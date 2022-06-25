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Укрпочта (287) Мрия (67)

Новая марка с украинской "Мрией" выйдет уже 28 июня, - Укрпочта. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Также с новой маркой появятся конверт и открытка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Укрпочта" сообщила в своем Telegram.

Новая марка с украинской Мрией выйдет уже 28 июня, - Укрпочта 01

"Этот выпуск очень особенный для нас. Потому что он олицетворяет украинскую несгибаемость. Россиянам удалось уничтожить самый большой самолет в мире, наше творение. Но им не удастся уничтожить нашу настоящую мечту и стремление к свободе. Это знает каждый взрослый и малый".

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Это знает и София Кравчук, одиннадцатилетняя школьница с Волыни, нарисовавшая эту иллюстрацию еще в прошлом году для конкурса "Что для меня Украина?". Сегодня рисунок актуален как никогда. Хотим, чтобы это произведение филателии вдохновило каждого украинца мечтать смелее", - говорится в сообщении.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
Дибіли чи що?
Її вже немає.
Мрію знищили через халатність. І ніхто навіть не відповів.
Краще кримінальну справу відкривайте.
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25.06.2022 14:06
+11
Поминки Мрії? Як знущання.
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25.06.2022 13:47
+11
Просрали самолет, теперь лепят марки. Идиоты
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25.06.2022 14:03
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Поминки Мрії? Як знущання.
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25.06.2022 13:47 Ответить
Поки є Мрія, є і Україна.
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25.06.2022 13:51 Ответить
Мрія тільки на марках і залишилася зусиллями ЗЄ-влади.
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25.06.2022 14:25 Ответить
задрал этот смелянский... кому война, а кому марочки....
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25.06.2022 13:52 Ответить
Все добре в міру.
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25.06.2022 14:16 Ответить
марочки це дохід, дохід це податки, най роблять, ми можемо потім колись і на нову Мрію назбирати, просто зробимо її ще кращою, вдосконалити її, від неї всі були в захвті не тільки українці, русскіє як би ї не спалили би то вдавилися би від заздрощів.
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25.06.2022 19:48 Ответить
Просрали самолет, теперь лепят марки. Идиоты
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25.06.2022 14:03 Ответить
ну просрали-то не вони.
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25.06.2022 19:49 Ответить
Дибіли чи що?
Її вже немає.
Мрію знищили через халатність. І ніхто навіть не відповів.
Краще кримінальну справу відкривайте.
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25.06.2022 14:06 Ответить
Підтримую. Марка кримінальної справи проти слуг.
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25.06.2022 14:24 Ответить
Чесно кажучи не люблю на марка різні стилізовані штучки і дитячу *****..
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25.06.2022 14:09 Ответить
дописувати тре шо марка вийде для киян , а "Мрію" про#бали зе-керманичі ...
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25.06.2022 14:11 Ответить
ДУЖЕ ДОРЕЧНО !!!
Коли вийде марка с Сєверодонецьком та Лисичанськом ?
Чи вже варто чекати цілий блок з Київом блище до Різдва ?
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25.06.2022 14:16 Ответить
коли ідеї закінчуються починається треш.
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25.06.2022 14:36 Ответить
Не марка країни, держави, а якесь ляки-маляки. А все розпочалось з зайців на Хрещатику, на День Незалежності України.
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25.06.2022 14:22 Ответить
за таку зарплату як у нього..чудовий мем просто ..а я машини ремонтую за 8000 грн..може я не те роблю ?
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25.06.2022 14:24 Ответить
Лепить марки не с достижениями а с тем что мы просрали это извините ******
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25.06.2022 14:25 Ответить
Невдала ідея.І що там буде,літак з написом R.I.P?
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25.06.2022 14:33 Ответить
Просрали "Мрію".
Просрали майже всю історію українську. Подарували оркам все набуте добро страждалим українським народом.
Нічого не зберегла зевлада.
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25.06.2022 15:43 Ответить
Косаби клепають ракети і їбашать по нас,а ми клепаємо марки з зображенням того,що просрали-весело правда?
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25.06.2022 17:08 Ответить
 
 