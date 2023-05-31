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Воронка от попадания вражеской ракеты в площадку возле детского сада в Киеве. ФОТОфакт

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вражеская российская ракета попала в площадку у детского сада в Киеве.

Об этом сообщают в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Также распространяется фото, на котором изображена воронка от попадания второй ракеты в площадку возле детского сада в Киеве.

Воронка от попадания вражеской ракеты в площадку возле детского сада в Киеве 01

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Топ комментарии
+61
Бо асфальтом не можливо так далеко стрельнути.
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26.06.2022 11:22
+44
Поки не буде палати територія раші і бульбастану, доти Україна буде палати і горіти!
Чому відповіді нема по території раші і бульбастану?
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26.06.2022 11:18
+23
И по Кончазаспе ни разу небыло прилетов. По мнению ***** именно в детских садах и жилых домах скрываются неонацисты и центры принятия решений
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26.06.2022 11:26
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Поки не буде палати територія раші і бульбастану, доти Україна буде палати і горіти!
Чому відповіді нема по території раші і бульбастану?
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26.06.2022 11:18 Ответить
Бо асфальтом не можливо так далеко стрельнути.
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26.06.2022 11:22 Ответить
І де той пі3дун що про ПВО з штучним інтелектом балаболив? Що воно зараз бовкне?
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26.06.2022 11:33 Ответить
Штучний інтелект ще спав, бо Льоша Арєстовіч так рано не встає
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26.06.2022 11:57 Ответить
Люська подполковником , ПОЛЮБУЙСЯ КУЛЬТУРОЙ "ХОРОШИХ РУССКИХ" - БОМБЫ ПО ДЕТЯМ‼️👹🇷🇺
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26.06.2022 13:41 Ответить
Треба спеціальна - протиракетна оборона. Збивати літаки і ракети - це трохи різні ППО.
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26.06.2022 12:21 Ответить
Тільки що бахнуло зі сторони Ірпеня,2 рази,тяжке,авіабомба,або ракета
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26.06.2022 11:30 Ответить
Більше того, за кожний обстріл вони мають горіти в 10 раз більше, думаю що будуть скоро
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26.06.2022 12:43 Ответить
А в росіян все добре. Росіяни ні в чому не винні. Росіяни кайфують від високих цін на енергоресурси які для них зробили "партнери". Ніхто їх карати не хоче.
І в владу в росії ніхто міняти не хоче. Саме це говорять партнери...
І навіть війна має бути закінчена переговорами, а не стратою путіна, членів єдиної росії та вс рф.

