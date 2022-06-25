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Оккупанты нанесли ракетный удар по селу Херсонщины, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

24 июня полицейские выехали в село Заградовка Кочубеевской территориальной громады, которую беспощадно обстреливает российский враг. Накануне населенный пункт снова подвергся ракетным ударам рашистов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацполиция.

Оккупанты нанесли ракетный удар по селу Херсонщины, - Нацполиция 01

"В селе остаются мирные жители, преимущественно женщины с детьми и пожилые люди. От вражеских атак они скрывались в погребах и других сооружениях. От обломков ракет повреждения получили дома жителей. К счастью, обошлось без жертв".

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Полицейские продолжают непрерывно работать и тщательно документировать военные преступления в громадах Херсона, которые пострадали от действий вражеских войск и где до сих пор не утихают взрывы", - говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли ракетный удар по селу Херсонщины, - Нацполиция 02
Оккупанты нанесли ракетный удар по селу Херсонщины, - Нацполиция 03
Оккупанты нанесли ракетный удар по селу Херсонщины, - Нацполиция 04
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Щось вони сьогодні розійшлися не по доброму. Хто ім допомагає зброєю,бо на Україну весь світ працює, але все ж таки зброї малувато. Україна повинна сама щось випускати,а то тугувато буде.
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25.06.2022 13:47 Ответить
 
 