На Волыни нашли РПГ, взрывчатку и белорусскую военную форму. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время проверки ситуации в северных районах Волыни полицейские и нацгвардейцы обнаружили белорусскую военную форму, взрывчатку, оружие и наркотики
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала Суспільному пресс-секретарь военной части 1141 Нацгвардии Украины Юлия Ковпак.
Всего проверили более 60 населенных пунктов.
По словам спикера нацгвардейцев, прежде всего осматривали заброшенные здания. Два комплекта белорусской военной формы обнаружили в Шацком районе. Также среди изъятых предметов - один РПГ, оружие, более тысячи патронов, тротиловые шашки, противотанковые мины, тактические ножи, рации, более полусотни кустов мака и наркотики.
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Где именно обнаружили взрывоопасные предметы в Нацгвардии пока не разглашают. Как отметила Юлия Ковпак, они были найдены в разных местах области. Кому они принадлежат – устанавливают правоохранители.
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Если кто раскажет как с картошки делать наркотики я делю с вами нобелевскую премию на пополам
Я звичайно вибачаюсь, але бачив відео як кацапи кидали ватник у лунку сєльского туалєта, відждимали і робили з ньго брагу. Я таке лайно гидке шукать не буду, але воно є в інеті, ну його нах таке бачить, але вони і таке вживають, кажуть, дуже файно бродить, ****** мудаки
все просто, береш картоплю і робиш з неї наркотики. З тебе премія.
P.S. Кому і кобила наречена
Ну а если проскочат - уже на месте одеться и вооружиться. Коварно, коварно.
Относительно "наркотики" - ещё во время чеченской войны находили у чеченских повстанцев. На самом деле - индивидуальные аптечки, шприц-тюбик промедола - обезбаливающее.