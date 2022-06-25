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Сбит вражеский беспилотник типа "Орлан-10", осуществлявший доразведку обстрелянных оккупантами объектов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром 25 июня военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушное командование "Центр" сбили очередной беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.

"Вражеский БпЛА осуществлял доразведку объектов, по которым рашисты наносили ракетные удары", - говорится в сообщении.

Аналогичный БПЛА был поражен и вчера, 24 июня.

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Сбит вражеский беспилотник типа Орлан-10, осуществлявший доразведку обстрелянных оккупантами объектов 01
Сбит вражеский беспилотник типа Орлан-10, осуществлявший доразведку обстрелянных оккупантами объектов 02

Автор: Анастасія Потіха
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Досить небезпечний є цей бпла.Цей орлан10 інтегрований та є коригувальником з САУ Мста-СМ тобто після виявлення цілі до ураження може проходити лічені хвилини.Масовий бпла росіян,теоретична кількість виробництва на санктпетербурзькому заводі до 1-1,5тис на рік,але потребує багато імпортних комплектуючих таких як GSM-модем,камера,електрогенератор,сенсори ітд ..
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25.06.2022 14:26 Ответить
Ті "Орлани" кацапи роблять за ліцензією Ізраїлю...
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25.06.2022 16:59 Ответить
Покажите цену на "Орлан-10" и цену того чем сбили. И у кого будет шок и тогда вопрос когда закончиться война сам собой отпадет. Оружие должно быть эффективным, дешевым и в большом тираже.
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25.06.2022 14:33 Ответить
...походу, твоя "болгарская" армия будет воевать самым дешевым...
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25.06.2022 14:49 Ответить
Цена его в батарее артиллерии, которую уничтожат если его не сбить. Про жизни солдат молчу. А если он улетит на базу и покажет фотографии, то эти фото загрузят в искандер и нанесут им удар точка в точку по оптическому наведению. Искандер сбить невозможно, можно считать так.

Их надо уничтожать ценой 2 стингеров и 2 игл. Лучше конечно за 1 выстрел иглы, но это в идеальной ситуации. Орланы конечно сделаны как помоечный хлам: фотоаппарат зеркальный даже без попытки разобрать корпус, снизить вес и охлаждать матрицу тепловыми трубками эффективно, роутер микротик прямо в корпусе на лишний вес без выпаяных стабилизаторов на 48В малополезных на этом аппарате и других улучшений, объектив просто самый обычный вообще никакой своей оптики даже нету, двигло обычный модельный поршневой хлам, способ связи как обычный роутер 2.4ГГц или 5ГГЦ встроенным модулем m.2 наверное в микротик на 1 или 2W мощности и обычная антенна даже круговая, а не направленная с вращением шаговиками на нужное место связи. Но все работает, дешево, гражданские компоненты, везде в мире продаются, в Китае их запасы десятки тысяч штук любой гражданский купить может. Кацапы не будут проседать по БПЛА, а мы обязаны их сбивать. Как Израиль обязан сбивать сотни градовских ракет, летящих непонятно куда. Один раз запустили 120 штук и пошли пропуски. Мы должны быть богаче страны, которой каждый день по миллиарду дают. Хотя в самом начале войны пытались сделать так, чтобы плата за газ шла на замороженный счет, который будет заблокирован до окончания войны и вывода войск. Но зассали фейковой угрозы прекратить поставки, а кто не зассал, так того купили. Испугались фейка, кацапы не могли прервать поставки, газ некуда девать, они бы как миленькие поставлять стали уже спустя неделю прекращения поставок. Но зассали даже этого слабые европейские политики. И бабки у кацапов уже есть на очень многое.
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25.06.2022 14:50 Ответить
По поводу искандера - шутка ? )))) Со спутника этот искандер (его пусковую установку) видно без проблем , любое государство имеющее желание и возможность его уничтожить просто посмеется )) ...Мне как человеку со времен до Горбачева занимающемуся ПРОФЕССИНАЛЬНО РЭБ и ПВО - просто смешны такие безапелляционные заявления ...
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25.06.2022 17:59 Ответить
Ну если ракетой Калибр за 500 000 $ попасть в сельский курятник ты считаешь :"дешевым и эффективным" , то тогда с тобой все ясно.
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25.06.2022 15:05 Ответить
 
 