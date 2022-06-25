Сбыт некачественных бронежилетов для ВСУ: задержан организатор схемы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в ходе многоэтапной операции разоблачен злоумышленник, организовавший сбыт недоброкачественных бронежилетов, в том числе представителям волонтерских организаций, занимающихся помощью ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
В рамках досудебного расследования установлено, что продажу военных товаров ненадлежащего качества организовал житель г. Киева, который привлек к противоправной схеме других граждан Украины как пособников.
"Злоумышленники через социальные сети и мессенджеры рекламировали продажу бронежилетов, которые относятся к 5 классу защиты и якобы содержат бронепластины из высококачественной заводской стали. За каждый "бронежилет" дельцы получали от 10 000 до 16 000 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
В действительности элементы защиты были изготовлены кустарным способом с использованием низкокачественных металлических пластин, не соответствующих заявленным стандартам качества, простреливаются пулями и неэффективны даже от осколков.
По результатам многоуровневой спецоперации и непосредственно в ходе контроля за совершением преступления организатор схемы задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.
В настоящее время злоумішленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой.
Продолжаются безотлагательные следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других причастных к ней лиц.
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Після такої операції якнайменше кожному треба по герою дати. Мабудь же і життям ризикували не менш ніж наші герої у Северодонецьку.
дабы другим неповадно было
но в руской версии сайта забыли отредактировать
https://censor.net/ru/photo_news/3350109/sbyt_nekachestvennyh_bronejiletov_dlya_vsu_zaderjan_organizator_shemy_foto
Надо было заскринить
https://censor.net/ru/photo_news/3350109/sbyt_nekachestvennyh_bronejiletov_dlya_vsu_zaderjan_organizator_shemy_foto
одеть на него этот бронежелет и выстрелить, если не найобывал то всё гуд, останется жив и отпустить, если найобывал то значит сам себя и наказал
1. На первом этапе войны купить броневую (баллистическую) сталь в Европе было очень сложно, а своей стали не было вообще, что привело к дефициту, а он как известно прекрасная почва для авантюристов и жуликов.
2. Не один уважающий себя производитель качественной стали не продаст ее ФОП или частнику. Дело в том, что все баллистические стали изготавливаются по военным стандартам и экспортируются как товары военного или двойного назначения!!! Почему государство дало льготы по НДС ФОПам, но не дало предприятиям которые ввозят этот метал?
3. Вы сами рекламировали "самоделкиных" которые сваривали рессорные листы и делали из них броники, а что теперь не так? Кто довел ситуацию до абсурда?
4. Еще могу пунктов 20 дописать, но ............
Это же он ТРО фуфло привёз.