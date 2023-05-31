Воронка от попадания вражеской ракеты в площадку возле детского сада в Киеве. ФОТОфакт

Вражеская российская ракета попала в площадку у детского сада в Киеве.

Об этом сообщают в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Также распространяется фото, на котором изображена воронка от попадания второй ракеты в площадку возле детского сада в Киеве.

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