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Луцкие пятиклассники продают черешни и собирают на Байрактар для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Луцке у Завокзального рынка дети продают черешни и собирают деньги на Байрактар. Сергей Заяц и Давид Щегельский – пятиклассники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Мы увидели, что Сергей Притула собирает деньги на Байрактар и мы решили ему помочь! Подумали, что они все равно сгниют на дереве. Чего бы людям не продать?" – говорит Сергей.
Рвали черешни во дворе деда Сергея. Помогали детям родители. Черешни ребята продавали по 40 гривен за килограмм.
За менее чем два часа ребята продали все ягоды, а это примерно 25 килограммов и выручили тысячу гривен. Как рассказали школьники, останавливаться они не собираются и планируют уже последующие продажи, чтобы помочь армии.
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