В Мариуполе оккупанты сожгли библиотеку храма Петра Могилы, утрачены уникальные экземпляры. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупационные власти Мариуполя после приезда в город московского патриархата с инспекцией сожгли всю обширную библиотеку Храма ПЦУ Петра Могилы. Среди книг были уникальные экземпляры, которые потеряны навсегда.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
"После визита московских агентов ФСБ в рясах стало известно, что в Храме ПЦУ Петра Могилы по наводке и при содействии попов РПЦ в Мариуполе была изъята и сожжена во дворе Храма вся обширная библиотека, собранная волонтерами и благотворителями. Библиотека содержала несколько уникальных экземпляров. изданий, которые теперь утрачены навсегда", - говорится в сообщении.
Андрющенко напомнил, что Храм Петра Могилы был построен при поддержке горожан и внесен в Книгу рекордов Гиннеса Украины как содержащий самую большую петриковскую роспись. Сейчас оккупанты решают вопрос - снести храм или переформатировать по канонам РПЦ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе из уцелевшего помещения библиотеки российские оккупанты вывезли все книги, - Андрющенко. Фоторепортаж
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а нашим дебілам *какаяразніца*... якщо ще хтось не зрозумів, просто стати малоросами вже не вийде, якщо комусь там хочеться повернутись до часів до Евромайдану
Серьезно???
Бачите ніяких сантиментів, спорів чи ще чогось. СИЛОВА АСИМІЛЯЦІЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ВСЬОГО що вони вважають ворожим їх імперській культурі.
Беріть приклад з росіян. Є хтось проти перейменування вулиці в яму. Є хтось проти зміни назви міста щоб воно відповідало російському імперському звучанню в яму. Стелу при в'їзді в Маріуполь перемалювали в кольори росії як тільки змогли до неї дістатись.
І що головне все на часі - зразу же після окупації, а не як у нас виродки ******* хрюкати що "не на часі, а треба спочатку пенсії чи економіку". А потім через виродків приходить війна.
Бачите асиміляція росіян та представників "руssкого мира" має бути тільки через застосування сили. Інакшого не дано та й вони не зрозуміють.
Думаєте це щось нове? Та зовсім ні. Імперія та що російська діяла так само і завдяки цьому стала такою великою. Примусова зміна релігії на імперську, заодно зміна імені на імперське. Та навіть змінна звучання прізвищ на імперське, тобто мінімум закінчення це наприклад був Брюлло став Брюлов. Примусове вивчення та застосовування язика імперії. Все силою, а не згідні в яму, або мінімум якщо були дуже багатими то геть із публічного простору імперії.
Ми ж українці гуманісти і просто зацькуємо чим не дамо використовувати публічний простір та примножувати русский мир. Повірте це буде вам на користь.
Лікарство теж не смачне, противне, але воно корисне.
Ты же не хотел организовывать эвакуацию людей типа из за экономики...
Заодно не эвакуировал музеи и библиотеки....
Ну шо бубочка... Съекономил?
Не на часі?
какаяразніца ?
Чи знищення історичної пам'яті теж було заплановано, так само як й Скіфське золото ?
а "маленьку культуру" будуть рятувати "харошиє русскіє"
Нет ничего нового под солнцем...
Звідки в Маріуполі віруючі УПЦ?!