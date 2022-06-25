РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13333 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
3 124 2
война (46661) обстрел (20119) Херсонщина (3495)

Рашисты обстреляли автомобиль волонтеров в Херсонской области, - МВД. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты обстреляли автомобиль волонтеров в Херсонской области.

Об этом сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно установлено, что утром 24 июня на территории Нововоронцовской территориальной громады микроавтобус волонтеров попал под обстрел войсками Российской Федерации. На этом транспортном средстве волонтеры ежедневно ездили из города Кривой Рог в деоккупированные села Нововоронцовской громады, куда доставляли людям необходимые для жизни вещи, воду и лекарство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти территории постоянно находятся под вражескими обстрелами. Информация о пострадавших вследствие обстрела устанавливается.

Читайте также: Украинцев призывают не распространять никакой информации о продвижении наших войск на Херсонщине

Рашисты обстреляли автомобиль волонтеров в Херсонской области, - МВД 01
Рашисты обстреляли автомобиль волонтеров в Херсонской области, - МВД 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
надо обшивать сталью біло и брониками
показать весь комментарий
25.06.2022 11:47 Ответить
Мозгами обшиться не пробовали? Хотя боюсь, что поздно.
показать весь комментарий
25.06.2022 11:51 Ответить
 
 