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Освободить нашу землю и прийти к победе – наша национальная цель. Над ее воплощением должен работать каждый гражданин, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Над реализацией общей цели – освобождения Украины ежедневно должен работать каждый гражданин нашего государства.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Освободить нашу землю и прийти к победе - это наша национальная цель, и мы должны работать на ее реализацию ежедневно. Не только государство, но и каждый гражданин, каждая гражданка - на том уровне, на котором это возможно", - отметил глава государства.
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1. Побудувати дороги.
2. Посадити ******* дерев.
3. Зробити шашлики.
4. Посадити Порошенка.
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кожний з вас презідент - кожний з вас головнокомадуючей,
кожен з вас нелох, кожен з вас хто за бубу голосував - боневтік!
Преждевременное объявление информации помешало ВСУ выполнить запланированные задачи вчера и позавчера. какой то сюр.
Скотина ти зебільна, чи не в кожній інфі про волонтерів є запитання: а скільки власних коштів витратив сам Zе для потреб ЗСУ? Чи він тільки на тебе і тобі подібних "работяг" витрачає свої "конверти"?