Які висновки? Що ми маємо робити?
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26.06.2022 11:20 Ответить
Маємо валити їхні бомбардувальники у них над головами - над Каспієм,
скажімо. Нехай звикають.
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26.06.2022 11:36 Ответить
Як? що за утопія? поки що дешева фантазія...
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26.06.2022 11:49 Ответить
так зеленчкий же не хочет??)
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26.06.2022 12:55 Ответить
А що каже Президент України?
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26.06.2022 11:43 Ответить
Він ше спить.
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26.06.2022 12:09 Ответить
Фух)) головне на Банкову і в Раду не прилетіло, їх не ********, там багато своїх
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26.06.2022 11:20 Ответить
в плані своїх шпигунів...
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26.06.2022 11:21 Ответить
Та це не важко догадатись. Сумно все.
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26.06.2022 11:28 Ответить
И по Кончазаспе ни разу небыло прилетов. По мнению ***** именно в детских садах и жилых домах скрываются неонацисты и центры принятия решений
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26.06.2022 11:26 Ответить
Там там ідеологічно і класово близькі до ***** живуть.
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26.06.2022 11:42 Ответить
таке враження ,що Україна чекає поки всі ракети в рашистів закінчаться.. Нє стрєлять в атвєт.
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26.06.2022 11:22 Ответить
Чим?
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26.06.2022 11:23 Ответить
Точка-У спокійно долітає від Харкова до бєлгорода. Можна було б помститися за щодєнні обстріли Харкова. На деяких ділянках Сумської та Харківської області ми можемо доставати до важливих об'єктів інфраструктури (ж/д станції, електропідстанції, мости, шляхопроводи) на території рашки навіть смерчами та ураганами.
Але нема "політичного рішення"! Іншими словами, до влади в нас прийшло інфантильне покоління народжених у 80-ті - 90-ті роки. Воно нічого не знає про психологію кацапів, бо перетиналось з ними лише на бізнес- корпоративах, курортах Анталії та у грі "Танчики". Воно нічого не знає про виживання, як люди у 1991-1995 роках масово втрачали роботу, з нуля починали свій малий бізнес і інколи не знали, чи зможуть завтра нагодувати своїх дітей.
Воно росло у відносно ситих 2000-х коли вже були супермаркети, куртки Аляска і кросівки Адідас, тампакси, бритви Жілет, платні клінікі, пристойна стоматологія, можливість вчитись за кордоном, тури в Єгипет і Туреччину.
У цього покоління не було викликів, пов'язаних з необхідністю виживання.
І ось воно прийшло до влади...
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26.06.2022 11:25 Ответить
а где применялась точка У 8 лет подряд?
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26.06.2022 11:37 Ответить
Ніхто не знає, скільки у нас і яких ракет - треба цим користуватись.
І для початку знищити всі аеродроми, звідки атакувалась наша територія.
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26.06.2022 11:38 Ответить
у нас их осталось немного. Остаток мы начали расходовать недавно с учетом перспективы получения MLRS с соответствующими боеприпасами.
"Точка" не предназначена для уничтожения объектов в глубине территории лаптестана ввиду недостаточной дальности (120 км). Оставшиеся ракеты нам необходимы для уничтожения критически важных целей в оперативной глубине оккупированной территории.
https://www.facebook.com/girohov/posts/pfbid0MX2kuTtSSjZwNwrv5QxA8vMTc4cGcfiV53BuoEdeeNkt3xqGfUDdNUyrdat5QRJ3l
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26.06.2022 14:12 Ответить
И ещё мы 8 лет дамбили бамбас… вот так ************ супер гуд ольгинский тролли и паляться. А мове тебя где убогий учили неужели в военном институте? *****, оценка 2….
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26.06.2022 11:52 Ответить
гугл знає будь-яку мову
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26.06.2022 12:38 Ответить
Моя зла на владу подруга називає цю владу "Ялові".
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26.06.2022 11:54 Ответить
предлагаете по детскому садику в Белгороде *******?
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26.06.2022 14:04 Ответить
було б бажання
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26.06.2022 11:39 Ответить
Тут не талант. Воно і є *******. І нарід який його вибрав. Тепер розплачується за це. Але розумнішим не стає. Як були ********** - так ними й залишились.
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26.06.2022 11:38 Ответить
та бл. не обирав його ніхто!!! 73% на виборах - це нонсенс!! бабки, що голосувади - теж не 73%
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26.06.2022 11:41 Ответить
Ага. Марсіани прилетіли і проголосували.
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26.06.2022 11:48 Ответить
*******, ніхто не обирав! Серед моїх знайомих купа "хуженебудет" та "лишбынепорох". Хоча це і не люмпени зовсім. Але заряджання води перед телевізором дається взнаки
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26.06.2022 11:53 Ответить
У нас за артиста проголосувало 83%. Вони до сих пір не можуть зрозуміти причинно-наслідкові звязки.
Я багатьом казав та питав - як кловун з кварталу95 може бути головнокомандувачем, який тікав від армії, принижував Україну на сцені? Йде війна, якщо буде загострення - що будемо робити?
Відповіді не отримав.
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26.06.2022 12:03 Ответить
с Мельмака недавно эмигрировала?
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26.06.2022 13:38 Ответить
Так головне "пєрєстать стрєлять". Чи як там?
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26.06.2022 11:36 Ответить
Воронку расширить, углубить и сделать бассейн.
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26.06.2022 11:27 Ответить
Воевать с детьми и женщинами любимая забава кремлевского террориста *****. Мир сам во всем виноват. Потому что после ударов по гражданским обьектам вместо признать ***** террористом все наоборот слезно просили с ним аудиенции и переговоров.
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26.06.2022 11:23 Ответить
Гітлер рве на собі волосся. Його ***** обскакало.
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26.06.2022 11:44 Ответить
Проклятое кацапье, сдохните все до последнего! За все искалеченный и изуродованные судьбы украинского народа я проклинаю кацапов от всего своего сердца.
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26.06.2022 11:26 Ответить
Терміну "держава-терорист" в міжнародному праві немає. В законодавстві США є термін "держава - спонсор тероризму".
"Держави-спонсори тероризму" підпадають під чотири основні категорії санкцій: обмеження на іноземну допомогу від США, заборону на експорт і продаж оборонної продукції; контроль за експортом товарів подвійного використання, а також - під різні фінансові та інші обмеження.
