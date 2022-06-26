Лисичанск страдает от авиаударов, войска РФ закрепились в Северодонецке, Сиротине, Воронове и Боровском, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Лисичанск страдает от авиаударов, войска РФ закрепились в Северодонецке, Сиротине, Воронове и Боровском.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, после захвата Северодонецка вражеская армия сосредоточила все силы и средства на захвате последней крепости Луганщины - Лисичанска.
"Авиаудары нанесены по самому городу, а также в районе Белой Горы. Разрушений очень много - Лисичанск уже почти не узнать. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, есть попадание снарядов в дома, здание СБУ и т.д. На территории многопрофильной больницы найдено тело мужчины без признаков жизни. Он получил многочисленные минно-взрывные травмы", - сообщил Гайдай.
Он также отмечает, что после отвода подразделений наших войск враг закрепился в Северодонецке, Сиротине, Воронове и Боровском.
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Напоследок, по словам Гайдая, россияне совершили обстрел "Азота" и полигона ГСЧС в Северодонецке, открыли огонь по селам Павлоград и Синецкий, проверили на прочность уже разрушенные и неоднократно обстрелянные мосты на Лисичанск.
Также подверглись разрушениям в результате российского нашествия Волчеярка, Лоскутовка, Верхнекаменка и Золотаревка.
Пожалуйста, подождите...
Я жінка. Допомагаю, чим можу. Хоч трохи. А ти ****** у коментах, а на фронт не їдеш? Чи ти дід розвалений?
Як бачимо зброї та *********** від партерів катастрофічно мало.
А тут ще находяться всякі, що гадять в коментарях про те, що нам ніхто нічого не винен - так що є ще хтось проти атомної зброї? Нам ж ніхто ні чого не винен?
Платимо сотнями тисяч життів українців...
А владу в росії ніхто страчувати не хоче. Та що там страчувати навіть міняти. Це ж саме це говорять партнери. А в росіян все добре, вони кайфують. І росіян карати не можна вони ж ні в чому не винні, це все путін правда якого вони яро підтримують. Але їх карати не можна.
Маю надію, що не від "ускабєєвих".
Ви знаєте що рф силою мобілізували все чоловіче населення окупованих до 24.02 територій кинули на убій як м'ясо? А щоб вони не розбіглись застосовувало загороджувальні загони... А знаєте що згідно слів Гіркіна втрати мобілізованих ордло 50%? Ви розумієте що разом із ними мова йде вже напевне не за сотні тисяч, а близько до мільйонів людей яких ми не дорахуємось? Вони теж українці. В цей час в росіян все добре. Вони кайфують. Отримують надприбутки від задраної в космос оплати за ресурси нашими "партнерами"...
Мітинг за Україну в Донецьку в березні 2014 року.
Ось вам ще відео - десятки тисяч на мітингу в Донецьку за Україну:
https://www.youtube.com/watch?v=0V1gx2QqnTk
Зрозумійте якщо ми не вб'ємо всіх послідовників та пособників путіна, єдиної росії та влади рф, всіх хто виправдовує вс рф, або прославляє чи популяризує вс рф, то через певний час росія зробить на Херсонщині та решті окупованих територій те що зробила в Донецьку. Зажене силою у війська все чоловіче населення та використає його як м'ясо. І вона це зможе бо діти та жінки цих чоловіків будуть у неї в заручниках.
нам, диванним воякам, нічого не загрожує, а воїнам там як(((
і вже нема сенсу виясняти, хто винен. винен ху*ло в першу чергу. особисто я краще себе почуваю, коли щось роблю для армії, переказую гроші і плету сітки.
люди он варять тушонку, роблять сухі борщі, здають кров, провідують поранених, возять гуманітарну допомогу.
-https://www.rbc.ua/ukr/news/arestovich-otvode-severodonetska-eshche-shalyat-1656184690.html.