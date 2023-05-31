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Воронка от попадания вражеской ракеты в площадку возле детского сада в Киеве. ФОТОфакт
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Вражеская российская ракета попала в площадку у детского сада в Киеве.
Об этом сообщают в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Также распространяется фото, на котором изображена воронка от попадания второй ракеты в площадку возле детского сада в Киеве.
Топ комментарии
+61 Krug J
показать весь комментарий26.06.2022 11:22
+44 Бандерівець
показать весь комментарий26.06.2022 11:18
+23 Valter Valter
показать весь комментарий26.06.2022 11:26
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Пожалуйста, подождите...
Чому відповіді нема по території раші і бульбастану?
І в владу в росії ніхто міняти не хоче. Саме це говорять партнери...
І навіть війна має бути закінчена переговорами, а не стратою путіна, членів єдиної росії та вс рф.
Які висновки? Що ми маємо робити?
скажімо. Нехай звикають.
Але нема "політичного рішення"! Іншими словами, до влади в нас прийшло інфантильне покоління народжених у 80-ті - 90-ті роки. Воно нічого не знає про психологію кацапів, бо перетиналось з ними лише на бізнес- корпоративах, курортах Анталії та у грі "Танчики". Воно нічого не знає про виживання, як люди у 1991-1995 роках масово втрачали роботу, з нуля починали свій малий бізнес і інколи не знали, чи зможуть завтра нагодувати своїх дітей.
Воно росло у відносно ситих 2000-х коли вже були супермаркети, куртки Аляска і кросівки Адідас, тампакси, бритви Жілет, платні клінікі, пристойна стоматологія, можливість вчитись за кордоном, тури в Єгипет і Туреччину.
У цього покоління не було викликів, пов'язаних з необхідністю виживання.
І ось воно прийшло до влади...
І для початку знищити всі аеродроми, звідки атакувалась наша територія.
"Точка" не предназначена для уничтожения объектов в глубине территории лаптестана ввиду недостаточной дальности (120 км). Оставшиеся ракеты нам необходимы для уничтожения критически важных целей в оперативной глубине оккупированной территории.
https://www.facebook.com/girohov/posts/pfbid0MX2kuTtSSjZwNwrv5QxA8vMTc4cGcfiV53BuoEdeeNkt3xqGfUDdNUyrdat5QRJ3l
Я багатьом казав та питав - як кловун з кварталу95 може бути головнокомандувачем, який тікав від армії, принижував Україну на сцені? Йде війна, якщо буде загострення - що будемо робити?
Відповіді не отримав.
"Держави-спонсори тероризму" підпадають під чотири основні категорії санкцій: обмеження на іноземну допомогу від США, заборону на експорт і продаж оборонної продукції; контроль за експортом товарів подвійного використання, а також - під різні фінансові та інші обмеження.
А ця майже вертикально падає на голову під кутом 70-75° . Років 40 тому взагалом такі ракети в принципі неможливо було перехопити радаром .
Завдяки "ефекту Доплера" зараз вже навчилися . Але півторюю - це не крилаті ракети , а в 3-4 маха позазвукові . Й тому їх перехопити радаром в раз 10 складнійше .
Але чому саме такі не користують замість "крилатих" ?!
Бо балістичні ракети по відношенню "корисної масса" до ціни в раз 20 дорожчі й їх у Московії обмежанна кількість !!!
як москальна ваажає