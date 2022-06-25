Оккупанты нанесли ракетный удар по селу Херсонщины, - Нацполиция. ФОТО

24 июня полицейские выехали в село Заградовка Кочубеевской территориальной громады, которую беспощадно обстреливает российский враг. Накануне населенный пункт снова подвергся ракетным ударам рашистов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция.

"В селе остаются мирные жители, преимущественно женщины с детьми и пожилые люди. От вражеских атак они скрывались в погребах и других сооружениях. От обломков ракет повреждения получили дома жителей. К счастью, обошлось без жертв".

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Полицейские продолжают непрерывно работать и тщательно документировать военные преступления в громадах Херсона, которые пострадали от действий вражеских войск и где до сих пор не утихают взрывы", - говорится в сообщении.





