В Амстердаме на благотворительном телемарафоне в поддержку Украины собрали 2,3 млн грн. ФОТОрепортаж

В рамках международного благотворительного телемарафона в поддержку Украины Embrace Ukraine #StrivingTogether через глобальную фандрайзинговую платформу United24 было собрано около 2,3 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Министерство подвело итоги масштабного телемарафона в поддержку евроинтеграционных намерений Украины в Амстердаме.

"21 июня в Амстердаме состоялся международный благотворительный телемарафон Embrace Ukraine — #StrivingTogether, организованный командами 1+1 media, Atlas Festival и "Суспільне Мовлення", - говорится в сообщении.

Более 15 тысяч человек собрались на Музейной Площади в столице Нидерландов — в историческом центре Амстердама. Событие уже в третий раз объединило людей со всех континентов вокруг поддержки Украины.

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Отмечается, что мероприятие состоялось накануне заседания Европейского Совета в Брюсселе, где решался вопрос предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС.





Многие артисты, политики и лидеры мнений обратились к международной аудитории, выразив свою солидарность и готовность поддерживать такое решение.

В ходе эфира и в рамках акции "Поддержи Украину" от утреннего шоу "Завтрак с 1+1" собирались средства на помощь раненым и пострадавшим в результате полномасштабной войны РФ в Украине.

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Всего через глобальную фандрайзинговую платформу UNITED24 на этот раз удалось собрать около 2,3 млн грн.

Благотворитель, отправивший наибольшую сумму одной транзакцией, получил особую благодарность — флаг Украины, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским.