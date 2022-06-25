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В Мариуполе оккупанты сожгли библиотеку храма Петра Могилы, утрачены уникальные экземпляры. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупационные власти Мариуполя после приезда в город московского патриархата с инспекцией сожгли всю обширную библиотеку Храма ПЦУ Петра Могилы. Среди книг были уникальные экземпляры, которые потеряны навсегда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"После визита московских агентов ФСБ в рясах стало известно, что в Храме ПЦУ Петра Могилы по наводке и при содействии попов РПЦ в Мариуполе была изъята и сожжена во дворе Храма вся обширная библиотека, собранная волонтерами и благотворителями. Библиотека содержала несколько уникальных экземпляров. изданий, которые теперь утрачены навсегда", - говорится в сообщении.

В Мариуполе оккупанты сожгли библиотеку храма Петра Могилы, утрачены уникальные экземпляры 01
В Мариуполе оккупанты сожгли библиотеку храма Петра Могилы, утрачены уникальные экземпляры 02

Андрющенко напомнил, что Храм Петра Могилы был построен при поддержке горожан и внесен в Книгу рекордов Гиннеса Украины как содержащий самую большую петриковскую роспись. Сейчас оккупанты решают вопрос - снести храм или переформатировать по канонам РПЦ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе из уцелевшего помещения библиотеки российские оккупанты вывезли все книги, - Андрющенко. Фоторепортаж
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Топ комментарии
+29
якщо ви не зрозуміли, то саме зараз, а не раніше, вони зрозуміли що в них це останній шанс нас знищити, і залишити за собою все що вони крали століттями, і саме тепер вони всі зрозуміли, що нас треба саме зтерти з існування тотально, без всіляких виключеннь, ті самі технології що дають нам змогу зараз показати всьому світу хто така русня, далай можливість їм самим показати своєму народу що вони повинні просто зтерти нас з існування на всіх рівнях, яких тільки можливо. і вони зараз це роблять...

а нашим дебілам *какаяразніца*... якщо ще хтось не зрозумів, просто стати малоросами вже не вийде, якщо комусь там хочеться повернутись до часів до Евромайдану
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25.06.2022 18:35
+18
Суки...те которые " готовились" к войне. Кацапы мрази
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25.06.2022 18:30
+13
Якщо там були унікальні речі чому їх не евакуювали?,так зрозуміло часу було мало але в основному законі України цю функцію покладено на центральну владу.Якщо цього не роблять... не хочу нікого звинувачувати ,але можливо для когось це не є важливим речами ,як заяви про томос який на хліб не намажеш..
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25.06.2022 18:34
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Суки...те которые " готовились" к войне. Кацапы мрази
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25.06.2022 18:30 Ответить
,,Брати--росіяни" ніколи, ніколи на нас не напали б, це все ,,амєрікоси". Аж казав наший славний ,,презідент", що ніхто не збирається нападати, а наші друзі для чогось нагнітають обстановку. А потрібно в ,,турборежимі" будувати дороги, по яких ось-ось має ,,старший брат" ,,приїхати у гості". ,,В мене свої є джерела інформації, я краще знаю, що тут робиться!". А відповідатиме хто?
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25.06.2022 20:55 Ответить
Якщо там були унікальні речі чому їх не евакуювали?,так зрозуміло часу було мало але в основному законі України цю функцію покладено на центральну владу.Якщо цього не роблять... не хочу нікого звинувачувати ,але можливо для когось це не є важливим речами ,як заяви про томос який на хліб не намажеш..
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25.06.2022 18:34 Ответить
Потому что все произошло очень быстро, город окружили уже буквально на шестой день, примерно. От мирной жизни до полного окружения за шесть дней. Людей не успели вывезти, и даже сообразить что это надо делать, не говоря уже об всем остальном.
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25.06.2022 18:47 Ответить
Я не кажу ,що потрібно було бути Богом який протягом шести днів створив взагалі усе, що є на світі.Але для чого президент зробив заяву ,що вони готувалися?
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25.06.2022 18:55 Ответить
Они знали за год до нападения. Но не эвакуировали. Просто факт.
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25.06.2022 19:06 Ответить
,,А какая разница?".
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25.06.2022 20:45 Ответить
якщо ви не зрозуміли, то саме зараз, а не раніше, вони зрозуміли що в них це останній шанс нас знищити, і залишити за собою все що вони крали століттями, і саме тепер вони всі зрозуміли, що нас треба саме зтерти з існування тотально, без всіляких виключеннь, ті самі технології що дають нам змогу зараз показати всьому світу хто така русня, далай можливість їм самим показати своєму народу що вони повинні просто зтерти нас з існування на всіх рівнях, яких тільки можливо. і вони зараз це роблять...

