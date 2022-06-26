Ракеты, "Грады", "Ураганы", артиллерия, танки. Россияне нанесли 15 ударов по Донетчине за сутки, - Нацполиция. ФОТО

Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей. Разрушения получили 14 гражданских объектов – 9 жилых домов, две школы, предприятие, электросети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции Украины.

"Под огнем россиян находились города Авдеевка, Славянск, Торецк, Константиновка, пгт Нью-Йорк, села Первомайское и Маяки. Враг бил крылатыми ракетами, реактивными системами залпового огня "Град", "Ураган", артиллерией, танками", - сообщается в сводке.

Полицейские изъяли доказательства военных преступлений РФ. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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