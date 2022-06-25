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Последствия обстрела российскими вертолетами Краснопольской громады в Сумской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

25 июня с территории России с вертолетов обстреляли Краснопольскую громаду в Сумской области, повредив гражданскую инфраструктуру. С беспилотника были сброшены два боеприпаса.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия обстрела российскими вертолетами Краснопольской громады в Сумской области 01

"Краснопольская громада: почти в полдень, два российских вертолета, не залетая на территорию Украины, выпустили 6 ракет по одному из сел. В результате разрушена и повреждена гражданская инфраструктура: больница, дом культуры, библиотека, школа.

Последствия обстрела российскими вертолетами Краснопольской громады в Сумской области 02
Последствия обстрела российскими вертолетами Краснопольской громады в Сумской области 03
Последствия обстрела российскими вертолетами Краснопольской громады в Сумской области 04
Последствия обстрела российскими вертолетами Краснопольской громады в Сумской области 05

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Последствия обстрела российскими вертолетами Краснопольской громады в Сумской области 06
Последствия обстрела российскими вертолетами Краснопольской громады в Сумской области 07

Также враг сбросил два боеприпаса на территорию громады с беспилотника. Во всех случаях, к счастью, обошлось без жертв", - сообщил Живицкий.

Последствия обстрела российскими вертолетами Краснопольской громады в Сумской области 08

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Последствия обстрела российскими вертолетами Краснопольской громады в Сумской области 09
Последствия обстрела российскими вертолетами Краснопольской громады в Сумской области 10

После 20:00 россияне со своей территории открыли огонь из артиллерии, 3 прилета зафиксированы в Середино-Будской громаде. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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Держава терорист - московія, яка вкравши нашу історію, у 1721 році назвалася росією.
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25.06.2022 22:09 Ответить
******** зайвохромосомні. Випалити б всю їбучу кацапню напалмом... до хрусткої скоринки. Щоб аж шкварчали, суки.
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25.06.2022 22:10 Ответить
3,14дараси!
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25.06.2022 22:30 Ответить
До речі, це село населене здебільшого російськомовними українцями. У москалів якась тваринна ненависть до громадян України, які розмовляють на російському язику.
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25.06.2022 22:45 Ответить
 
 