а нашим дебілам *какаяразніца*... якщо ще хтось не зрозумів, просто стати малоросами вже не вийде, якщо комусь там хочеться повернутись до часів до Евромайдану
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25.06.2022 18:35 Ответить
Вони так діяли завжди. Це не вони зараз щось зрозуміли. Ні. Вони просто завдяки інформаційній епосі попались в пастку і все всім тепер видно.
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25.06.2022 18:57 Ответить
шкода, що не можна безліч лайків поставити. вони існують, допоки існують малороси. Ми самі їх годуємо.
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25.06.2022 21:36 Ответить
Великая русская культура?
Серьезно???
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25.06.2022 18:38 Ответить
кто оставляет такие уникальные издания, и зачем в Мариуполе вообще они? Только кацапская власть могла такое сделать.
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25.06.2022 18:51 Ответить
Что значит зачем они нам в Мариуполе? Это наша украинская культура.
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25.06.2022 19:53 Ответить
Храм Петра Могили був побудований за підтримки містян Джерело: https://censor.net/ua/p3350196
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25.06.2022 21:33 Ответить
Вчіться.

Бачите ніяких сантиментів, спорів чи ще чогось. СИЛОВА АСИМІЛЯЦІЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ВСЬОГО що вони вважають ворожим їх імперській культурі.

Беріть приклад з росіян. Є хтось проти перейменування вулиці в яму. Є хтось проти зміни назви міста щоб воно відповідало російському імперському звучанню в яму. Стелу при в'їзді в Маріуполь перемалювали в кольори росії як тільки змогли до неї дістатись.

І що головне все на часі - зразу же після окупації, а не як у нас виродки ******* хрюкати що "не на часі, а треба спочатку пенсії чи економіку". А потім через виродків приходить війна.

Бачите асиміляція росіян та представників "руssкого мира" має бути тільки через застосування сили. Інакшого не дано та й вони не зрозуміють.

Думаєте це щось нове? Та зовсім ні. Імперія та що російська діяла так само і завдяки цьому стала такою великою. Примусова зміна релігії на імперську, заодно зміна імені на імперське. Та навіть змінна звучання прізвищ на імперське, тобто мінімум закінчення це наприклад був Брюлло став Брюлов. Примусове вивчення та застосовування язика імперії. Все силою, а не згідні в яму, або мінімум якщо були дуже багатими то геть із публічного простору імперії.
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25.06.2022 18:55 Ответить
Ох какой ты принципиальный воин на диване. Кидать кого то, кто тебе не нравится в яму это криминальное преступление. Мы живём в правовой стране, и все эти суды Линча у нас незаконны. К тому же ты вместо демократии насаждаешь тоталитаризм одного мнения. Прямо как кацапы. Ещё и на них для примера ссылаешься. И это в то время когда они шматуют нашу страну.
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25.06.2022 19:57 Ответить
Да ти що.Ми живемо в правовий державі?Та не вжеш.А може ти спочатку з свіно-собачьоі мови окупанта перейдиш на людську,а потім почнеш комусь поради давати.Гуманист херов.
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25.06.2022 20:09 Ответить
А может ты не будешь кому то такие нахабно давать такие советы? Кто ты такой чтобы от меня что то требовать? Я гражданин Украины , я люблю свою страну и ненавижу руснявых оккупантов. Я это теперь каждому такому как ты должен доказывать. А страна правовая потому что мы живём по законам, а не по понятиям, как вот ты сейчас с языковыми претензиями. Я родился и вырос в русскоязычной среде в Украине, знаю украинский язык, но в обиходе не пользуюсь. Это криминальное преступление? Цепляться к частностям, к людям которые так же переживают за нашу страну, это на радость врагу. Как кацаписты н ее разделяют кто на каком языке говорит, мы все для нее из хохлы и всех нас они хотят стереть с лица земли. Продолжай в том же духе, порадуй кацапского плешивого фюрера, чтобы он и дальше свои преступления оправдывал притеснениями русскоговорящих. А ведь мы граждане страны, в первую очередь, а потом уже все остальное.
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25.06.2022 22:04 Ответить
По нормах русского мира це кримінальний злочин який карається смертною карою.

