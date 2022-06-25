РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13439 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
10 401 7
война (46661) Мариуполь (5562)

Рынок "Азовский" в Мариуполе превратился в автокладбище. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупанты свезли на рынок "Азовский" в Мариуполе десятки изуродованных и обстрелянных автомобилей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"Рынок "Азовский" в Мариуполе превратился в автокладбище. Оккупанты свезли сюда десятки машин, которые потеряли мирные мариупольцы. Каждый из этих автомобилей - это чья-то разрушенная жизнь, отнятая возможность уехать из города. Мариупольцев сделали заложниками ситуации, чтобы они остались в заблокированном городе", - сказано в сообщении.

Читайте также: Россияне распространяют информацию о сносе домов в Мариуполе, чтобы вернуть людей в город, - Андрющенко

Рынок Азовский в Мариуполе превратился в автокладбище 01

Рынок Азовский в Мариуполе превратился в автокладбище 02
Рынок Азовский в Мариуполе превратился в автокладбище 03
Рынок Азовский в Мариуполе превратился в автокладбище 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"освободители" привезут каких нибудь алкашей с подвала и те будут разбирать на запчасти....сруские автовладельцы немогут же прожить без импортных запчастей....
показать весь комментарий
25.06.2022 15:26 Ответить
І пофіг кацапу санкції
показать весь комментарий
25.06.2022 16:29 Ответить
Да ... тут нема слів
показать весь комментарий
25.06.2022 15:34 Ответить
"русский мир" та пекло це синоніми!
показать весь комментарий
25.06.2022 15:44 Ответить
Якщо нічого не зміниться до наступного року,в тому розумінні там і далі будуть москалі,то доля цього міста така як інших анексованих москалями в грузин,наприклад: бур'яни,мох,іржа,срака.
показать весь комментарий
25.06.2022 16:45 Ответить
в дию подать -возместят..тачки жалко
показать весь комментарий
25.06.2022 18:39 Ответить
Минулого тижня, у Маріуполі мер Бойченко звільнив "заднім числом", з 01.05.2022, Наказ від 16.06.2022 за №5, всіх вчителів з роботи, позбавивши їх усіх виплат і навіть відпускних, за час з серпня по лютий 2022. Мовляв, за те, що освітяни не втекли з окупованого міста, як мер і його команда. Інші, не підконтрольні міста, як то Бердянськ, Херсон, Мелітополь, інші окуповані громади, на відміну від Бойченка, своїх освітян на призволяще не кинули і здійснили всі виплати!
Сам мер-втікач і його команда всі виплати для себе нараховують і отримують регулярно. Ось так!
показать весь комментарий
25.06.2022 23:02 Ответить
 
 