В оккупированном Крыму появились листовки с надписью "Газовые вышки – это только начало". ФОТО

В оккупированном Крыму неизвестные распространяют листовки с изображением "Крымского моста" и надписью "Газовые вышки – это только начало".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Больше всего таких плакатов отмечено в городах Алушта, Симферополь и Керчь.

Как сообщалось, 20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

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