Ми ж українці гуманісти і просто зацькуємо чим не дамо використовувати публічний простір та примножувати русский мир. Повірте це буде вам на користь.

Лікарство теж не смачне, противне, але воно корисне.
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26.06.2022 08:12 Ответить
Ми живемо в країні телефонного права. По дзвінку з ОПи не випускають або не впускають в країну на митниці.
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25.06.2022 21:18 Ответить
З москви тріщиш?
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25.06.2022 23:57 Ответить
Опять выйдет Обдрыстович и скажет народу, ну что про-бали в очередной раз.
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25.06.2022 19:02 Ответить
Что должна еще сделать РПЦ что бы ее запретили в Украине ?
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25.06.2022 19:05 Ответить
Ну і скільки ми ще будемо нянчитись з кацапськими попами? Кожен без винятку лютий і підлий ворог України. Женіть це падло геть! Плюйте в їх масні пики, обливайте помиями, знищуйтие їх майно, дубасьте але женіть їх в *********!
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25.06.2022 19:09 Ответить
Опять вопрос к Зеленскому....
Ты же не хотел организовывать эвакуацию людей типа из за экономики...
Заодно не эвакуировал музеи и библиотеки....
Ну шо бубочка... Съекономил?
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25.06.2022 19:21 Ответить
Не факт, що все згоріло...Через деякий час може почате вспливати...
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25.06.2022 19:39 Ответить
Чому ткаченко не вивіз ?
Не на часі?
какаяразніца ?
Чи знищення історичної пам'яті теж було заплановано, так само як й Скіфське золото ?
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25.06.2022 20:04 Ответить
ви не розумієте: тут війна, самий час тим, хто нагорі, бабло молотити
а "маленьку культуру" будуть рятувати "харошиє русскіє"
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25.06.2022 20:21 Ответить
орда нищить нашу культурну спадщину, щоб і згадки не залишилось про історичну Україну
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25.06.2022 20:22 Ответить
Московська патріархія (церква( має бути заборонена я агент країни агресора ще в 14 -му році. Чому наша влада не зробила цього і досі, можливо вона і не наша?
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25.06.2022 20:42 Ответить
у кацапов нет ни истории ни традиций это доисторические дикари,вывод оставить на планете человек сто раздать по зоопаркам а на решетке написать рашен-дикарь с рук не кормить на прогулку не выпускать-опасно для посетителей.
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25.06.2022 20:51 Ответить
так этож уже было восемьдесят девять лет назад на Опернплац.
Нет ничего нового под солнцем...
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25.06.2022 21:02 Ответить
Цікаво, якого, вибачте, хєра ці унікальні речі там робили?!
Звідки в Маріуполі віруючі УПЦ?!
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25.06.2022 21:07 Ответить
Храм Петра Могили був побудований за підтримки містян Джерело: https://censor.net/ua/p3350196
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25.06.2022 21:37 Ответить
Ты не поверишь, возле областного управления полиции, напротив кацапского храма построили капличку УПЦ. И она не одна была в нашем городе точно.
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25.06.2022 22:30 Ответить
Чому зникають мої дописи по темі? (попереднього не бачу). Ви думаєте що козломорді крадуть побутові речі, а такі цінності спалили???. "наші" привладні (спеціально пишу при владні) злодюги нічим не кращі. Он про які колекційні речі недавно йшлося-вони ж при владі для того щоб красти (хитро , продумано) , але красти.-банда гендлярів яка прикрилася патріотичноюармією.
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25.06.2022 21:30 Ответить
Мої вибачення-мій допис є (перепрошую).
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25.06.2022 21:33 Ответить
молодша сестра московія повністю зійшла з розуму!!!!
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25.06.2022 22:24 Ответить
Минулого тижня, у Маріуполі мер Бойченко звільнив "заднім числом", з 1 травня всіх вчителів з роботи, позбавивши їх усіх виплат і навіть відпускних, за час з серпня по лютий 2022. Мовляв, за те, що освітяни не втекли з окупованого міста, як мер і його команда. Інші, не підконтрольні міста, як то Бердянськ, Херсон, Мелітополь, інші окуповані громади, на відміну від Бойченка, своїх освітян на призволяще не кинули!
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25.06.2022 22:54 Ответить
Нічого нового, московити робили те саме і після Андрусікського перемир'я з Польщею, коли зрадило Гетьманщину- так само палили книги
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26.06.2022 02:10 Ответить
 
 