РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13439 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 040 20
война (46661) обстрел (20119) Запорожская область (2243)

Российские военные разгромили музыкальную школу в Орехове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Захватчики из "Ураганов" попали в музыкальную школу в Орехове Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту Укринформа рассказала заместитель Ореховского городского головы Светлана Мандрич.

"В этой школе занималось более 150 детей. Два прямых попадания из "Ураганов". Вражеским ударом разрушены крыша, стены. Мы все, что могли, вывезли, а два рояля не можем вытащить. Надо крышу разобрать, а спасатели выехать не могут, потому что постоянные обстрелы. У нас был хороший оркестр, хор, гитара, класс фортепиано, класс бандуристов. Наши дети занимали призовые места. Теперь у нас нет музыкальной школы, восстановить ее невозможно", - говорит Мандрич.

Российские военные разгромили музыкальную школу в Орехове 01

Сейчас в Ореховской громаде из почти 20-тысячного населения осталось не более 4000 человек. Городской голова Анатолий Хворостяный признается: иногда ему кажется, что в городе он остался один.

"Ситуация сложная, но я повторю слова военных: она полностью контролируемая ВСУ. Орехов – крепкий орешек, город был и останется украинским, как и вся Украина", - добавляет мэр.

По его словам, из-за вражеских обстрелов в городе постоянно страдают сети, и коммунальщикам приходится их ремонтировать ежедневно.

Российские военные разгромили музыкальную школу в Орехове 02

Враг разрушил в городе сотни домов, школу, детский сад, повредил здание городского совета. Чиновники говорят, что уже получили около 700 заявлений от жителей о повреждении жилья и зданий. С начала войны в Орехове погибли более 20 мирных людей.

Военные говорят, что россияне постоянно наносят огневые удары по инфраструктуре города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в течение нескольких часов били по инфраструктуре Орехова в Запорожской области. Разрушены дома и дороги. Фоторепортаж

"Обстрелы идут постоянно. Бьют из минометов, систем залпового огня. Они могут в любое время ударить, но мы даем отпор - на днях были уничтожены их минометные расчеты, вражеские позиции, артиллерия", - комментирует военный ВСУ "Славута".

В полиции тем временем отмечают, что фиксируют все последствия обстрелов. По факту военного преступления полицейские передали собранные материалы в УСБУ в Запорожской области для решения вопроса об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
С сегодняшней ночи кацапы просто ******. ночью было две тревоги по 2-3 часа. Потом днем. Били по днесне, по житомирщине (про юг я даже писать не буду). Эту ****** тварь лукашенку нужно за яйца повесить на фонарный столб ********. Наши ссут а нада. нада открывть белоуский фронт с удара по мозырю по нефтебазе, и пусть что будет. да ****, мы терпилы чтоле. пусть идут и умрут тут на *** ********...
показать весь комментарий
25.06.2022 16:32
+6
Руцкий мир медленно стирает Украину с лица земли ?

а шо Буданов ? Где стирка КУРЕНИЕМ руцкого мирА запоребриком ? Может пора поменять его на более оперативного спеца?
показать весь комментарий
25.06.2022 16:29
+6
Ну и для справки: белоруские военнослужащие могут максимум снять берцы, стать на лавочку и держать в руках цветы с шариками, кончнные ******
показать весь комментарий
25.06.2022 16:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нам нужно как-то менять стратегию войны. Бо так дальше нельзя...
показать весь комментарий
25.06.2022 16:26 Ответить
показать весь комментарий
25.06.2022 16:27 Ответить
С сегодняшней ночи кацапы просто ******. ночью было две тревоги по 2-3 часа. Потом днем. Били по днесне, по житомирщине (про юг я даже писать не буду). Эту ****** тварь лукашенку нужно за яйца повесить на фонарный столб ********. Наши ссут а нада. нада открывть белоуский фронт с удара по мозырю по нефтебазе, и пусть что будет. да ****, мы терпилы чтоле. пусть идут и умрут тут на *** ********...
показать весь комментарий
25.06.2022 16:32 Ответить
Ну и для справки: белоруские военнослужащие могут максимум снять берцы, стать на лавочку и держать в руках цветы с шариками, кончнные ******
показать весь комментарий
25.06.2022 16:42 Ответить
Так наші союзники зброї не дають,а можуть.США може майже все,а грає роль дурня.Без зброї не буде нічого.
показать весь комментарий
25.06.2022 16:35 Ответить
Руцкий мир медленно стирает Украину с лица земли ?

а шо Буданов ? Где стирка КУРЕНИЕМ руцкого мирА запоребриком ? Может пора поменять его на более оперативного спеца?
показать весь комментарий
25.06.2022 16:29 Ответить
показать весь комментарий
25.06.2022 16:49 Ответить
Не називайте орду військовими, це банда мородерів, рашисти.
показать весь комментарий
25.06.2022 16:35 Ответить
Хороший Деркачь - мертвий Деркачь
показать весь комментарий
25.06.2022 16:36 Ответить
Коли українці будуть бомбити росію? Чи для цього треба об"явити "спецоперацію"?
показать весь комментарий
25.06.2022 16:36 Ответить
Натівські роялі з бандурами, безперечно, становили велику загрозу виробництву лаптів.
показать весь комментарий
25.06.2022 16:36 Ответить
Одна з задач, поставлених кремлівськими фашистами - знищення української культури.
показать весь комментарий
25.06.2022 16:45 Ответить
Русская культура - МАРОДЕРЫ
Росіяни розібрали та викрали найбільшу сонячну станцію в Україні - СЕС Тоkmak Solar Energy у Запорізькій області.

Ось для чого вони прийшли: вкрасти наші холодильники, пральні машини та сонячні електростанції.

Як голова МФО «Чиста енергія - здорове довкілля» хочу сказати підорасам з росії:

ви цією сонячною станцією подавитесь. І холодильниками, і зерном, і пральними машинками. Кончені.

Олексій Гончаренко
показать весь комментарий
25.06.2022 16:47 Ответить
показать весь комментарий
25.06.2022 16:48 Ответить
Зеля, ты играл членом на рояле, это не ли удар по самолюбию?
показать весь комментарий
25.06.2022 16:50 Ответить
"Підло га", твою мантру про "играл ч..... на рояле" на роSSії в якості пропаганди використовують в режимі 24/7.
показать весь комментарий
25.06.2022 17:06 Ответить
Кто там Столнберг вангует что годами будет война у нас, тут за 4 месяца сколько сравняли с землей школ, больниц, театров,а что будет дальше с такой интенсивностью ударов
показать весь комментарий
25.06.2022 16:56 Ответить
Не називайте їх військовими. Це бандити, садисти, мародери.
показать весь комментарий
25.06.2022 17:48 Ответить
 
 