Ракеты, "Грады", "Ураганы", артиллерия, танки. Россияне нанесли 15 ударов по Донетчине за сутки, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей. Разрушения получили 14 гражданских объектов – 9 жилых домов, две школы, предприятие, электросети.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции Украины.
"Под огнем россиян находились города Авдеевка, Славянск, Торецк, Константиновка, пгт Нью-Йорк, села Первомайское и Маяки. Враг бил крылатыми ракетами, реактивными системами залпового огня "Град", "Ураган", артиллерией, танками", - сообщается в сводке.
Полицейские изъяли доказательства военных преступлений РФ. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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Андрей Шимановский 8c242c30
показать весь комментарий26.06.2022 11:30 Ответить Мне нравится 5
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