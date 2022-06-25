Рашисты в Херсоне сломали позвоночник 70-летней волонтерке из-за отказа отдать украинский паспорт. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты жестоко избили журналистку, волонтерку Татьяну Антонюк на блокпосте во время выезда из Херсона. Уже больше месяца женщина находится в больнице Св. Луки во Львове.
Как сообщает Цензор.НЕТ, историю женщины рассказали в Первом медобъединении Львова.
"До мая Татьяна категорически отказывалась покидать оккупированный Херсон. Уехать согласилась только после уговоров мужа, который воюет в ВСУ и очень переживал за ее безопасность. Автомобиль, которым женщина выезжала с соседями, остановили на вражеском блокпосте. Нелюди отобрали у них все ценные вещи. Когда Татьяна отказалась отдавать украинский паспорт - это была ее принципиальная позиция как украинки - начали бить, сбежать ей удалось чудом.
Эвакуационным поездом в тяжелом состоянии она добралась до Львова, где была госпитализирована в Больницу Святого Луки. Обследование показало перелом позвоночника и сильные ушибы головы. Женщина частично потеряла слух и не могла двигаться без посторонней помощи. Чтобы Татьяна ходила, нейрохирургам пришлось сделать сложную вертебропластику, то есть ввести в сломанный участок специальный костный цемент", - говорится в сообщении.
Медики подтверждают, что операция прошла успешно и Татьяна уже поднимается с постели. Женщина настроена решительно и говорит, что лечиться долго не будет, ведь "отлеживаться нет времени – нужно волонтерить".
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин ‒ русский писатель,
"Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого… Вместе с ним они убивают, грабят, насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым."
А кацапи, то НЕ люди. Похань, сморід, гидь землі.
С полной ясностью видно сегодня, -
Что в России уже изначально
Был открыт филиал преисподней.
здоров"я ПАТРІОТЦІ!
Потрясающий человек. И муж воюет.
В Херсоне, наверное, только чиновники-предатели, народ удивительный.