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Рашисты обстреляли автомобиль волонтеров в Херсонской области, - МВД. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты обстреляли автомобиль волонтеров в Херсонской области.
Об этом сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно установлено, что утром 24 июня на территории Нововоронцовской территориальной громады микроавтобус волонтеров попал под обстрел войсками Российской Федерации. На этом транспортном средстве волонтеры ежедневно ездили из города Кривой Рог в деоккупированные села Нововоронцовской громады, куда доставляли людям необходимые для жизни вещи, воду и лекарство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти территории постоянно находятся под вражескими обстрелами. Информация о пострадавших вследствие обстрела устанавливается.
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Denis Antivatnikov c2fab17f
показать весь комментарий25.06.2022 11:47 Ответить Мне нравится 0
Oleg Razin
показать весь комментарий25.06.2022 11:51 Ответить Мне нравится 2
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