За минувшие сутки из Лисичанска эвакуировали 17 человек, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
24 июня в Днепр эвакуированы 17 жителей Лисичанска.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Вчера в Луганской области спасли жизнь 17 гражданам. Сотрудниками Национальной полиции, спасателями Луганской области и волонтерами 24 июня в Днепр эвакуированы 17 жителей Лисичанска. Одна семья выехала из области личным транспортом в составе эвакуационной колонны", - говорится в сообщении.
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Nikolay Ivankov 071fa753
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Бандерівець
показать весь комментарий25.06.2022 13:29 Ответить Мне нравится 2
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