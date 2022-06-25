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обстрел (20119) Донецкая область (7126) Кириленко Павел (622)

Обстрелы по всей линии фронта не прекращаются. Под вражеским огнем Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Украинск, - Кириленко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне продолжают наносить удары по населенным пунктам Донетчины. Есть погибшие и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Обстрелы по всей линии фронта не прекращаются. Под вражеским огнем Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Украинск, - Кириленко 01

"Восемь раз за ночь россияне обстреливали Марьинскую громаду: в Красногоровке поврежден жилой дом, в Марьинке и Новомихайловке без повреждений и жертв. В Авдеевке под российский огонь попало медицинское учреждение и центральная часть города. По предварительной информации, жертв нет.

В Селидовской громаде россияне обстреляли Украинск – без пострадавших, количество разрушений уточняем. В Кураховской громаде россияне попали в местную ТЭС, однако на работу предприятия повреждения не повлияли. В Гродовской громаде разрушены сельскохозяйственное предприятие в Ивановке. Обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что россияне стреляли этой ночью в Бахмутском районе: в Бахмутской, Торецкой, Соледарской и Светлодарской громадах. В настоящее время известно об 1 погибшем и 2 раненых в Бахмуте, объемы повреждений устанавливаются.

Обстрелы по всей линии фронта не прекращаются. Под вражеским огнем Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Украинск, - Кириленко 02
Обстрелы по всей линии фронта не прекращаются. Под вражеским огнем Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Украинск, - Кириленко 03
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Держитесь украинцы❗В начале октября это закончится. Победа Украины неизбежна💥
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25.06.2022 11:23 Ответить
??????????🤔
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25.06.2022 11:27 Ответить
Украина начала производить свои снаряды????
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25.06.2022 11:24 Ответить
 
 