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Рашисты в Херсоне сломали позвоночник 70-летней волонтерке из-за отказа отдать украинский паспорт. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Рашисты жестоко избили журналистку, волонтерку Татьяну Антонюк на блокпосте во время выезда из Херсона. Уже больше месяца женщина находится в больнице Св. Луки во Львове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, историю женщины рассказали в Первом медобъединении Львова.

Рашисты в Херсоне сломали позвоночник 70-летней волонтерке из-за отказа отдать украинский паспорт 01

"До мая Татьяна категорически отказывалась покидать оккупированный Херсон. Уехать согласилась только после уговоров мужа, который воюет в ВСУ и очень переживал за ее безопасность. Автомобиль, которым женщина выезжала с соседями, остановили на вражеском блокпосте. Нелюди отобрали у них все ценные вещи. Когда Татьяна отказалась отдавать украинский паспорт - это была ее принципиальная позиция как украинки - начали бить, сбежать ей удалось чудом.

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Рашисты в Херсоне сломали позвоночник 70-летней волонтерке из-за отказа отдать украинский паспорт 02
Рашисты в Херсоне сломали позвоночник 70-летней волонтерке из-за отказа отдать украинский паспорт 03

Эвакуационным поездом в тяжелом состоянии она добралась до Львова, где была госпитализирована в Больницу Святого Луки. Обследование показало перелом позвоночника и сильные ушибы головы. Женщина частично потеряла слух и не могла двигаться без посторонней помощи. Чтобы Татьяна ходила, нейрохирургам пришлось сделать сложную вертебропластику, то есть ввести в сломанный участок специальный костный цемент", - говорится в сообщении.

Рашисты в Херсоне сломали позвоночник 70-летней волонтерке из-за отказа отдать украинский паспорт 04

Медики подтверждают, что операция прошла успешно и Татьяна уже поднимается с постели. Женщина настроена решительно и говорит, что лечиться долго не будет, ведь "отлеживаться нет времени – нужно волонтерить".
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Топ комментарии
+45
це таки справжні герої
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25.06.2022 11:58
+44
Варвари -"визволителі". Не Ху"ло її бив особисто. А маленькі кацапи. Військо сатанинське.
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25.06.2022 12:01
+41
Дай Бог бабуле здоровья!!!
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25.06.2022 11:59
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це таки справжні герої
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25.06.2022 11:58 Ответить
Дай Бог бабуле здоровья!!!
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25.06.2022 11:59 Ответить
Варвари -"визволителі". Не Ху"ло її бив особисто. А маленькі кацапи. Військо сатанинське.
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25.06.2022 12:01 Ответить
московія країна мразі та уродів. Такою була, Є, і буде поки існує

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин ‒ русский писатель,
"Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого… Вместе с ним они убивают, грабят, насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым."
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25.06.2022 13:18 Ответить
Одужуй бабцю. Ти приклад для наслідування.
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25.06.2022 12:01 Ответить
Де гівнокомандуюче? Чому не забацає відосик як він здав Херсон і взагалі весь південь? Договорняк?
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25.06.2022 12:02 Ответить
Ти чого?! 73% його обожнюють!
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25.06.2022 12:08 Ответить
Верховний альпініст штурмує Еверест Європи
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25.06.2022 12:26 Ответить
Путинская армия это хвастливое, трусливое стадо мародеров, насильников и убийц, способное только грабить и бомбить мирные города дальнобойными ракетами! Будьте вы прокляты кровавые дикари, развязавшие войну без всяких причин, пусть в ваших домах не смолкает похоронная музыка! А ваши матери и жены не снимают траурные платки!
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25.06.2022 12:04 Ответить
Писав я подібне ще на початку. Даремно тільки життям ризикують на тих мітингах. Різати кацапню в темних підворіттях-оце діло.
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25.06.2022 12:16 Ответить
Здоров'я, пані Тетяні та прекрасним лікарям, які її врятувати.
А кацапи, то НЕ люди. Похань, сморід, гидь землі.
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25.06.2022 12:08 Ответить
Скільки можна говорити, які кацапи тварюки, падли тощо, всі і так про це знають. А ось, що робиться для звільнення окупованих територій, це питання.
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25.06.2022 12:34 Ответить
Орки ображаються, коли москалів обзивають орками.
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25.06.2022 12:10 Ответить
Якщо титул правителя "*****", країна - "*****стан" то виходить що населення це "*****вці"?
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25.06.2022 12:20 Ответить
Ніт, для населення правильно буде "*******". "********" - це ідейні послідовники *****.
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25.06.2022 16:18 Ответить
Мда...🤦 Там реально где-то на Урале портал из ада открыт.
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25.06.2022 12:14 Ответить
Понимание правды печальной
С полной ясностью видно сегодня, -
Что в России уже изначально
Был открыт филиал преисподней.
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25.06.2022 14:13 Ответить
А с кем же как не с стариками, женщинами и детьми рашисты умеют воевать?
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25.06.2022 12:18 Ответить
Тому що українці дозволяють кацапам "воювати" з жінками, старіками та дітьми
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25.06.2022 12:38 Ответить
Коцап - воно і не людина і не тварина. Таке собі ментально-генетичне виродження
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25.06.2022 12:22 Ответить
сдохните рашистские мрази! дай бог бабушке выздороветь и оправится от пыток!
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25.06.2022 12:29 Ответить
Рашисти у Херсоні зламали хребет 70-річній волонтерці через відмову віддати український паспорт потрібно зламати хребет ординській московії
здоров"я ПАТРІОТЦІ!
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25.06.2022 12:33 Ответить
Треба мочити орків де тільки можна і як можна.
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25.06.2022 12:37 Ответить
Боже как же это 70-летняя женщина с такими травмами могла добраться до Львова??
Потрясающий человек. И муж воюет.
В Херсоне, наверное, только чиновники-предатели, народ удивительный.
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25.06.2022 13:18 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
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25.06.2022 13:21 Ответить
Женщина с вертикальным моральным позвоночником. Такой ни одна тварь кацапская не сломает. Держитесь, Татьяна, вы достойный и сильный человек
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25.06.2022 13:35 Ответить
Таки Херсон - місто Герой! Херсон - Україна!.
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25.06.2022 15:25 Ответить
Ламати хребет це тактика монголотатарська. Про це писано переписано
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25.06.2022 20:18 Ответить
 
 