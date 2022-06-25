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В Амстердаме на благотворительном телемарафоне в поддержку Украины собрали 2,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В рамках международного благотворительного телемарафона в поддержку Украины Embrace Ukraine #StrivingTogether через глобальную фандрайзинговую платформу United24 было собрано около 2,3 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Министерство подвело итоги масштабного телемарафона в поддержку евроинтеграционных намерений Украины в Амстердаме.

"21 июня в Амстердаме состоялся международный благотворительный телемарафон Embrace Ukraine — #StrivingTogether, организованный командами 1+1 media, Atlas Festival и "Суспільне Мовлення", - говорится в сообщении.

В Амстердаме на благотворительном телемарафоне в поддержку Украины собрали 2,3 млн грн 01

Более 15 тысяч человек собрались на Музейной Площади в столице Нидерландов — в историческом центре Амстердама. Событие уже в третий раз объединило людей со всех континентов вокруг поддержки Украины.

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В Амстердаме на благотворительном телемарафоне в поддержку Украины собрали 2,3 млн грн 02
В Амстердаме на благотворительном телемарафоне в поддержку Украины собрали 2,3 млн грн 03

Отмечается, что мероприятие состоялось накануне заседания Европейского Совета в Брюсселе, где решался вопрос предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС.

В Амстердаме на благотворительном телемарафоне в поддержку Украины собрали 2,3 млн грн 04
В Амстердаме на благотворительном телемарафоне в поддержку Украины собрали 2,3 млн грн 05

Многие артисты, политики и лидеры мнений обратились к международной аудитории, выразив свою солидарность и готовность поддерживать такое решение.

В ходе эфира и в рамках акции "Поддержи Украину" от утреннего шоу "Завтрак с 1+1" собирались средства на помощь раненым и пострадавшим в результате полномасштабной войны РФ в Украине.

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В Амстердаме на благотворительном телемарафоне в поддержку Украины собрали 2,3 млн грн 06

Всего через глобальную фандрайзинговую платформу UNITED24 на этот раз удалось собрать около 2,3 млн грн.

Благотворитель, отправивший наибольшую сумму одной транзакцией, получил особую благодарность — флаг Украины, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским.В Амстердаме на благотворительном телемарафоне в поддержку Украины собрали 2,3 млн грн 07
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При всем уважении к организаторам участникам, как я понимаю на организацию концерта (гостиницы для участников, аренда территории проведения, перелеты участников и технической службы, командировочные расходы, ТВ время и т.д. и т.п.) стоили Министерству культуры Украины
раза в два-три больше, чем собрали средств.
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25.06.2022 20:00 Ответить
Всего 73 тысячи евро... ну просто гигантская сумма... мда уж...
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25.06.2022 20:01 Ответить
цизоц цій сумі, бородата бабця хрін віддасть, а не й ці крихти...
 організований командами 1+1 media Джерело: https://censor.net/ua/p3350204
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25.06.2022 20:31 Ответить
Це не ради грошей, це для найвеличнішого лідора.
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25.06.2022 20:47 Ответить
Не знав, що Голландія вже на гривні перейшла, але приємно
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25.06.2022 23:22 Ответить
 
 