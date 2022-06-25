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Луцкие пятиклассники продают черешни и собирают на Байрактар для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Луцке у Завокзального рынка дети продают черешни и собирают деньги на Байрактар. Сергей Заяц и Давид Щегельский – пятиклассники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы увидели, что Сергей Притула собирает деньги на Байрактар ​​и мы решили ему помочь! Подумали, что они все равно сгниют на дереве. Чего бы людям не продать?" – говорит Сергей.

Рвали черешни во дворе деда Сергея. Помогали детям родители. Черешни ребята продавали по 40 гривен за килограмм.

За менее чем два часа ребята продали все ягоды, а это примерно 25 килограммов и выручили тысячу гривен. Как рассказали школьники, останавливаться они не собираются и планируют уже последующие продажи, чтобы помочь армии.

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Луцкие пятиклассники продают черешни и собирают на Байрактар для ВСУ 01
Луцкие пятиклассники продают черешни и собирают на Байрактар для ВСУ 02
Луцкие пятиклассники продают черешни и собирают на Байрактар для ВСУ 03
Луцкие пятиклассники продают черешни и собирают на Байрактар для ВСУ 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+35
Ці діти-майбутнє української незламної нації...
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25.06.2022 14:34
+21
Чудові хлопчики , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
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25.06.2022 14:38
+21
Вот это ЭЛИТА страны. Сразу видно, что не дЕрьмаковские арахавившиеся безугломозгие слуги нарИда, а ГРАЖДАНЕ Украины.
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25.06.2022 14:40
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Ці діти-майбутнє української незламної нації...
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25.06.2022 14:34 Ответить
Київський Привід буде втілено в японську Манга. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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25.06.2022 14:34 Ответить
Діти війни....бережіть їх
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25.06.2022 14:35 Ответить
Чудові хлопчики , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼
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25.06.2022 14:38 Ответить
Да сразу видно, что не дети Слуг народа.
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25.06.2022 14:43 Ответить
Вот это ЭЛИТА страны. Сразу видно, что не дЕрьмаковские арахавившиеся безугломозгие слуги нарИда, а ГРАЖДАНЕ Украины.
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25.06.2022 14:40 Ответить
Рыба гниет с головы. Начальник не может назначить подчиненного умнея себя, либо, если совсем все плохо с мозгами, то хотя бы такого подчиненного, на которого папочка с коррупцией и предательством имеется. Уже побежал Зеленский назначать новых представителей офиса и партии. Чтобы те взяли ситуацию в свои руки, начали военное производство, провели плотные беседы с Западом на конкретные поставки конкретных вооружений, спокойно закрыли перепродажу бензина, накрутку цен на аренду жилья, закупки феррари и бентли без пошлины, которые сжирают по 20-25л бензина на сотню и еще многое-многое другое, что решается за 5 минут и изданием одного закона. Зеленский на их фоне выглядел бы как дурачок, который разваливал страну 3 года, а они за 1 неделю серьезно укрепили развитие государства и его обороноспособность, тратя деньги именно на самые эффективные решения и не тратя их на мусор бесполезный.
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25.06.2022 14:55 Ответить
З них точно не вирастуть АГРОХАМІЇ.
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25.06.2022 14:43 Ответить
первый год без холявного сбора ее..та топросто шукта тролллинг маркетинг не смеште))
40-грн-1 килло
15 млн долл -442 956 600 грн
442 956 600 грн - 10000.тонн(000) килло чирешень )
КЕК ЛОЛ подкалькулировал
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25.06.2022 14:52 Ответить
Шта?🤦
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25.06.2022 14:57 Ответить
Красені. На мого схожі. 5-річного. І оце їх буде щемити якась погань з болот костромських? Значить нам випала така доля цього не допустити.🤷
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25.06.2022 14:54 Ответить
А тем временем где-то на рабссейских болотах...

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25.06.2022 14:55 Ответить
А где 7 миллиардов долларов ежемесячной помощи США? Неужели на Байракатар не хватает?
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25.06.2022 15:07 Ответить
то всё на кеш пойдёт, прокрутят через Нафтогаз, схема простая, т.с. обилечивание западных лохов
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26.06.2022 01:00 Ответить
На мой взгляд должны создать фонд помощи Украине (оружия) для эммигрантов, и я думаю мы насобираем очень много!!! Нужно это максимально хорошо, доходчиво это организовать. И лучше собирать на хаймарсы ( более эффективное оружие ).
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25.06.2022 15:35 Ответить
 
 