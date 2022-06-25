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Новая марка с украинской "Мрией" выйдет уже 28 июня, - Укрпочта. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Также с новой маркой появятся конверт и открытка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Укрпочта" сообщила в своем Telegram.
"Этот выпуск очень особенный для нас. Потому что он олицетворяет украинскую несгибаемость. Россиянам удалось уничтожить самый большой самолет в мире, наше творение. Но им не удастся уничтожить нашу настоящую мечту и стремление к свободе. Это знает каждый взрослый и малый".
Это знает и София Кравчук, одиннадцатилетняя школьница с Волыни, нарисовавшая эту иллюстрацию еще в прошлом году для конкурса "Что для меня Украина?". Сегодня рисунок актуален как никогда. Хотим, чтобы это произведение филателии вдохновило каждого украинца мечтать смелее", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+14 Ksenia VB
показать весь комментарий25.06.2022 14:06
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+11 Green sheet
показать весь комментарий25.06.2022 14:03
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Її вже немає.
Мрію знищили через халатність. І ніхто навіть не відповів.
Краще кримінальну справу відкривайте.
Коли вийде марка с Сєверодонецьком та Лисичанськом ?
Чи вже варто чекати цілий блок з Київом блище до Різдва ?
Просрали майже всю історію українську. Подарували оркам все набуте добро страждалим українським народом.
Нічого не зберегла зевлада.