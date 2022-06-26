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Черниговщина обстреляна с территории РФ, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 26 июня 2022 года, Черниговская область снова подверглась обстрелам с территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".

"Около 5 часов утра в районе населенного пункта Горск было зафиксировано 8 взрывов (выходов) и 8 взрывов (приходов) из ствольной артиллерии. Приблизительно в то же время было слышно 10 взрывов (приходов) в одном из населенных пунктов Новгород-Северского района", – говорится в сообщении.

Как отмечалось, потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения информация не поступала. Повреждение гражданской инфраструктуры зафиксировано во втором случае.

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Черниговщина обстреляна с территории РФ, - ОК Північ 01
Черниговщина обстреляна с территории РФ, - ОК Північ 02
Черниговщина обстреляна с территории РФ, - ОК Північ 03
Черниговщина обстреляна с территории РФ, - ОК Північ 04
Черниговщина обстреляна с территории РФ, - ОК Північ 05
Черниговщина обстреляна с территории РФ, - ОК Північ 06
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А відповідати не мона. Атопутіннападе.
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26.06.2022 10:06 Ответить
Нужно ******* рашистский флот и аэродромы в севастополе. Ниодин обстрел не должен быть безнаказанным. Ато для рашистов это любивая война когда они стреляют а по ним не отвечают
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26.06.2022 10:10 Ответить
О! А "кассетний" ************ там звідки? На другому фото -слід від його вибуху Такі речі тільки в ракетах наземного чи повітряного базування А пишуть про "ствольну артилерію" Нас пробують "милом нагодувать" і "валянок на голову натягнуть"?!
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26.06.2022 10:14 Ответить
Это мир, мир в глазах Путина. Все разминировать нафиг, отвести войска, похерить оборонзаказ. Асфальтовые дороги проложить прямо к границе, и что бы танки покрытие могло выдержать.
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26.06.2022 10:15 Ответить
.... окружить себя тупыми бездарями , приспособленцами , предателями , агентами ФСБ и быть гавнокомандующим БОНЕВТИКОМ !!!!!
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26.06.2022 10:25 Ответить
а в ответ тишина.
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26.06.2022 10:18 Ответить
Черниговщина-родина Кучмы. Пусть выходит на передовую с Кольчугами и защищает родной край. И зятя Пинчука нехай прихватит.
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26.06.2022 10:30 Ответить
Кількість прильотів до нас має бути пропорційна кількості прильотів до них.
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26.06.2022 11:04 Ответить
 
 