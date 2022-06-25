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За минувшие сутки из Лисичанска эвакуировали 17 человек, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

24 июня в Днепр эвакуированы 17 жителей Лисичанска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Вчера в Луганской области спасли жизнь 17 гражданам. Сотрудниками Национальной полиции, спасателями Луганской области и волонтерами 24 июня в Днепр эвакуированы 17 жителей Лисичанска. Одна семья выехала из области личным транспортом в составе эвакуационной колонны", - говорится в сообщении.

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За минувшие сутки из Лисичанска эвакуировали 17 человек, - Гайдай 01

За минувшие сутки из Лисичанска эвакуировали 17 человек, - Гайдай 02

За минувшие сутки из Лисичанска эвакуировали 17 человек, - Гайдай 03
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"Бахнет - тах бахнет, убьёт - так убьёт".
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25.06.2022 13:25 Ответить
мене аж перевертає, коли бачу цих "мірних - цивільних - сєпарів - мужиків" через яких гинуть патріоти !!!
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25.06.2022 13:29 Ответить
 
 