнал окурков-У с замененным топливом, раз появилась возможность для преодоления ПВО накрывать залпом такими ракетами. Вот так и надо делать, ни одной поставки точек-У не было афишировано, никто не говорил, что мы приехали в такой-то город и будем стрелять. Молча подрезали сверхбольшой склад в луче и пошли дальше.
показать весь комментарий
25.06.2022 10:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Привіт, кацапня. Ми з України.
показать весь комментарий
25.06.2022 10:04 Ответить
да это они опять закурили
показать весь комментарий
25.06.2022 11:06 Ответить
Треба нищити кацапські склади, де тільки можливо. Задовбали своєю артиллерією реально.
показать весь комментарий
25.06.2022 10:08 Ответить
Красиво. Мало. Треба ще.
показать весь комментарий
25.06.2022 10:10 Ответить
А может Хаймарс?
показать весь комментарий
25.06.2022 10:13 Ответить
Явно кто-то из братских народов (не тех самых двух, а настоящих) подогнал окурков-У с замененным топливом, раз появилась возможность для преодоления ПВО накрывать залпом такими ракетами. Вот так и надо делать, ни одной поставки точек-У не было афишировано, никто не говорил, что мы приехали в такой-то город и будем стрелять. Молча подрезали сверхбольшой склад в луче и пошли дальше.
показать весь комментарий
25.06.2022 10:18 Ответить
какое ПВО собьет квазибаллистическую ракету?? Разве что Иджис
показать весь комментарий
25.06.2022 11:07 Ответить
У нас ещё сообщения и точек.
показать весь комментарий
25.06.2022 12:21 Ответить
Ну, от, в 2016-му диверсію на цих складах (які тоді були нашими) організували орки.
Зелені в лютому ц.р. ці склади з усіма ************ без бою здали оркам; довелось тепер самим там диверсії організовувати...
показать весь комментарий
25.06.2022 10:20 Ответить
Не було там складів при відступі.
показать весь комментарий
25.06.2022 10:26 Ответить
зуб даєш?
Я, звичайно, не впевнений, що це за один і той же склад йде мова; але очевидно, що наш склад *********** під сватовим був і функціонував аж до 24/02
показать весь комментарий
25.06.2022 10:30 Ответить
Какое там Сватово под ЗСУ? На карту глянь.
показать весь комментарий
25.06.2022 10:23 Ответить
Сейчас тебе перезвонят из ГШ с отчётом. Не волнуйся.
показать весь комментарий
25.06.2022 10:24 Ответить
Складається враження, що останні три місяці ви були в летаргічному сні.
показать весь комментарий
25.06.2022 10:27 Ответить
Ну хоч одна добра новина.
показать весь комментарий
25.06.2022 11:15 Ответить
Опять курили гады...
показать весь комментарий
25.06.2022 11:27 Ответить
Лаптеносцы скурили инструкцию по противопожарной безопасности, а окурок бросили.
показать весь комментарий
25.06.2022 12:09 Ответить
про курение не надо этих эвфемизмов. Наши в****** по складу оружия врага и он горит и взрывается - так надо писать. По глубине расии пока нельзя стрелять - надо стрелять по приграничным объектам в расии, которые представляют для нас любую потенциальную опасность. Их надо убивать и как можно больше. Они по-другому не понимают. Орде напугать нас уже нечем, кроме оружия массового поражения
показать весь комментарий
25.06.2022 13:27 Ответить
 
 