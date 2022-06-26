Обломки российской ракеты упали в Фастовском районе Киевщины, - Небытов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Полиция осматривает место падения обломков вражеской ракеты в Фастовском районе Киевской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в телеграме.
"Вражескую ракету сбили сегодня на Фастовщине. Сегодня утром сработало ПВО. В результате падения обломков ракеты пострадавших и разрушений нет. Спасибо Вооруженным силам Украины!" - заявил Небытов.
Он добавил, что полицейские сейчас проводят осмотр места происшествия.
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+21 Valter Valter
показать весь комментарий26.06.2022 09:53
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+4 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий26.06.2022 10:58
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безкарність провокує насильство
Києву на білому коні ще в травні !
Тобі пора приміряти білі капці і скоро відправитися в пекло !
Така думка доволі поширена в кацапських телеграм каналах . .
Але - штото пашло нє так . . І від цього вони майже в розпачі .