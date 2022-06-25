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На Волыни нашли РПГ, взрывчатку и белорусскую военную форму. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время проверки ситуации в северных районах Волыни полицейские и нацгвардейцы обнаружили белорусскую военную форму, взрывчатку, оружие и наркотики

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказала Суспільному пресс-секретарь военной части 1141 Нацгвардии Украины Юлия Ковпак.

Всего проверили более 60 населенных пунктов.

По словам спикера нацгвардейцев, прежде всего осматривали заброшенные здания. Два комплекта белорусской военной формы обнаружили в Шацком районе. Также среди изъятых предметов - один РПГ, оружие, более тысячи патронов, тротиловые шашки, противотанковые мины, тактические ножи, рации, более полусотни кустов мака и наркотики.

Также смотрите: Вражеский диверсант задержан на Волыни, - СБУ. ВИДЕО

На Волыни нашли РПГ, взрывчатку и белорусскую военную форму 01

Где именно обнаружили взрывоопасные предметы в Нацгвардии пока не разглашают. Как отметила Юлия Ковпак, они были найдены в разных местах области. Кому они принадлежат – устанавливают правоохранители.

На Волыни нашли РПГ, взрывчатку и белорусскую военную форму 02

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Топ комментарии
+16
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25.06.2022 17:23
+9
Похоже, враги собирались проскользнуть через границу нагишом. А если вдруг задержат - небрежно помахивая народным хозяйством, объяснить, что "мы проста заблудныя нудысты".
Ну а если проскочат - уже на месте одеться и вооружиться. Коварно, коварно.
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25.06.2022 17:15
+6
Можу навчить як з картоплі варить самогон Цього досить? "Бімбер" - непогана штука (якщо готувать уміть)
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25.06.2022 17:09
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Під час перевірки безпекової ситуації у прикордонних районах Волині поліцейські та нацгвардійці виявили білоруську військову форму, вибухівку, зброю та наркотики

Если кто раскажет как с картошки делать наркотики я делю с вами нобелевскую премию на пополам
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25.06.2022 16:59 Ответить
Можу навчить як з картоплі варить самогон Цього досить? "Бімбер" - непогана штука (якщо готувать уміть)
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25.06.2022 17:09 Ответить
Спирт делают из навоза

Я звичайно вибачаюсь, але бачив відео як кацапи кидали ватник у лунку сєльского туалєта, відждимали і робили з ньго брагу. Я таке лайно гидке шукать не буду, але воно є в інеті, ну його нах таке бачить, але вони і таке вживають, кажуть, дуже файно бродить, ****** мудаки
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25.06.2022 17:16 Ответить
То вони Войновича начиталися ( це російський аналог "Походеньок бравого солдата Швейка" Гашека Описано "події" ІІ Світової війни Головний герой - солдат Чонкін Саме його місцевий "Кулібін" поїв самогоном з гімна)
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25.06.2022 19:16 Ответить
До речі коли, наші Косарі, проїжжаєш запах дуже файний останні роки, мабуть там шось пофіксили, бо раніше була жесть
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25.06.2022 17:21 Ответить
бо проїжжаеш і друг на друга дивишся хто напердів
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25.06.2022 17:28 Ответить
лапопам

все просто, береш картоплю і робиш з неї наркотики. З тебе премія.

P.S. Кому і кобила наречена
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25.06.2022 21:23 Ответить
Похоже, враги собирались проскользнуть через границу нагишом. А если вдруг задержат - небрежно помахивая народным хозяйством, объяснить, что "мы проста заблудныя нудысты".
Ну а если проскочат - уже на месте одеться и вооружиться. Коварно, коварно.
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25.06.2022 17:15 Ответить
Нахера им только белорусская форма?это тупо,почерк ментов.похоже что под Волынским начальником УМВС кресло зашаталось.
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26.06.2022 00:24 Ответить
они скоро на Волыни наловят "диверсантов" больше, чем вся армия Беларуси ... показатели, награды, премии, повышения в звании, все будут довольны.
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26.06.2022 00:48 Ответить
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25.06.2022 17:23 Ответить
Всі ці камлання та перепости до білорусів до п*зди Спілкуюсь з багатьма, всі за Україну (на словах) на справді там : "Моя хата скраю" , " А что могу один сделать", " А мне дитей растить надо". Всі хто бажав та зміг давно виїхали, живуть в Европі, воюють та волонтерять в Україні. З мешканцями длнр багато що змогли зробити? Полонених уже в три яруси і все женуть нових, так і з білорусами, будуть лізти поки не ляжуть, або в полон попадуть.
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25.06.2022 18:42 Ответить
Мало знайшли,ще потрібні фотки ***** і гітлера!
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25.06.2022 17:23 Ответить
І збірник цитат мєдвєдєва!
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25.06.2022 17:50 Ответить
Уверен - все это добро местных "хозяйственников". Простые люди тоже подготавливаются, кто как может..
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25.06.2022 17:24 Ответить
НУ ТАК ШО ТАМ МЕСТНЫЕ НЕ ЗНАЮТ МЕСТНЫХ НАРКОМАНОВ !!!???
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25.06.2022 17:41 Ответить
Не понял что в этом наборе делают наркотики
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25.06.2022 18:31 Ответить
Не понял, почему в этом наборе нет мешка с картошкой
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25.06.2022 20:36 Ответить
или засушенных дерунов
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26.06.2022 00:50 Ответить
"белорусская форма" - бред какой-то.
Относительно "наркотики" - ещё во время чеченской войны находили у чеченских повстанцев. На самом деле - индивидуальные аптечки, шприц-тюбик промедола - обезбаливающее.
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26.06.2022 11:08 Ответить
 
 