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26.06.2022 11:30 Ответить
11:30 два вибухи у районі Десни
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26.06.2022 11:34 Ответить
Знову два рази бахнуло в Києві.Сильно
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26.06.2022 11:34 Ответить
Ракеты прилетели с каспийского моря и никто их не заметил??? А где же наше ПВО??????????????????????????
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26.06.2022 11:40 Ответить
Не факт что они куда-то попали. Бабах большой, а толку.
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26.06.2022 11:42 Ответить
факти влучань ми бачио - в жилий будинок і в дитячий садок... куди ще, поки не пишуть.
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26.06.2022 11:52 Ответить
асфальтує шлях до кордону..
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26.06.2022 11:45 Ответить
Це балістична ракета ... приблизно 3-4 маха . То не дозвукова крилата яка літає по горізонту .
А ця майже вертикально падає на голову під кутом 70-75° . Років 40 тому взагалом такі ракети в принципі неможливо було перехопити радаром .
Завдяки "ефекту Доплера" зараз вже навчилися . Але півторюю - це не крилаті ракети , а в 3-4 маха позазвукові . Й тому їх перехопити радаром в раз 10 складнійше .
Але чому саме такі не користують замість "крилатих" ?!
Бо балістичні ракети по відношенню "корисної масса" до ціни в раз 20 дорожчі й їх у Московії обмежанна кількість !!!
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27.06.2022 11:10 Ответить
От всі кажуть "диванний воїн". Але все ж таки я не розумію, як можна виграти війну, тільки обороняючись? Нам заборонили бомбити рашку та білорашку. А навіщо це все тоді? Що це за війна така?
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26.06.2022 11:43 Ответить
Хто нам заборонив бомбити рашку?
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26.06.2022 11:45 Ответить
Тобі ніхто не забороняв - бомби
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26.06.2022 11:50 Ответить
Бомба є ?
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26.06.2022 12:08 Ответить
Є. Поролонова у повний зріст, з файною обивкою гобеленом.
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26.06.2022 13:41 Ответить
Для диванних воїнів : раджу почитати останні зведення Генштабу та подивитися свіжі мапи, скільки у України зараз тимчасово окуповано територій та скільки орків та ворожої техніки зараз на цих територіях. Може тоді прийде розуміння того, чого війна зараз йде на території України, а не орко- та бульбостану.
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26.06.2022 12:21 Ответить
И это при том что практически ПВО Украины в Киеве. И это всего две ракеты. А теперь представьте что такое 9-10 ракет для такого города как Чернигов или Сумы. Но подробностей тех обстрелов вы в СМИ не увидите. Военная тайна, ***. А там погибших не меньше, чем в Киеве. К чему эти двойные стандарты?
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26.06.2022 11:46 Ответить
Сегодня по Киеву выпустили 14 (!) ракет. Долетело две. Так что не ной!
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26.06.2022 11:51 Ответить
А по Миколаєву щодня по 7-10. І не збивають. То в тому кварталі, то в цьому
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26.06.2022 12:50 Ответить
Вы наверное филолог, ну, или кулинар. По Николаеву херачат РСЗО. Мины, снаряды, а так же 9М27Ф и 9М55Ф нам сбивать нечем. Так же как и полякам, немцам, французам и прочим британцам. Вам нужно в Израиль - евреи умеют бороться с такими целями.
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26.06.2022 13:51 Ответить
фрол, не малюй з переляку апокаліптичні картинки, краще не вилазь з під ліжка.
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26.06.2022 11:54 Ответить
Не надо стандартов, столица государства и в Африке столица. И ты это знаешь не хуже остальных… если из 14 ракет не сбили только две это результат неплохой
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26.06.2022 11:55 Ответить
Катс предлагает сдаться?
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26.06.2022 12:40 Ответить
Это фото в Гааге буде ключевым. Кода нацелено высокоточное российское оружие...
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26.06.2022 11:53 Ответить
Чого може досягнути кремлівський дебіл такими обстрілами? Він вже проклятий мільйонами людей. Проклята і його параша.
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26.06.2022 11:53 Ответить
Шо б украинцы ещё более укрепились во мнении что ***** и его под*****вники обыкновенные нацисты!!!
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26.06.2022 11:57 Ответить
Попытка запугать, чтобы мы перестали уничтожать склады в Донецке и ряде других городов на оккупированных землях. Якобы мы будем отвечать тогда. Слабая угроза, очень слабая, ракет не хватит на пропорциональное число ответов. Но слабая для сильных политиков, вопрос в том, кто будет принимать решения, может они в штаны наложат, так как стреляют по их коттеджам же. На это и расчет слабого гопника.
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26.06.2022 12:03 Ответить
Не устал?
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26.06.2022 12:06 Ответить
дитсадок це тіпа центр прийняття рішень?
як москальна ваажає
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26.06.2022 11:56 Ответить
єто центр база нато там негрі и абрамсі песочного цвета а еще бункер бендері
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26.06.2022 14:56 Ответить
Хочу щоб таки вирви були по всьому кацапстану, через кожні 2 метри, або через 4 но глибше.
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26.06.2022 11:57 Ответить
там так вже є, твоє бажання збулось
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26.06.2022 12:43 Ответить
А почему молчит величайший Вова Ссаныч?
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26.06.2022 12:11 Ответить
Кличко є.
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26.06.2022 12:49 Ответить
Кончені потвори. Убивати всіх сук, всіх носіїв свинособачої мови!!!
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26.06.2022 12:58 Ответить
Де ж це черговий відосік од гундосіка? Про погані ракети пороха. асфальт і богоподібного коломойшу?
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26.06.2022 13:43 Ответить
В процессе. Вечером покажут.

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26.06.2022 13:58 Ответить
Гундосік вже приміряє корону на другий термін президенства 😄
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26.06.2022 14:08 Ответить
ТАКИ ДА - ПО КОНЧІ ЗАСПІ ЧОМУСЬ НЕ ПРЛІТАЄ КАЦАПСЬКИХ РАКЕТ
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26.06.2022 14:06 Ответить
и тут боты Зе-зраду нашли.
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27.06.2022 03:25 Ответить
Вода в воронке - проравало водопровод.
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27.06.2022 12:13 Ответить
 
 