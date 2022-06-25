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Сбит вражеский беспилотник типа "Орлан-10", осуществлявший доразведку обстрелянных оккупантами объектов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 25 июня военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушное командование "Центр" сбили очередной беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил ВСУ.
"Вражеский БпЛА осуществлял доразведку объектов, по которым рашисты наносили ракетные удары", - говорится в сообщении.
Аналогичный БПЛА был поражен и вчера, 24 июня.
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Их надо уничтожать ценой 2 стингеров и 2 игл. Лучше конечно за 1 выстрел иглы, но это в идеальной ситуации. Орланы конечно сделаны как помоечный хлам: фотоаппарат зеркальный даже без попытки разобрать корпус, снизить вес и охлаждать матрицу тепловыми трубками эффективно, роутер микротик прямо в корпусе на лишний вес без выпаяных стабилизаторов на 48В малополезных на этом аппарате и других улучшений, объектив просто самый обычный вообще никакой своей оптики даже нету, двигло обычный модельный поршневой хлам, способ связи как обычный роутер 2.4ГГц или 5ГГЦ встроенным модулем m.2 наверное в микротик на 1 или 2W мощности и обычная антенна даже круговая, а не направленная с вращением шаговиками на нужное место связи. Но все работает, дешево, гражданские компоненты, везде в мире продаются, в Китае их запасы десятки тысяч штук любой гражданский купить может. Кацапы не будут проседать по БПЛА, а мы обязаны их сбивать. Как Израиль обязан сбивать сотни градовских ракет, летящих непонятно куда. Один раз запустили 120 штук и пошли пропуски. Мы должны быть богаче страны, которой каждый день по миллиарду дают. Хотя в самом начале войны пытались сделать так, чтобы плата за газ шла на замороженный счет, который будет заблокирован до окончания войны и вывода войск. Но зассали фейковой угрозы прекратить поставки, а кто не зассал, так того купили. Испугались фейка, кацапы не могли прервать поставки, газ некуда девать, они бы как миленькие поставлять стали уже спустя неделю прекращения поставок. Но зассали даже этого слабые европейские политики. И бабки у кацапов уже есть на очень многое.