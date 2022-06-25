В оккупированном г. Сватово взрывы на военных складах, - соцсети. ВИДЕО+ФОТО

В оккупированном населенном пункте Сватово в Луганской области взрывы на складах российских военных.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Рашисты сообщают об ударе "Точкой-У". В сети также распространяются фото и видео с места происшествия.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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