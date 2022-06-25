На Волыни нашли РПГ, взрывчатку и белорусскую военную форму. ФОТО

Во время проверки ситуации в северных районах Волыни полицейские и нацгвардейцы обнаружили белорусскую военную форму, взрывчатку, оружие и наркотики

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала Суспільному пресс-секретарь военной части 1141 Нацгвардии Украины Юлия Ковпак.

Всего проверили более 60 населенных пунктов.

По словам спикера нацгвардейцев, прежде всего осматривали заброшенные здания. Два комплекта белорусской военной формы обнаружили в Шацком районе. Также среди изъятых предметов - один РПГ, оружие, более тысячи патронов, тротиловые шашки, противотанковые мины, тактические ножи, рации, более полусотни кустов мака и наркотики.

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Где именно обнаружили взрывоопасные предметы в Нацгвардии пока не разглашают. Как отметила Юлия Ковпак, они были найдены в разных местах области. Кому они принадлежат – устанавливают правоохранители.

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