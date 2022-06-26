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Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26016) партизаны (170) Керченский мост (339)

В оккупированном Крыму появились листовки с надписью "Газовые вышки – это только начало". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В оккупированном Крыму неизвестные распространяют листовки с изображением "Крымского моста" и надписью "Газовые вышки – это только начало".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В оккупированном Крыму появились листовки с надписью Газовые вышки – это только начало 01

Больше всего таких плакатов отмечено в городах Алушта, Симферополь и Керчь.

Как сообщалось, 20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

Читайте также: Получена подробная техническая документация "Крымского моста", - ГУР Минобороны
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Топ комментарии
+31
Респект бандерівським партизанам!
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25.06.2022 23:49
+21
Нехай баяцца і пам"ятають що Крим крадений.
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25.06.2022 23:56
+18
татарським бандерівцям-неонацистам
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25.06.2022 23:51
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Респект бандерівським партизанам!
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25.06.2022 23:49 Ответить
татарським бандерівцям-неонацистам
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25.06.2022 23:51 Ответить
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25.06.2022 23:50 Ответить
Нехай баяцца і пам"ятають що Крим крадений.
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25.06.2022 23:56 Ответить
В них все крадене, живуть же ж якось...
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26.06.2022 00:14 Ответить
ЭТО ЧВК ВАГНЕР УГРОЖАЕТ ПУТИНУ !!!
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26.06.2022 00:30 Ответить
а вишки тим часом горять по сьогодні! влупили, так влупили!

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:today;@30.9,45.4,13z
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26.06.2022 00:45 Ответить
ИЮЛЬ БУДЕТ сложным и жарким ...................сил нашим бойцам побольше
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26.06.2022 01:02 Ответить
и смысл? кого они запугивают? простое население? вот оно наверно радо такой пропаганде... кто придумал этот вброс? больше похоже на вброс от москалей
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26.06.2022 01:59 Ответить
До чого тут залякування? Українці в Криму цього тільки й чекають. А на москаля більше ти схожий, як на мене 🤨
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26.06.2022 02:07 Ответить
ты видать тугодум. вот будет радо обычное население, если над ними ракеты начнут летать. если б они это прицепили, скажем на здание полиции, администрации, военной части - это одно. но это где то в парке. идиотская идея как по мне
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26.06.2022 03:22 Ответить
Идиотская идея была воровать Крым. А ракеты летают над всей Украиной, может и крымчанам придётся узнать каково это.
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26.06.2022 03:54 Ответить
Мені подобається такий настрій. Хай уйо***ть по тому мосту доки не підірвали.
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26.06.2022 01:59 Ответить
Ну всё, топ-новость.
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26.06.2022 07:20 Ответить
Листівочки це добре,але в Бердянську ******* наше зерно,листівочками війну не виграєш і з салом не поїсиш!
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26.06.2022 10:16 Ответить
Кацапи роблять,наші-обіцяють.Потім кажуть :нема чим воювати...(я про СМІ)
"Зробили" вишки - робіть далі.Мовчки.Щоб факт говорив сам за себе.
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26.06.2022 15:22 Ответить
 
 